Un feroz incendio se desató en una fábrica de plásticos de La Plata

El incendio se produjo este miércoles en una fábrica de plástico. Debido a la magnitud de las llamas debieron evacuar las viviendas linderas

Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles por la tarde en una fábrica de plásticos de La Plata. Debido a la intensidad de las llamas, se registró una enorme columna de humo negro en la zona de 526 entre 30 y 31. Varias viviendas linderas debieron ser evacuadas ante el peligro de expansión del fuego.

Las imágenes y videos captados por los residentes dieron cuenta de la intensidad con la que se produjo el siniestro en el barrio de Tolosa. Si bien los primeros testimonios señalaron que las llamas comenzaron en un predio utilizado como depósito de materiales inflamables, pocos minutos después de las 19, luego la Policía de la Comisaría 11 de Ringuelet confirmó que las llamas se desataron en la fábrica de plásticos conocida como Distribuidora Yayi.

El fuego generó preocupación y la intensa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda, alertó a los equipos de combate que los obligó a desplegar un amplio operativo para controlar la situación.

Las llamas generaron una densa columna de humo (Captura de video)

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, varias dotaciones de Bomberos concurrieron al lugar, asistidas por personal policial y agentes de la seguridad municipal, quienes cortaron el tránsito en la zona para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

El móvil 108 del Cuartel de Bomberos de Los Hornos fue uno de los primeros en llegar y, tras varios minutos de labores intensas, se logró controlar y sofocar el foco ígneo, aunque las tareas de enfriamiento y monitoreo persistieron durante la noche, dada la cantidad de material combustible almacenado.

El foco ígneo se registró en una fábrica de plásticos (Captura de video)

Las llamas se podían ver desde las viviendas linderas (Captura de video)

Evacuaciones y trabajos de prevención

Para evitar que el fuego se propagara ante la alta exposición a materiales inflamables, las autoridades evacuaron las casas linderas al establecimiento. Las autoridades evacuaron a los vecinos que vivían en las inmediaciones del predio y locales comerciales cercanos.

Mientras se llevaban a cabo las tareas, recomendaron a los habitantes de Tolosa y zonas cercanas cerrar ventanas y evitar la exposición al humo denso, y además evitar la circulación por las calles próximas al incendio, según consignó Labuenainfo.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos e inició una investigación para determinar las causas que lo provocaron.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar

Explosión e incendio en un polígono industrial de Ezeiza

Hace poco más de una semana se registró una explosión de gran magnitud en el Polo Industrial Spegazzini en Ezeiza, que desató un incendio que movilizó a quince dotaciones de bomberos. El hecho alertó a la población local y generó fuerte conmoción en los barrios cercanos.

Las autoridades procedieron a la evacuación de los barrios linderos ante el riesgo de nuevas explosiones y la extensión del fuego. Además, aconsejaron a la comunidad cerrar ventanas y evitar salir como medida preventiva frente al humo tóxico. El incendio superó las nueve horas de duración y los equipos de emergencia mantuvieron activa la operación para contenerlo y prevenir nuevos incidentes por unos cuantos días. Frente a la magnitud del evento, algunos pasajeros de vuelos que cruzaban el área lograron registrar en imágenes aéreas cómo las llamas se distinguían en el paisaje nocturno.

El incendio generó grandes columnas de humo que podrían afectar la salud de las personas

Las primeras imágenes compartidas mostraban lenguas de fuego avanzando de manera incontrolable, mientras la onda expansiva de la explosión se sentía en los alrededores. Entre los registros audiovisuales más relevantes, se escuchaban gritos de alerta por parte de operarios que, sorprendidos por el inicio del incendio, intentaban alejarse del lugar.

En declaraciones a la prensa, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, definió la escena como confusa y caótica. Señaló que la explosión fue tan intensa que rompió algunos vidrios de su vivienda y de otras casas vecinas. Granados destacó que hubo quince dotaciones de bomberos que acudieron inmediatamente al lugar en un intento por frenar el avance del fuego. El funcionario confirmó que hasta el momento hubo “algunas personas heridas, pero no con mayores cuestiones”.

El fuego afectó principalmente a una planta química dedicada a insumos para el agro y a la fábrica Plásticos Lagos, que sufrió el avance de las llamas. El origen del incidente aún no fue esclarecido y continúa abierta la investigación.