Murió el músico de una banda punk platense mientras tocaba en un bar cultural

Murió el guitarrista de la banda under Loca sensación en pleno escenario del bar Blondie, en el centro de La Plata

Nahuel Niz, guitarrista de una banda under del punk platense “Loca sensación”, murió el fin de semana: se desplomó en el escenario, mientras el grupo tocaba, durante un show en un bar cultural del centro de la capital bonaerense.

“Tu último show hermano, te amo con mi vida”, escribió su hermano Nicolás en la red social Facebook, como parte de un posteo de despedida donde confirma la muerte de Nahuel, ocurrida la noche del viernes en el local Blondie. Según las primeras informaciones y lo comentado por su propia familia, las causas de su muerte estarían relacionadas a un problema cardiovascular.

De acuerdo con lo que consigna el diario local El Día, testigos afirmaron que Niz, de 35 años, falleció luego del tercer tema de Loca sensación. Si bien intentaron reanimarlo mientras llegaba la ambulancia, el músico no pudo ser reanimado; ni en el bar ni en el Hospital San Martín, a donde fue trasladado. Pasada la medianoche los médicos determinaron su deceso.

Nahuel Niz tenía 35 años

“Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”, difundieron los integrantes de la agrupación musical, de acuerdo con lo publicado por los medios locales.

“Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida, el no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano, te juro que no pude intentar salvarte, te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días, te lo prometo, vamos a estar siempre juntos tanto en el cielo como en la tierra y no te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe”, escribió su hermano Nicolás en Facebook.

La banda Loca sensación perdió a su guitarrista en pleno show

Y agregó: “35 años mi hermano y se me va de un paro al corazón, tocando la guitarra haciendo lo que amaba, espero tanto este fecha y era porque se quería ir feliz mi vida”.

Su abuela Rosa Sánchez también compartió su consternación en la red social: “Te lo llevaste tan pronto era un ejemplo de ser, ayudaba a todos los que le pedían una mano aún si no se la pedian, queria terminar su casita faltaba techar, te amo nietito vuela alto y brilla en la luz infinita que no tiene fin”.

En redes sociales, otro músico presente en el bar escribió que Nahuel “se murió tocando en vivo”, según consignó El Día y detalló que fue un momento dramático, que “nadie sabía qué hacer” y que jamás había vivido algo así en “tres décadas”.