Video: un conductor alcoholizado embistió a cuatro autos en Villa del Parque y causó destrozos en una casa

Un conductor ebrio chocó contra cuatro autos en Villa del Parque

Un hombre en aparente estado de ebriedad chocó cuatro vehículos estacionados y la fachada de una vivienda durante la noche del jueves en la calle Pedro Lozano al 3700, en la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes policiales a Infobae. El incidente dejó daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, un llamado al 911 alertó alrededor de las 23:25 sobre un automóvil que habría colisionado varios vehículos en marcha atrás. Al llegar al lugar, el personal de la Policía de la Ciudad verificó que un Ford Territory había impactado contra cuatro autos estacionados, todos sin ocupantes en su interior, y luego contra la fachada de una vivienda. Según las autoridades, la casa no presenta riesgo de derrumbe.

El conductor, identificado como un masculino mayor de edad, presentaba aliento etílico al momento del primer contacto. Integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al sitio y examinó al hombre, determinando que no requería traslado.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), se le realizó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que excede ampliamente el límite permitido por la legislación vigente en la ciudad de Buenos Aires. Las actuaciones quedaron a cargo de la UFLA Oeste, que impartió las directivas de rigor para este tipo de episodios.

