Tragedia en Villa Devoto: un andamio de una obra en construcción cayó sobre una joven y la mató

El arquitecto encargado de la obra fue imputado por homicidio culposo tras el trágico incidente en la vía pública

Un trágico incidente tuvo lugar este jueves en la avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando personal policial acudió tras una alerta al 911 sobre una mujer desvanecida en la vía pública. Según informaron fuentes oficiales, una joven de 20 años fue identificada como la víctima y ya se encontraba sin vida al arribo de los agentes.

El llamado a los servicios de emergencia fue realizado alrededor de las 14:53, momento en el que vecinos notaron la dramática situación provocada por la caída de un andamio desde una obra en construcción.

De acuerdo a lo que informaron en TN, la parte que habría caído sobre la cabeza de la joven era un bloque de madera con material.

En el lugar, los agentes constataron los hechos al encontrar a la joven ya fallecida a raíz de un traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto del andamio sobre su cabeza. De acuerdo con el parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la mujer perdió la vida producto de las lesiones sufridas en el acto.

El accidente fatal ocurrió en la avenida Chivilcoy al 3600 y generó conmoción entre vecinos y transeúntes del barrio porteño

Por disposición judicial, la investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que instruyó actuaciones por homicidio culposo e imputó al arquitecto, un hombre de 79 años.

Según pudo saber Infobae, la Justicia buscará determinar las responsabilidades de la constructora por el fatal incidente. La empresa que estaba a cargo de la obra es Wadesh SA.

En ese sentido, el juzgado buscará determinar si hay una posible negligencia de la empresa y establecer las responsabilidades correspondientes. El director de la obra fue identificado también y si bien todavía no fue imputado, se investigan las causas de la caída del andamio..

De acuerdo a lo que dijeron los investigadores, la primera inspección en el predio se realizó en 2024, cuando comenzó la excavación. Tras quedar un tiempo suspendida, se reanudaron las obras en el predio.

También hubo inspecciones de Seguridad del Trabajo que determinaron que la obra había recomenzado y sus encargados presentaron la documentación requerida.

El hecho generó gran conmoción entre transeúntes y residentes de la zona. Las autoridades prosiguen con la recolección de pruebas para dilucidar cómo ocurrió el desprendimiento del andamio y determinar eventuales responsabilidades.

Días antes, un incendio en un edificio de Villa Devoto obligó a evacuar a residentes y movilizó a los servicios de emergencia

Días atrás, también en Villa Devoto, otro accidente puso al barrio porteño en el foco de atención. Durante la madrugada del pasado martes, un fuerte incendio se produjo en el séptimo piso de un edificio localizado en Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, situación que generó la rápida intervención de varias dotaciones de bomberos y unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los servicios de emergencia confirmaron a Infobae que, mientras el fuego seguía activo, se encontraban personas atrapadas en el edificio.

Hasta ese momento, dos personas -una mujer de 37 años y un menor de 10- fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta debido a la inhalación de humo y recibieron atención médica. No se reportaron víctimas fatales.

Cinco móviles participaron en el operativo, ya que la situación dentro del edificio seguía bajo observación ante la progresión de las llamas. Tras casi una hora de trabajo, los equipos lograron sofocar completamente el incendio, que había comenzado en uno de los dormitorios de la unidad afectada.

Luego de extinguir el fuego, los bomberos continuaron sus tareas para ventilar y asegurar el área dañada.