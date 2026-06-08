Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 8 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1460 en el Banco Nación, un máximo en cuatro meses. El blue se paga a $1.435

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12:55 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.462,88 para la venta y $1.411,50 para la compra.

12:55 hsHoy

La racha de compra de dólares del Banco Central ya es la tercera más larga de la historia

De continuar, podría llegar a ser la primera a fines del tercer trimestre. Un informe privado destaca que ya es la segunda en volumen. Cuáles fueron las otras, por qué no es cierto que sin las compras de la entidad el precio del dólar sería más bajo y cuál es el “Talón de Aquiles” del programa monetario y cambiario

Un camión blindado frente a una de las puertas de acceso al BCRA REUTERS/Irina Dambrauskas
Un camión blindado frente a una de las puertas de acceso al BCRA REUTERS/Irina Dambrauskas

Un informe privado destacó el hecho de que el Banco Central ya encadenó más de 100 ruedas consecutivas de compras en lo que hasta ahora es “la tercera racha más prolongada de la historia”.

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12:55 hsHoy

Semana financiera: el dólar subió 30 pesos y el BCRA cumplió su objetivo de compras en el mercado

La divisa al público subió a $1.460, un máximo en cuatro meses. Los mercados financieros retomaron la cautela y la volatilidad, con tomas de ganancias para acciones y bonos argentinos

Wall Street tocó máximos, pero se dispararon las ventas el viernes.
Wall Street tocó máximos, pero se dispararon las ventas el viernes.

Los mercados financieros de Argentina se mantuvieron cautos la última semana, en momentos en que los inversores todavía evalúan las implicancias de las nuevas tensiones sobre Oriente Medio. Dentro del panorama cambiario, el dólar negoció en alza, como una continuidad de la trayectoria exhibida en mayo, mientras que el Banco Central superó los USD 10.000 millones absorbidos en el mercado en lo que va del año.

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12:55 hsHoy

El presidente del BCRA viajó a China, pero niegan acuerdo inminente de renovación del canje de pesos por yuanes

Desde la entidad resaltan que aún quedan dos meses para renovar el swap de monedas, clave en las “reservas brutas” del Central. “Estos acuerdos nunca se cierran con anticipación”, dijo una fuente. El manejo del tramo activado y que pasó en 2025 con las importaciones desde el gigante asiático

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajó a China para participar de un evento del BIS.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajó a China para participar de un evento del BIS.

Este fin de semana, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, viajó a China. Lo que generó versiones sobre posibles medidas respecto al swap que vence en los próximos meses y que ya se anticiparon las intenciones de renovarlo. Sin embargo, fuentes oficiales de la entidad aseguran que este no es el principal motivo de la visita y que no hay que esperar por anuncios sobre el cierre de esta semana.

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12:55 hsHoy

Un informe destacó el “muy buen balance cambiario” del primer cuatrimestre del año

La cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un déficit de más de USD 4.600 millones a estar casi en equilibrio. El superávit comercial permitió afrontar mayores pagos de intereses de deuda y el giro de utilidades y dividendos de empresas

Una ilustración que muestra el desequilibrio entre la oferta de dólares proveniente de exportaciones agrícolas y energéticas y la demanda generada por el Banco Central y los "dólares del colchón" en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración que muestra el desequilibrio entre la oferta de dólares proveniente de exportaciones agrícolas y energéticas y la demanda generada por el Banco Central y los "dólares del colchón" en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación del balance cambiario del primer cuatrimestre de 2026 por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue analizada por la consultora Quantum Finanzas que destacó el “muy buen balance cambiario” de Argentina en el período, con movimientos que, proyectados, indican que 2026 terminaría siendo un mejor año que 2025 en materia de divisas.

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