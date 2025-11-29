Parques Nacionales ofrece $250 millones de recompensa por aportar datos de Acaí, la yaguareté desaparecida en Chaco

La investigación judicial por la desaparición de Acaí involucra allanamientos, incautación de celulares y análisis de imágenes satelitales en El Impenetrable

La Administración de Parques Nacionales de Argentina anunció este mes la desaparición de Acaí, una hembra de yaguareté recientemente liberada en el Parque Nacional El Impenetrable. El suceso, que se produjo a escasas semanas de su reintroducción al entorno natural, encendió las alertas de los equipos de conservación y desencadenó una investigación judicial, aún en curso, destinada a esclarecer las causas del hecho y determinar posibles responsables.

En un intento por obtener datos que contribuyan al avance de la causa, la Administración de Parques Nacionales comunicó este sábado la entrega de una recompensa de $250.000.000 a quienes puedan aportar información precisa que ayude a identificar a los responsables de la desaparición de la felina.

Las autoridades solicitaron expresamente la colaboración de las comunidades locales para difundir este llamado y recolectar datos relevantes, en el marco de un esfuerzo conjunto por recuperar ejemplares de yaguareté y fortalecer la seguridad de los animales reintroducidos en la región del Chaco.

La búsqueda de Acaí movilizó a equipos de la Fundación Rewilding Argentina, representantes de las autoridades provinciales y a la jurisdicción de la Justicia Federal, quienes articulan acciones para mejorar las estrategias de protección, seguimiento y repoblación de la especie en los parques nacionales y zonas lindantes.

Días atrás, el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, comunicó que el daño ambiental ocasionado por la desaparición de este ejemplar se estimó en $2.700 millones. Aunque las investigaciones han utilizado todos los recursos disponibles, incluido el desarrollo de allanamientos y la incautación de celulares en diversos puntos de la zona, los investigadores todavía no hallaron ni el collar localizador ni el cuerpo del animal.

Acaí formaba parte del reducido grupo de yaguaretés monitoreados en el parque chaqueño, donde su conservación -por ser considerada Monumento Natural Nacional y Provincial- reviste carácter prioritario debido a las amenazas de la caza furtiva y la pérdida de su hábitat.

Su desaparición, pese al monitoreo satelital permanente, motivó la activación de un operativo especial: desde la última señal del collar, captada en las inmediaciones del río Bermejo, se inició una búsqueda intensa que incluyó buzos de Bomberos, patrullajes terrestres, análisis de geolocalización y actividades de inteligencia de campo. A pesar de estos esfuerzos, ni el dispositivo ni el animal han sido encontrados.

En diálogo con Radio Libertad, el fiscal Amad detalló avances y obstáculos de la investigación, la cual se activó “desde el mismo momento en que se recibió la denuncia”. El despliegue abarca rastrillajes terrestres y fluviales en áreas de acceso complicado, donde la baja densidad poblacional y las condiciones extremas limitan el trabajo de los equipos.

El protocolo también contempla el análisis de imágenes satelitales, la validación de reportes de habitantes de la zona y la consideración de eventuales encuentros del animal con animales domésticos que pudieran haberle causado daño.

En simultáneo, la investigación judicial avanza con procedimientos como secuestros de dispositivos móviles que ahora serán revisados por la División Cibercrimen. Para el fiscal, cualquier pista resulta relevante para poder reconstruir la secuencia de hechos. “Queremos saber si hay alguna información útil que nos permita reconstruir qué ocurrió”, remarcó Amad, haciendo hincapié en la necesidad de no descartar ninguna línea de análisis.

Aunque en una etapa inicial circularon versiones que vinculaban la desaparición a una presunta banda de cazadores furtivos, Amad instó a la prudencia: “No tengo elementos ciertos hoy que me hagan pensar que Acaí está muerta, ni que actuó una banda de cazadores furtivos. No descarto nada, pero no puedo afirmarlo”.

El funcionario señaló la contundencia de la ley en estos casos: “Es muy grave matar un animal de esta especie. La sanción está prevista y se aplicará si se determina un responsable”.

El 5 de octubre pasado, Acaí, una hembra de 2 años y 8 meses, se sumó al programa de reintroducción del yaguareté coordinado por la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno de la provincia del Chaco. Un collar satelital permitía a los equipos técnicos seguir sus movimientos casi en tiempo real, con reportes horarios y actualizaciones cada cuatro horas, como parte de una estrategia de monitoreo permanente.

Durante los primeros días, Acaí recorrió sectores de monte cerrado. El 25 de octubre, el collar perdió contacto, lo que disparó el operativo de búsqueda. Inicialmente, la Administración de Parques Nacionales informó que el dispositivo había aparecido en el río Bermejo, pero Amad desmintió ese dato este jueves.