Sociedad

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado

Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Trabajaba como coordinadora en una consultora en negocios digitales

Guardar
Leticia Lembi tenía 33 años
Leticia Lembi tenía 33 años (Facebook)

Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la ciudad de Mar del Plata, donde una mujer de 33 años murió tras caer desde 25 metros de altura de un acantilado. El hecho ocurrió mientras intentaba sacarse una foto.

La víctima fue identificada como Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda del partido bonaerense de Tres Arroyos. La mujer, además, coordinaba una agencia consultora en negocios digitales y se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de la compañía.

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió en una escalera de acceso a la playa, en el sector de la Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11. La mujer cayó desde una plataforma de hormigón en mal estado, ubicada cerca de la bajada.

La periodista era oriunda del
La periodista era oriunda del partido bonaerense de Tres Arroyos (Facebook)

Testigos aseguraron que estaba intentando tomarse una foto. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente permanecen sin esclarecerse.

Las autoridades determinaron que Lembi se encontraba acompañada por un primo y otros amigos cuando ocurrió el accidente. El grupo había llegado hasta la plataforma superior, un lugar habitualmente visitado por turistas pese al estado precario de la estructura.

Tras la caída, murió en el acto. A pesar de la llegada de una dotación de bomberos de San Patricio, el equipo de Rescate y Riesgos Especiales, una ambulancia del SAME, patrulleros y personal de la Municipalidad, no lograron reanimarla.

El fiscal Carlos Russo, quien se presentó en la escena para supervisar las actuaciones y obtener un panorama preciso de lo sucedido, apunta a una muerte accidental.

Al momento del accidente, estaba
Al momento del accidente, estaba intentando tomarse una foto (Facebook)

Quién era Leticia Lembi

La víctima era periodista recibida de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda.

Lembi se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales. Allí se desempeñaba como coordinadora estratégica.

Medios locales indicaron que la empresa especializada en estrategias para la era digital había sido fundada su primo Santiago Escudero. El CEO también se encontraba en el lugar cuando sucedió todo.

Según información de La Capital de Mar del Plata, durante los veranos Lembi colaboraba ocasionalmente como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo.

Meses antes del accidente, usuarios de redes sociales denunciaron que el acantilado se encontraba en malas condiciones

Desde ese medio local describieron a Lembi como una “profesional entusiasta” y detallaron que formó parte del equipo en enero y febrero de 2020: “En este breve tiempo compartido, se mostró siempre muy predispuesta y amable. Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos. En este contexto, intervino en la tradicional labor periodística durante las 24 Horas de la Corvina Negra".

Además, era conocida por su afición a los perros y por su pertenencia a una familia reconocida en Tres Arroyos. Su padre fue dueño de la tienda Casa Evaristo, un comercio tradicional de la localidad que cerró después de más de ochenta años de actividad.

Meses antes del incidente, un usuario de redes sociales advirtió sobre el estado peligroso del acantilado y recomendó evitar el acceso al sitio con niños.

El video, difundido por el canal de YouTube Mar del Plata Notidata, incluye el mensaje: “Entrada a escalera de barranca de los lobos. Precaución. No recomendable para niños”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMar del PlataAcantiladosPeriodistaBarranca de Los LobosAccidenteMuerteAccidente fatal

Últimas Noticias

Video: así es el megaoperativo en la Dellepiane para montar la estructura del puente peatonal Piedra Buena

La colocación de la estructura marca la continuidad de una transformación integral, con cortes nocturnos y desvíos de tránsito, para convertir el corredor en la primera Autopista Parque de la Ciudad

Video: así es el megaoperativo

Qué dice la denuncia que complicó a Wanda Nara tras la detención de su ex abogado

La abogada Macarena Posse, que representó a la conductora, le reclama el pago de una cláusula millonaria por revocarle el patrocinio en causas en torno al conflicto con Mauro Icardi. Nicolás Payarola, vínculo entre ambas, fue arrestado este jueves

Qué dice la denuncia que

El impactante video del momento en el que un colectivo atropella a una mujer en plena Avenida Corrientes

El episodio sucedió cuando el vehículo avanzaba con giro permitido y la mujer cruzaba por una zona de alto tránsito peatonal. Las cámaras instaladas en el coche permitieron capturar el momento del impacto

El impactante video del momento

“Le decía que era una ‘pollerita’ de mamá”: los maltratos que sufría el joven asesinado en Lanús

Santiago Nahuel López Monte fue apuñalado por su novia de 16 años, que continúa prófuga. “Siempre estaba rasguñado, golpeado”, aseguraron sus hermanos

“Le decía que era una

Formosa: encontraron un cuerpo en un descampado e investigan si pertenece a una adolescente desaparecida

Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, fue vista por última vez el jueves pasado. Las sospechas sobre su ex novio

Formosa: encontraron un cuerpo en
DEPORTES
Escándalo en Brasil por la

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

TELESHOW
Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

INFOBAE AMÉRICA

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Johnny Depp muestra su arte en Tokio: “Crear es una necesidad; si no lo hago, mi cerebro explota”

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años