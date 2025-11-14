La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Juana Repetto compartió su angustia en la semana 28 de embarazo tras recibir un pedido médico de reposo (Video: Instagram)

Juana Repetto volvió a mostrar la parte más humana y sensible de su embarazo, esta vez a través de dos historias de Instagram que despertaron preocupación entre sus seguidores y que expusieron un momento delicado de su semana 28 de gestación.

Lejos de idealizar este proceso, la actriz relató con honestidad el nerviosismo, la angustia y la incertidumbre que le generaron los resultados de un estudio médico, y su testimonio volvió a convertirse en un espejo para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares durante la maternidad.

Todo comenzó por la mañana, cuando Juana publicó una primera historia en la que se mostraba movilizada mientras se dirigía a realizarse una ecografía clave. Con la voz quebrada, admitió que estaba atravesando un estado emocional difícil:“¡Buen día! Estoy muy nerviosa. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me tengo que hacer, más o menos cada quince días, que me miden el largo del cuello del útero. Y me agarra una angustia... ¿Viste cuando vas con ganas de llorar? No pasa nada, es solo una ecografía de control. Tenemos que ver que el cuello no se haya cortado y listo”.

El estudio, explicó, busca controlar que el cuello uterino no presente modificaciones que aumenten el riesgo durante la gestación. Aunque se trata de un control habitual en esta etapa, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto no ocultó el temor que la invadía: “Pero voy muy nerviosa, muy nerviosa, así que tírenme muy buena onda para que mi cuellito siga igual y podamos seguir con un embarazo tranquilo”.

Sin embargo, el verdadero nudo emocional llegó horas más tarde, cuando publicó el segundo video. Allí, la actriz reveló que el resultado no había sido tan alentador como esperaba y que debía modificar su rutina: “Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”. Luego confirmó lo que tanto temía: “Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo0 y agradezco por ser tan precavida”.

Este pedido médico —reducir la actividad y llevar una rutina más controlada— golpeó de lleno su ánimo y la llevó a compartir cómo estaba atravesando el momento, incluso desde la cotidianeidad más doméstica: “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”.

La secuencia de stories se enlazó además con una publicación que Juana realizó horas después en su feed. Allí escribió: “Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía dentro de la panza”.

En ese mismo post, Juana mencionaba que debía someterse a estudios de rutina, entre ellos la curva de glucosa, un examen obligatorio que muchas embarazadas viven con cansancio y ansiedad: “Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”.

La sinceridad de Juana generó una inmediata ola de empatía entre sus seguidores, quienes se volcaron a enviarle mensajes de apoyo en un momento que suele vivirse en soledad. Una vez más, la actriz decidió mostrar lo que pocas cuentan: los miedos, la incertidumbre, las lágrimas que aparecen sin motivo aparente y la necesidad de acompañamiento durante la gestación. Su testimonio volvió a poner sobre la mesa la importancia de hablar del embarazo real, sin filtros ni idealización.