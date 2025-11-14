Teleshow

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

La actriz compartió en redes sociales la difícil recomendación que tuvo luego de realizarse un estudio de rutina. Sus palabras a flor de piel, en medio de la semana 28 de gestación

Guardar
Juana Repetto compartió su angustia en la semana 28 de embarazo tras recibir un pedido médico de reposo (Video: Instagram)

Juana Repetto volvió a mostrar la parte más humana y sensible de su embarazo, esta vez a través de dos historias de Instagram que despertaron preocupación entre sus seguidores y que expusieron un momento delicado de su semana 28 de gestación.

Lejos de idealizar este proceso, la actriz relató con honestidad el nerviosismo, la angustia y la incertidumbre que le generaron los resultados de un estudio médico, y su testimonio volvió a convertirse en un espejo para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares durante la maternidad.

Todo comenzó por la mañana, cuando Juana publicó una primera historia en la que se mostraba movilizada mientras se dirigía a realizarse una ecografía clave. Con la voz quebrada, admitió que estaba atravesando un estado emocional difícil:“¡Buen día! Estoy muy nerviosa. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me tengo que hacer, más o menos cada quince días, que me miden el largo del cuello del útero. Y me agarra una angustia... ¿Viste cuando vas con ganas de llorar? No pasa nada, es solo una ecografía de control. Tenemos que ver que el cuello no se haya cortado y listo”.

La actriz relató el nerviosismo
La actriz relató el nerviosismo y la incertidumbre que le generaron los resultados de una ecografía clave

El estudio, explicó, busca controlar que el cuello uterino no presente modificaciones que aumenten el riesgo durante la gestación. Aunque se trata de un control habitual en esta etapa, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto no ocultó el temor que la invadía: “Pero voy muy nerviosa, muy nerviosa, así que tírenme muy buena onda para que mi cuellito siga igual y podamos seguir con un embarazo tranquilo”.

Sin embargo, el verdadero nudo emocional llegó horas más tarde, cuando publicó el segundo video. Allí, la actriz reveló que el resultado no había sido tan alentador como esperaba y que debía modificar su rutina: “Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”. Luego confirmó lo que tanto temía: “Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo0 y agradezco por ser tan precavida”.

Este pedido médico —reducir la actividad y llevar una rutina más controlada— golpeó de lleno su ánimo y la llevó a compartir cómo estaba atravesando el momento, incluso desde la cotidianeidad más doméstica: “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”.

El control del cuello uterino
El control del cuello uterino se volvió central en la rutina médica de Juana Repetto durante la gestación

La secuencia de stories se enlazó además con una publicación que Juana realizó horas después en su feed. Allí escribió: “Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía dentro de la panza”.

En ese mismo post, Juana mencionaba que debía someterse a estudios de rutina, entre ellos la curva de glucosa, un examen obligatorio que muchas embarazadas viven con cansancio y ansiedad: “Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”.

La sinceridad de Juana generó una inmediata ola de empatía entre sus seguidores, quienes se volcaron a enviarle mensajes de apoyo en un momento que suele vivirse en soledad. Una vez más, la actriz decidió mostrar lo que pocas cuentan: los miedos, la incertidumbre, las lágrimas que aparecen sin motivo aparente y la necesidad de acompañamiento durante la gestación. Su testimonio volvió a poner sobre la mesa la importancia de hablar del embarazo real, sin filtros ni idealización.

Temas Relacionados

Juana RepettoEmbarazo

Últimas Noticias

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

El actor de El marginal, En el barro y El marginal fue despedido por sus seres queridos en el barrio de Palermo

Las fotos del velatorio de

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

La actriz agradeció el apoyo de sus seres queridos para volar a la ciudad estadounidense. Los looks que eligió para sus días de relax

Las fotos de Marcela Kloosterboer

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

El cantante colombiano habría grabado una participación especial en el reality culinario, generando gran expectativa en los participantes y sumándose a la lista de celebridades internacionales que visitan el programa

Sebastián Yatra llegó a la

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

La cantante le envió a la flamante conductora de La mañana con Moria un mensaje por el estreno de su programa. La reacción de La One

Lali Espósito elogió el lado

Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

Las tensiones entre los descendientes del célebre clan y los posteos de Marta y Macarena Fort y las declaraciones hoy de los hermanos John y Thomas abrieron un nuevo capítulo de distanciamiento y reclamos

Estallaron los cruces entre primos
DEPORTES
La durísima sanción a Alfredo

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

TELESHOW
Las fotos del velatorio de

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral