Córdoba: un nene de dos años murió ahogado tras caer a una pileta

Un niño de dos años murió tras permanecer internado en terapia intensiva diez días luego de caer a una pileta en una vivienda de la localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba. El menor había ingresado en estado crítico al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, luego de sufrir un episodio de asfixia por inhalación de agua.

El accidente doméstico ocurrió el jueves 20 de noviembre en una casa situada sobre calle Juan XXIII. Fuentes sanitarias explicaron que el menor fue sometido a maniobras de reanimación en el lugar antes de ser trasladado de urgencia, proceso tras el cual ingresó en la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital mencionado.

Tras esto, el estado clínico del niño se mantuvo grave durante su periodo de internación, a pesar de los intentos del personal médico por estabilizar el cuadro. Finalmente, durante la madrugada del lunes, el centro de salud confirmó el fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que inició la recopilación de testimonios y el análisis de las circunstancias del accidente, según indicó el medio local Telediario.

Entre las diligencias previstas, se evalúa la profundidad de la pileta, las medidas de seguridad de la vivienda y otros factores del entorno. Este incidente reavivó la preocupación de la comunidad por la recurrencia de episodios similares en la región, sobre todo en los meses de altas temperaturas.

En los últimos años, se registraron otros casos similares en la zona, lo que incrementa el debate regional sobre la prevención y los protocolos de actuación en espacios domésticos con piletas de natación. Todavía no trascendieron definiciones oficiales sobre posibles responsabilidades o futuras medidas impulsadas por las autoridades locales.

Los equipos médicos trabajaron para recuperar al menor, pero lamentablemente el estado crítico persistió. Este hecho volvió a generar impacto y dolor en la comunidad de Las Higueras, que durante la jornada de ayer manifestó inquietud ante la repetición de accidentes domésticos de estas características en la provincia de Córdoba.

Un cumpleaños terminó en tragedia en Córdoba: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Lo que debía ser una tarde de celebración en Jesús María se transformó en una tragedia devastadora. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado sin signos vitales dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida, de la ciudad cordobesa de Jesús María. Ese mismo día, su familia se preparaba para festejar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño salió al patio y lo halló sumergido en el agua. De inmediato pidió ayuda, y personal de emergencias llegó al lugar para asistirlo. Durante varios minutos se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de revertir la situación, pero todos los esfuerzos resultaron en vano.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el domicilio y la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes indican que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Lo sucedido en Jesús María se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses en distintas provincias del país, donde pequeños accidentes domésticos terminaron con consecuencias fatales.

Otro antecedente ocurrió el pasado 11 de noviembre, la comunidad de La Cruz, en Corrientes, quedó profundamente conmocionada por la muerte de una niña de apenas dos años. El accidente ocurrió en el barrio 30 Viviendas, donde la menor cayó accidentalmente en una pileta ubicada en una casa particular y se ahogó.

Cerca de las 14:50, efectivos de la Comisaría de Distrito recibieron el aviso desde el hospital local, donde la niña había sido trasladada por sus propios familiares luego de rescatarla del agua. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, la pequeña llegó sin vida. El profesional de guardia confirmó que el fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión. Tras la intervención judicial correspondiente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.