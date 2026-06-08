Irán anunció el cese de los ataques contra Israel y su presidente aseguró que el país no abandonó las negociaciones

Una persona observa los restos de un misil iraní incrustado en el suelo en la Cisjordania, horas después de que Irán lanzara casi 30 proyectiles contra territorio israelí en represalia por los bombardeos sobre los suburbios de Beirut. (REUTERS/Ammar Awad)

Irán anunció el lunes el “cese” de su operación militar contra Israel, después de que ambos países se atacaran directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego, pero advirtió de que podría dar una respuesta aún más “contundente”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran “de inmediato” los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua en la guerra en Oriente Medio.

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Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

Un miembro del personal de seguridad israelí inspecciona un lugar de impacto, después de que Irán lanzara misiles hacia Israel, en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada por Israel, 8 de junio de 2026. REUTERS/Naama Stern

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

“Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan “alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

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El mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber “infligido una respuesta contundente" a Israel y anunció “el cese de la operación“.

Sin embargo, advirtió que, “si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

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Poco después, el ejército israelí interceptó tres proyectiles lanzados desde Líbano, según un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera entre ambos países.

El ejército confirmó que los proyectiles iban dirigidos contra sus fuerzas que operaban en el sur de Líbano.

Golpe al proceso diplomático

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese de los ataques contra Israel que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones“.

Los ataques se produjeron en un momento delicado para los esfuerzos diplomáticos con vistas a poner fin al conflicto, en los que participa Pakistán como mediador.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese de los ataques contra Israel que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones“.

Previamente, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había afirmado el lunes por la mañana que las consultas diplomáticas seguían en marcha, pero que el proceso podría verse “afectado” por la escalada.

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Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP que asistía a la rueda de prensa.

Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas. Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel.

Residentes inspeccionan los daños causados por el impacto de un misil iraní en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada, el 8 de junio de 2026, tras el intercambio de ataques que rompió el frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril. (REUTERS/Naama Stern)

Destrozos en la cocina de una vivienda en un asentamiento israelí en la Cisjordania. (REUTERS/Naama Stern)

Vecinos evalúan los daños en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada el 8 de junio de 2026; Trump reclamó a Israel e Irán que detengan los ataques "de inmediato" mientras las negociaciones para un acuerdo final siguen en marcha con mediación de Pakistán. (REUTERS/Naama Stern)

La escalada tardó poco en reflejarse en los mercados, golpeados por la guerra y sus repercusiones en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos y bloqueado casi por completo por Irán.

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El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, se disparó alrededor del 5% y se acercó a los 100 dólares, aunque volvió a moderarse tras el anuncio de Irán.

En un nuevo motivo de inquietud para los mercados, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, decretaron prohibir la navegación de buques israelíes por el mar Rojo, otra vía estratégica para el comercio mundial.

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El Líbano y Hezbollah, puntos de discordia

A lo largo de estas negociaciones indirectas, Teherán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el fin del conflicto paralelo en Líbano entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah.

Dos acuerdos de tregua bajo el auspicio de Estados Unidos no frenaron los combates, especialmente activos en el sur de Líbano, donde Israel lleva a cabo una incursión militar.

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Irán había colocado como una línea roja un bombardeo contra Beirut, la capital libanesa.

Pero el domingo, la oficina de Netanyahu anunció un ataque contra “un centro de mando de combatientes en el distrito Dahiyeh de Beirut" que, según las autoridades libanesas, dejó dos muertos y 20 heridos.

Además del frente libanés, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se topan con otras discrepancias sobre el control del estrecho de Ormuz, el alivio de las sanciones contra Teherán o su controvertido programa nuclear.

(con información de AFP)