Vendía pichones de tucanes por WhatsApp y fue atrapado al caer en una trampa de la Policía de Chaco

El detenido u los tucanes rescatados en Chaco (Diario Chaco)

Un hombre fue capturado tras caer en una trampa de la Policía Rural en Chaco. Todo comenzó cuando las autoridades descubrieron que vendía pichones de tucán por grupos de WhatsApp.

Esta intervención surge tras la viralización de una publicación que alertó sobre la comercialización ilegal de especies protegidas, situación que preocupa a las autoridades ambientales y policiales de la región. La maniobra se detectó cuando una oferta apareció en grupos de WhatsApp, información que rápidamente se difundió en otras redes sociales.

Esa viralización motivó el inicio de un trabajo coordinado por la Policía Rural de la zona. Los efectivos organizaron un operativo en el que simularon estar interesados en la compra de los tucanes para desarticular la operatoria.

Según informó el portal del Diario Chaco, el encuentro fue acordado frente a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Presidencia de la Plaza. Allí, agentes vestidos de civil esperaron al vendedor para concretar el procedimiento.

A la hora pactada, el sospechoso llegó en una motocicleta Yamaha YBR azul. Portaba una caja en cuyo interior había tres tucanes recién nacidos. Al arribar, fue interceptado por los efectivos, quienes lo notificaron de la infracción a la Ley 1429-R, normativa provincial que prohíbe la captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona en Chaco.

La caja con tres tucanes de apenas 15 días que el detenido iba a vender engañado por la Policía Rural de Resistencia (Diario Chaco)

Durante la intervención, el hombre, de 43 años, reconoció tener en su poder otras dos aves de la misma especie resguardadas en una vivienda de la Quinta 38. El personal policial se trasladó a ese domicilio, donde una mujer entregó voluntariamente una caja conteniendo los dos tucanes restantes.

En total, la fuerza secuestró cinco tucanes bebés —de alrededor de 15 días de vida— y la motocicleta utilizada por el imputado para desplazarse.

La Brigada Operativa Ambiental (BOA) intervino para garantizar el bienestar de los animales recuperados. Tras una evaluación inicial, dispuso el decomiso de los tucanes y su traslado al Zoológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanecerán en resguardo y bajo observación médica con el objetivo de asegurar su recuperación.

El hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía competente, mientras que la investigación continúa para determinar si existen otros implicados en la red de comercialización. La motocicleta fue incautada como parte de las medidas preventivas para inhibir la reiteración del delito.

Rescataron aves protegidas que eran trasladadas de Catamarca a Mendoza de manera ilegal

Hacia fines del mes de octubre, en un operativo, autoridades de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) lograron interceptar una camioneta que trasladaba 18 aves silvestres de especies protegidas desde la provincia de Catamarca hacia Mendoza.

El procedimiento se concretó en la barrera sanitaria El Puerto, ubicada en la provincia cuyana. Las aves incautadas son especies reconocidas por su valor en el mercado clandestino de aves canoras. Según precisaron las autoridades, varias de ellas se encontraban en condiciones que requerían atención urgente.

La presencia de aves silvestres en vehículos particulares encendió las alarmas en el control fronterizo. Personal del Iscamen ejecutó las tareas de estabilización sanitaria primaria, en un contexto de enorme preocupación por el potencial ingreso de enfermedades zoonóticas y daños al equilibrio ecológico.

De acuerdo con la información, entre los ejemplares decomisados figuran cinco reina mora (Cyanoloxia glaucocaerulea), dos rey del bosque (Pheucticus aureoventris) y once siete cuchillos (Saltator aurantiirostris). Todas estas aves, de presencia frecuente en reportes de tráfico ilegal, se encuentran protegidas por la normativa nacional y provincial.

Tras la incautación, el grupo de aves recibió atención primaria por parte de personal técnico en la barrera sanitaria. Posteriormente, se dispuso el traslado al Departamento de Fauna Silvestre, donde un equipo multidisciplinario procedió a su evaluación veterinaria, rehabilitación y eventual reinserción en su ambiente natural.

Las autoridades remarcaron que los procesos de recuperación tienen como prioridad la restauración del bienestar animal y la minimización de riesgos para su reintroducción. El objetivo es lograr que los ejemplares puedan regresar a sus entornos originales para contribuir a la estabilidad de las poblaciones locales.