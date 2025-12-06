Sociedad

Activaron la primera alerta por calor extremo de la temporada y en cinco provincias se esperan fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud, para cada región afectada. Cómo estará el clima en el AMBA

Guardar
En el AMBA se espera
En el AMBA se espera un leve descenso de temperatura (Grosby)

Luego de varios días de intenso calor en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la primera alerta de la temporada por calor extremo y pronosticaron tormentas de diversa intensidad en otras cinco provincias. En simultáneo, se espera un leve descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En múltiples provincias las temperaturas máximas superaron los 30 grados, siendo en la región norte donde se registraron valores cercanos a los 40 grados. A pesar de esto, las autoridades confirmaron que este sábado regirá una alerta amarilla por calor extremo abarca a las localidades de Río Cuarto y La Carlota, ubicadas en la provincia de Córdoba.

Por este motivo, el organismo señaló que estas condiciones pueden provocar efectos moderados a altos en la salud y recomendó incrementar las medidas de hidratación y evitar la exposición prolongada al sol. Asimismo, pidieron extremar los cuidados de los grupos de riesgo, entre ellos, niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Por otro lado, las condiciones de inestabilidad meteorológica también se harán presentes en cinco provincias. Se trata de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, en donde regirá una alerta por tormentas durante toda la jornada.

Las localidades que estarán bajo
Las localidades que estarán bajo alerta por calor extremo

En línea con esto, el SMN remarcó que la zona este del territorio sanjuanino podría ser la más afectada, debido a que allí estará activa una advertencia naranja. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, subrayaron.

Por esto, habría una probabilidad de que se gesten tormentas más severas, con abundante caída de agua y capacidad de generar inconvenientes en la vida cotidiana. El resto de las regiones señaladas estarán bajo alerta amarilla, lo que implicaría un nivel de riesgo menor, aunque se mantendrán los posibles focos de lluvias intensas.

Ante la inminencia de fenómenos climáticos extremos, las autoridades recomendaron mantener la calma, priorizar la seguridad personal y seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las acciones más relevantes figura la preparación de un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna, además de cargar los teléfonos móviles con anticipación.

En el tramo final de las recomendaciones, se destacó la importancia de agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía para contar con asistencia inmediata en caso de emergencia. También se aconsejó retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como alejarse de zonas inundables y evitar transitar por calles anegadas.

Las provincias que estarán bajo
Las provincias que estarán bajo alerta por tormentas este sábado

Las autoridades insistieron en que solo se debe salir de casa si resulta estrictamente necesario y que, en todo momento, se permanezca en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. Ante la posibilidad de ingreso de agua, recomendaron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.

Otra medida esencial es cerrar y alejarse de puertas y ventanas, para minimizar la exposición a posibles daños estructurales. La instrucción principal es seguir las indicaciones de las autoridades locales, ya que la coordinación y la información oficial resultan determinantes para la protección de la población.

Cómo estará el clima en el AMBA este fin de semana

Mientras tanto, en el AMBA, tras varios días en que la sensación térmica se situó cerca de marcas récord para la primavera, se prevé un leve descenso de la temperatura acompañado por el desarrollo de tormentas aisladas. La disminución, aunque moderada, aliviaría la situación, pero el pronóstico mantiene la vigilancia ante posibles cambios bruscos.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA

Según el pronóstico para este sábado, el termómetro variará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados. No obstante, remarcaron que la jornada será inestable, ya que se esperan tormentas aisladas.

Aunque solo habría una mínima probabilidad de lluvias, entre el 10 y el 40%, en la madrugada y la tarde. En los bloques donde no habría caída de agua, el cielo permanecería parcialmente nublado. Asimismo, indicaron que el domingo las nubes pasarían a dominar el panorama.

Así, se eliminaría cualquier tipo de probabilidad de lluvia y volvería a darse otra baja en la temperatura. Pues, se pronosticó una mínima de 18 grados, junto con una máxima de 27 grados.

Temas Relacionados

ClimaServicio Meteorológico NacionalCalor extremoTormentasAlertas MeteorológicasCórdobaSan JuanAMBAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Murió un jubilado que agonizó una semana luego de haber sido atacado para robarle la bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo atacaron en la puerta de su casa

Murió un jubilado que agonizó

Un fuerte temporal en Carlos Casares provocó múltiples destrozos y hay varias ciudades bajo alerta amarilla

El Hospital Municipal fue uno de los puntos más afectados, aunque continúa abierta la guardia para emergencias. Desde el municipio solicitaron no circular en las calles y resguardarse

Un fuerte temporal en Carlos

Procesaron a seis personas por el desastre aéreo que causó la muerte de la enfermera Denise Torres: embargos y juicio en espera

La joven de 30 años murió junto a otras tres personas luego de trasladar a un bebé en un avión sanitario. La Justicia de Río Grande acreditó que el accidente se produjo por graves omisiones en el mantenimiento de la aeronave y fallas en la supervisión del taller responsable

Procesaron a seis personas por

Dominaba el arte de la relojería hasta que un libro recibido por error lo marcó para siempre: la historia del padre de la magia

Se llamaba Jean Eugène Robert, pero pasó a la historia como Houdin, el apellido de su esposa. Fue el primer mago en explorar y utilizar la electricidad, en crear autómatas y fusionar su destreza para los mecanismos con el arte de la ilusión. Llevó sus shows a los teatros, se vistió de frac e inauguró una nueva forma de espectáculo. El escapista húngaro- estadounidense Harry “Houdini” adoptó su nombre en su honor

Dominaba el arte de la

Los seis pasos del barista que prepara el capuchino más espumoso de Buenos Aires: “Podrán imitarme, pero igualarme jamás”

Le Caravelle es un café fundado por italianos en el Microcentro hace más de sesenta años. Ángel trabaja allí desde 1990 y su especialidad llegó a las redes y a la televisión

Los seis pasos del barista
DEPORTES
Aquagym, la actividad más completa

Aquagym, la actividad más completa para el adulto: diversión, esfuerzo, vínculos y endorfinas

Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

TELESHOW
Espíritu de cuento de hadas,

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla afirmó que su

Salvador Nasralla afirmó que su partido va ganando las elecciones en Honduras en medio de un conteo de votos a cuentagotas

A casi una semana de las elecciones, Honduras no tiene nuevo presidente electo y aguarda los resultados preliminares

La Fiscalía de Uruguay pidió 45 años de prisión para los responsables del séxtuple homicidio en una de las cárceles más peligrosas del país

El drama de los ancianos abandonados en el frente de Ucrania: “¿Para qué me traen medicinas? Ya me había preparado para morir”

El día que secuestraron al hijo de Frank Sinatra: un plan torpe, un rescate millonario y un país en vilo