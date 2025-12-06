Activaron la primera alerta por calor extremo de la temporada y en cinco provincias se esperan fuertes tormentas

En el AMBA se espera un leve descenso de temperatura (Grosby)

Luego de varios días de intenso calor en varias regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la primera alerta de la temporada por calor extremo y pronosticaron tormentas de diversa intensidad en otras cinco provincias. En simultáneo, se espera un leve descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En múltiples provincias las temperaturas máximas superaron los 30 grados, siendo en la región norte donde se registraron valores cercanos a los 40 grados. A pesar de esto, las autoridades confirmaron que este sábado regirá una alerta amarilla por calor extremo abarca a las localidades de Río Cuarto y La Carlota, ubicadas en la provincia de Córdoba.

Por este motivo, el organismo señaló que estas condiciones pueden provocar efectos moderados a altos en la salud y recomendó incrementar las medidas de hidratación y evitar la exposición prolongada al sol. Asimismo, pidieron extremar los cuidados de los grupos de riesgo, entre ellos, niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Por otro lado, las condiciones de inestabilidad meteorológica también se harán presentes en cinco provincias. Se trata de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, en donde regirá una alerta por tormentas durante toda la jornada.

Las localidades que estarán bajo alerta por calor extremo

En línea con esto, el SMN remarcó que la zona este del territorio sanjuanino podría ser la más afectada, debido a que allí estará activa una advertencia naranja. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, subrayaron.

Por esto, habría una probabilidad de que se gesten tormentas más severas, con abundante caída de agua y capacidad de generar inconvenientes en la vida cotidiana. El resto de las regiones señaladas estarán bajo alerta amarilla, lo que implicaría un nivel de riesgo menor, aunque se mantendrán los posibles focos de lluvias intensas.

Ante la inminencia de fenómenos climáticos extremos, las autoridades recomendaron mantener la calma, priorizar la seguridad personal y seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las acciones más relevantes figura la preparación de un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna, además de cargar los teléfonos móviles con anticipación.

En el tramo final de las recomendaciones, se destacó la importancia de agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía para contar con asistencia inmediata en caso de emergencia. También se aconsejó retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como alejarse de zonas inundables y evitar transitar por calles anegadas.

Las provincias que estarán bajo alerta por tormentas este sábado

Las autoridades insistieron en que solo se debe salir de casa si resulta estrictamente necesario y que, en todo momento, se permanezca en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. Ante la posibilidad de ingreso de agua, recomendaron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.

Otra medida esencial es cerrar y alejarse de puertas y ventanas, para minimizar la exposición a posibles daños estructurales. La instrucción principal es seguir las indicaciones de las autoridades locales, ya que la coordinación y la información oficial resultan determinantes para la protección de la población.

Cómo estará el clima en el AMBA este fin de semana

Mientras tanto, en el AMBA, tras varios días en que la sensación térmica se situó cerca de marcas récord para la primavera, se prevé un leve descenso de la temperatura acompañado por el desarrollo de tormentas aisladas. La disminución, aunque moderada, aliviaría la situación, pero el pronóstico mantiene la vigilancia ante posibles cambios bruscos.

El pronóstico extendido para el AMBA

Según el pronóstico para este sábado, el termómetro variará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados. No obstante, remarcaron que la jornada será inestable, ya que se esperan tormentas aisladas.

Aunque solo habría una mínima probabilidad de lluvias, entre el 10 y el 40%, en la madrugada y la tarde. En los bloques donde no habría caída de agua, el cielo permanecería parcialmente nublado. Asimismo, indicaron que el domingo las nubes pasarían a dominar el panorama.

Así, se eliminaría cualquier tipo de probabilidad de lluvia y volvería a darse otra baja en la temperatura. Pues, se pronosticó una mínima de 18 grados, junto con una máxima de 27 grados.