El 65% de las inversiones presentadas al RIGI se concentra en solamente dos provincias

Un dron muestra una llamarada de gas de esquisto en la formación Vaca Muerta, en las afueras de la ciudad patagónica de petróleo y gas Añelo, Argentina, 22 de octubre de 2024. REUTERS/Alexander Villegas

Desde que se puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el mapa de los proyectos presentados fue dibujando una geografía clara: la Argentina que atrae capital de gran escala no está distribuida de manera uniforme a lo largo del territorio, sino que se concentra en unas pocas jurisdicciones con recursos naturales estratégicos y capacidad para generar exportaciones. En ese esquema, Neuquén y San Juan emergieron como las provincias de mayor peso, explicando juntas más del 65% del total de inversiones presentadas al régimen.

Así lo señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, publicado esta semana. El trabajo analiza la evolución reciente de los proyectos ingresados al RIGI, su composición sectorial y su distribución geográfica, a partir de datos que reflejan el estado actual del régimen.

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Más de USD 133.000 millones en juego

El primer dato que emerge del informe es la magnitud del interés que despertó el RIGI desde su implementación. “Las inversiones presentadas al régimen ya superan los USD 133.000 millones”, señala el documento, reflejando la participación de empresas nacionales e internacionales en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de esas inversiones muestra un sesgo marcado. Energía y minería concentran, en conjunto, más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen. La energía lidera con cerca del 64% del volumen total, con iniciativas por más de USD 85.456 millones: alrededor de USD 66.353 millones se encuentran bajo análisis, mientras que USD 19.103 millones ya fueron aprobados. La minería, por su parte, acumula USD 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a USD 46.000 millones.

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Los tres rubros que más traccionan

Dentro del segmento energético, el informe de la BCR detalla que “los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente USD 55.300 millones”. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron fueron señaladas como factores que “apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector”. El GNL aparece como el segundo segmento energético de mayor peso, con inversiones aprobadas por USD 15.156 millones, concentradas exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy.

Juan Arrieta, gerente de Geología en Vicuña, trabaja con muestras en el campamento Batidero durante actividades de exploración de los proyectos mineros de la compañía, en Iglesia, provincia de San Juan, Argentina, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

En minería, el cobre es el mineral que lidera en términos de monto comprometido. Proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (Mara), Los Azules y San Jorge totalizan aproximadamente USD 31.500 millones. No obstante, gran parte de esas inversiones continúa en etapa de evaluación: del total asociado al cobre, USD 3.563 millones ya fueron aprobados. El litio, en cambio, presenta un mayor volumen de capital ya autorizado, con proyectos aprobados por más de USD 4.528 millones.

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Neuquén y San Juan, las grandes protagonistas

La distribución geográfica de las inversiones es uno de los hallazgos más contundentes del informe. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente USD 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. San Juan se ubica en segundo lugar, con USD 25.000 millones, lo que representa el 19% de las aplicaciones al RIGI. Entre las dos provincias concentran más del 65% del total de inversiones presentadas.

Río Negro completa el podio con USD 19.588 millones —el 15% del total—, consolidando una primera franja de jurisdicciones que en conjunto superan con holgura el 80% del capital presentado bajo el régimen. El informe señala que “en conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de USD 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen”.

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La BCR explica esa concentración por la composición sectorial: “La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones”.

En un escalón más abajo aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a USD 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, ambas con protagonismo del litio. El resto de las provincias reúne en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones.

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El agro y el RIGI: dos proyectos para no perder de vista

El informe de la BCR también advierte sobre la presencia de dos proyectos con implicancias directas para el sector agropecuario argentino. Por un lado, la Terminal Multipropósito Timbúes, en Santa Fe, ya se encuentra aprobada y en ejecución: se trata de una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo.

Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca, un proyecto que podría casi duplicar la capacidad productiva nacional de urea.

Por otra parte, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el proyecto Fertil Pampa, “podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico”.

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El “Súper RIGI”

En paralelo al avance de los proyectos vigentes, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”. La iniciativa apunta a proyectos con un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente.

Entre las actividades alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y centros de datos abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos. También se incluyen industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado.

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