La biotecnóloga que dio una exposición antivacunas tenía un estudio del Conicet que desmentían sus dichos

Lorena Diblasi aseguró que las vacunas contra el COVID-19 tenían, entre otras cosas, óxido de grafeno y dijo que lo podía respaldar científicamente. Sin embargo, ella misma había solicitado en 2022 un análisis para probar su tesis y los resultados demostraron lo contrario

La parte del estudio del Conicet que demuestra que no hay grafeno en las vacunas

La polémica exposición antivacunas realizada la semana pasada en el Congreso de la Nación por la diputada del PRO Marilú Quiroz tuvo entre sus protagonistas a una licenciada en biotecnología que dio un discurso sobre un supuesto “magnetismo” generado en las personas que se dieron las dosis contra el Coronavirus. Se trata de Lorena Diblasi, quien graficó su hipótesis con la cuestionada intervención de un hombre que mostró, en su torso semidesnudo, cómo se le pegaban imanes a su cuerpo.

La licenciada, conocida por sus intervenciones públicas sobre la seguridad delas vacunas del Covid-19, alegó que este peligro que menciona había sido causado presuntamente por elementos desconocidos presentes en las ampollas aplicadas. Entre ellos, el óxido de grafeno.

No obstante, si bien en sus discursos Diblasi asegura tener estudios que respalden sus afirmaciones, Infobae tuvo acceso a un análisis del CONICET solicitado en 2022 por la propia biotecnóloga que, aunque no lo cite en sus exposiciones, demostraron lo contrario.

De acuerdo con esta documentación, Diblasi, junto a un grupo de solicitantes, envió ampollas de vacunas a un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Conicet, con el pedido de verificar la presencia de grafeno o derivados en la composición de las dosis.

La licenciada con el "hombre imán" en el Congreso

El análisis se hizo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) ubicado en Mar del Plata. El equipo realizó todos los procedimientos en el laboratorio con equipamiento de alta precisión. Se evaluaron ampollas de Moderna, Pfizer y Sputnik, tres de las vacunas aplicadas en la Argentina. Además, cada paso fue documentado en video a fin de despejar cualquier duda sobre la manipulación de las muestras, que ya habían sido previamente abiertas por el grupo solicitante, integrado por la licenciada.

Los análisis se realizaron mediante la técnica de micro-espectroscopía Raman, una herramienta estándar internacionalmente utilizada para la identificación de nanomateriales como el grafeno, el óxido de grafeno y el grafito.

El informe elaborado muestra que, tras examinar cuidadosamente todas las partículas, las curvas espectrales obtenidas no mostraron señales compatibles con grafeno ni con óxido de grafeno en ninguna de las muestras analizadas. En este sentido, los especialistas aclararon que la metodología empleada es “sensible y reconocida”, y que la presencia de estos materiales “hubiese sido perfectamente detectable de existir en las vacunas”.

Infobae tuvo acceso a dos documentos elaborados a raíz de este pedido: el primero, un informe técnico que recopila los datos obtenidos y la interpretación de los mismos; el segundo reconstruye el intercambio con los miembros del grupo solicitante, incluyendo el envío de un video con el procedimiento completo, los informes finales y la propuesta de formalizar el servicio científico a través del Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN).

“Pese a la rigurosidad en la entrega y la transparencia de los métodos, no se recibió respuesta ni se difundieron los resultados del análisis, los cuales contradecían la hipótesis inicial", aseguró a este medio Leonel Silva, investigador del CONICET e integrante del grupo que hizo este análisis.

Las vacunas contra el COVID-19 comenzaron a llegar en 2020 a la Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

Los hallazgos del equipo del CONICET coinciden además con estudios independientes realizados por otros grupos científicos, tanto locales como internacionales, que tampoco detectaron la presencia de óxido de grafeno o grafeno en vacunas contra el COVID-19.

El procedimiento utilizado para el análisis

El análisis de las vacunas se realizó tras recibir varias ampollas previamente abiertas, enviadas por el grupo solicitante. El equipo de investigadores utilizó micro-espectroscopía Raman, una técnica científica estándar internacional para la identificación de nanomateriales como grafito, grafeno y óxido de grafeno.

El procedimiento consistió en depositar gotas de la solución de las vacunas sobre portaobjetos de vidrio. Luego se permitió que la parte líquida se evaporara y se analizaron cuidadosamente las partículas presentes mediante el microscopio Raman. Cada espectro obtenido se comparó con muestras de referencia de grafeno, grafito y óxido de grafito elaboradas en el mismo laboratorio bajo estándares reconocidos.

“Los resultados de las mediciones fueron claros: no se detectaron señales compatibles con grafeno ni con óxido de grafeno en ninguna de las zonas analizadas", aseguró una fuente que participó del análisis.

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

