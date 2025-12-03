Está a tres horas de CABA, revivió tras una sequía y ahora fue elegida como la “joya rural” bonaerense 2025

Laguna de Gómez, en el partido de Junín, fue la ganadora de un concurso que distinguió a la "joya rural" bonaerense de 2025

A tan solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires y a 260 kilómetros del Obelisco, la Laguna de Gómez, en el partido de Junín, fue elegida como la “joya rural” bonaerense 2025, ideal para escapadas de fin de semana.

Detrás de esta encuesta no hay agencias de turismo ni jurados internacionales. Están Juan Pablo y Noelia, creadores del Instagram @puebleando.arg, que se dedican a recorrer pueblos para contar sus historias y mostrar sus emblemas arquitectónicos.

Inspirados en el concurso “Las ocho maravillas del conurbano”, organizado por @thewalkingconurban, el matrimonio se propuso mirar más allá de los límites del asfalto. La cuestión, desde el comienzo, fue democratizar el mapa: que la gente decida, sin que el peso caiga en jurados de expertos o en rankings internacionales de dudosa representatividad.

La Laguna de Gómez, ubicada en Junín, es de agua dulce y tiene aproximadamente 6000 hectáreas que forma parte de la cuenca del río Salado (Fotos: gentileza Turismo de Junín)

La primera edición de 2024 ya había generado revuelo: “Nosotros armamos una grilla de 64 destinos y ahí surgieron las polémicas. Llegaron recomendaciones entusiastas, pero también reclamos fieros, hasta cuestionamientos por el sistema de votación”, recordó Juan Pablo. El mecanismo era simple e inapelable: encuestas en Instagram con una duración de 24 horas. Cada ronda un duelo. El público como único juez.

Pero este año decidieron abrir y democratizar aún más la iniciativa: “Recogimos los comentarios de nuestros casi 200 mil seguidores y optamos por no quedarnos sólo con los lugares que nosotros conocíamos. Recopilamos las atracciones sugeridas por la comunidad y sumamos las que propusieron los propios municipios”, detalló Juan Pablo. “Invitamos a cada uno de los municipios a postular sus destinos y enviar fotos para difundirlos mejor. Nos propusimos potenciar la visibilidad de cada rincón de la Provincia”, agregó.

Esa apertura rehizo el mapa: de las listas surgieron 64 atracciones de 62 localidades distintas y 49 partidos bonaerenses, organizadas en 23 categorías para hacer más justo el torneo (como iglesias, estaciones de trenes, lagunas, etc).

Con este video, @puebleando.arg promocionó los destinos - elegidos por sus seguidores- que participaron de la votación final

La votación comenzó el 4 de noviembre con ocho duelos diarios, que se exhibían en las historias de Instagram y duraban 24 horas. Como en todo torneo, las primeras rondas transcurrieron con cifras modestas, pero episodio tras episodio, el boca en boca multiplicó los votos. “En la final, celebrada el 28 de noviembre, más de 12.000 personas eligieron entre la Laguna de Gómez y el Bosque Encantado, una cifra que duplicó el récord del año anterior”, se enorgulleció Juan Pablo.

La adrenalina desbordó a los municipios finalistas. Junín y General Belgrano viralizaron la elección: hubo campañas, reels, gacetillas, hasta mensajes de los intendentes. Las redes oficiales y las Secretarías de Turismo movilizaron a la comunidad. “Para ellos es clave, porque no solo es un orgullo local: una buena campaña puede disparar el turismo y beneficiar la economía regional”, remarcó Juan Pablo.

La segunda edición del torneo de turismo rural de Puebleando ya se ganó el corazón de los bonaerenses y va camino a convertirse en una costumbre esperada para cerrar el año. En 2025, Laguna de Gómez se quedó con el primer puesto. Y más que ganar una encuesta, entró en el radar de miles de viajeros que buscan, detrás de cada voto, un rincón nuevo al que llegar.

Su parque natural adyacente es un destino turístico popular por sus áreas arboladas, que permiten actividades como deportes náuticos, pesca, paseos, campamento y la práctica de deportes terrestres

El encanto de Laguna de Gómez

Tras atravesar una de las sequías más severas de su historia, que la llevó a quedar prácticamente sin agua en el verano de 2024, este espejo de agua dulce ya recuperó su esplendor y gracias a esta nueva distinción se perfila como uno de los destinos naturales más icónicos de la Provincia de Buenos Aires.

El Parque Natural Laguna de Gómez es, desde hace décadas, el refugio elegido por familias, deportistas, pescadores y amantes del aire libre. Sus más de 120 hectáreas arboladas y un amplio abanico de propuestas lo convierten en un pequeño paraíso campestre donde la naturaleza, la historia y la recreación conviven en armonía.

Pero su recuperación no fue inmediata ni sencilla: llegó después de una bajante histórica iniciada en diciembre de 2020, que secó la cuenca del río Salado y dejó a la laguna convertida en un terreno polvoriento donde, en algunos sectores, podía cruzarse “caminando de costa a costa”.

