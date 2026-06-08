Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 8 de junio

¿A cuánto opera el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.462,88 para la venta y $1.411,50 para la compra.
Un informe privado destacó el hecho de que el Banco Central ya encadenó más de 100 ruedas consecutivas de compras en lo que hasta ahora es “la tercera racha más prolongada de la historia”.
Los mercados financieros de Argentina se mantuvieron cautos la última semana, en momentos en que los inversores todavía evalúan las implicancias de las nuevas tensiones sobre Oriente Medio. Dentro del panorama cambiario, el dólar negoció en alza, como una continuidad de la trayectoria exhibida en mayo, mientras que el Banco Central superó los USD 10.000 millones absorbidos en el mercado en lo que va del año.
Este fin de semana, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajó a China. Lo que generó versiones sobre posibles medidas respecto al swap que vence en los próximos meses y que ya se anticiparon las intenciones de renovarlo. Sin embargo, fuentes oficiales de la entidad aseguran que este no es el principal motivo de la visita y que no hay que esperar por anuncios sobre el cierre de esta semana.
La publicación del balance cambiario del primer cuatrimestre de 2026 por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue analizada por la consultora Quantum Finanzas que destacó el “muy buen balance cambiario” de Argentina en el período, con movimientos que, proyectados, indican que 2026 terminaría siendo un mejor año que 2025 en materia de divisas.