Antes y después: así quedó la Laguna de Gómez tras la sequía de 2023/2024

No fue solo la lluvia local la que trajo alivio; el aporte llegó desde el sur de Santa Fe, el noroeste bonaerense y otros reservorios que drenan por una red de canales hasta Mar Chiquita, la laguna que alimenta directamente a Gómez.

Gracias a ese flujo constante, el agua volvió a alcanzar este año puntos emblemáticos como el espigón, dando una imagen que muchos creyeron perdida. Aunque especialistas advierten que el equilibrio hídrico sigue siendo frágil —la laguna no cuenta con un dique que retenga el agua—, el escenario actual permitió reactivar el turismo y devolverle vida a toda la villa lacustre.

Un parque natural renovado y con servicios para todos

La recuperación del nivel del agua hizo posible avanzar con obras de mantenimiento, mejoras y nuevas propuestas gastronómicas dentro del predio. Hoy, el Parque Natural ofrece baños con duchas, proveedurías, panaderías, bares, carritos de comida, venta de carnada, artículos de pesca y recuerdos turísticos. También cuenta con una unidad sanitaria, un destacamento policial y un centro de información turística abierto todos los días.

La Laguna de Gómez está ubicada a tres horas de CABA, revivió tras una sequía y ahora fue elegida como la “joya rural” bonaerense 2025

El acceso principal está enmarcado por el clásico Arco de ingreso y la capilla Stella Maris, dos símbolos del lugar. Desde allí se abren los caminos de Los Navegantes y Los Pescadores, ambos repletos de fogones, áreas verdes, mesas, bancos, juegos infantiles, tres playas de arena y seis mangrullos donde guardavidas del municipio cuidan a los visitantes durante la temporada.

La Laguna de Gómez es un mundo dentro de Junín. Allí se pueden practicar deportes náuticos como kayak, windsurf, kitesurf, remo y moto de agua; hacer parapente o cabalgatas; alquilar bicicletas; recorrer circuitos guiados; practicar pesca deportiva; o simplemente disfrutar de un mate frente al agua mientras la fauna autóctona hace su espectáculo (más de 50 especies de aves visitan el parque cada año).

Para llegar sin auto, el transporte público local -el histórico “Pepa”- conecta la terminal de ómnibus de Junín con la laguna, complementado por taxis que operan dentro del predio.

Paseos en kayak, una de las actividades náuticas que pueden practicar sus visitantes

El Club Náutico -centro de competencias provinciales y nacionales- ofrece piletas, guardería de lanchas, bajada de embarcaciones, restaurante, camping y una escuelita para los más chicos. Cerca de allí, se pueden alquilar kayaks y juegos inflables, una opción ideal para familias y grupos de amigos.

Para quienes prefieren el deporte en tierra, hay canchas de fútbol, vóley playero y un espacio recreativo municipal que presta el equipamiento. Y si la idea es un plan más tranquilo, el icónico Espigón -con 108 metros de largo y una estructura que simula una vela náutica- regala una vista panorámica perfecta para fotos y atardeceres inolvidables.

El l icónico Espigón -con 108 metros de largo y una estructura que simula una vela náutica- regala una vista panorámica perfecta para fotos y atardeceres inolvidables

Historia, identidad y leyendas juninenses

Detrás de la belleza del paisaje hay una historia tan rica como poco conocida. La laguna lleva su nombre, según la tradición oral recopilada por historiadores locales, por Santos Gómez: un pionero del siglo XIX dedicado a las tropas de carretas, que acampaba en sus orillas y utilizaba esa fuente de agua para abastecer a caballos y bueyes. Su presencia, marcada por años de tránsito rural, habría dado origen al nombre.

Otros relatos la recuerdan como “Laguna del Rayo”, por un impacto eléctrico que destruyó un grupo de árboles en los alrededores a comienzos del siglo XX, un suceso que quedó grabado en la memoria popular.

En la laguna también se pueden practicar deportes a vela y motor

El balneario oficial se inauguró en 1924 con más de 500 asistentes, espectáculos y hasta acrobacias aéreas. Una década más tarde, en 1937, el municipio adquirió el predio y lo transformó en patrimonio público, iniciando un proceso de mejoras que continúa hasta la actualidad.

Hoy, después de una sequía que puso en jaque su futuro, la Laguna de Gómez recupera su esencia: un refugio natural donde se respira tranquilidad, se disfruta de la vida al aire libre y se revive un pedazo fundamental de la historia de Junín.

La laguna cuenta con una bajada pública de embarcaciones y toda una costa apta para el baño y disfrute de los visitantes

Reconvertida, revalorizada y nuevamente viva, la “joya rural 2025” invita a volver, descubrirla o redescubrirla. Porque pocas escapadas, tan cerca de la Ciudad de Buenos Aires, ofrecen un paisaje que cuenta historias, abraza con su calma y recuerda que incluso después de la peor sequía, siempre puede volver a florecer.