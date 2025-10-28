La Plata: un hombre y su hija murieron en un incendio luego de quedar atrapados en su casa

El incendio se desató en la zona de Alto San Lorenzo en La Plata

Un incendio fatal en la ciudad de La Plata se cobró la vida de un hombre y su hija que vivían en el barrio Altos de San Lorenzo. Las víctimas tenían 49 y 19 años respectivamente y las autoridades investigan cuáles fueron las causas del hecho.

Las llamas sorprendieron a los residentes de una vivienda ubicada en la calle 132 entre 83 y 84, en la madrugada del jueves. Según confirmaron fuentes policiales a este medio, las víctimas residían en la propiedad desde hacía varios meses, lo que generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes presenciaron la llegada de los servicios de emergencia en medio de un fuerte despliegue de patrullas, ambulancias y dotaciones de bomberos.

El operativo comenzó tras un llamado de alerta al 911, que movilizó rápidamente al Comando de Patrullas y a personal especializado de Bomberos. Al llegar al domicilio, los agentes mantuvieron contacto con el dueño de la propiedad, Albino Pereyra, quien explicó que el lugar estaba alquilado a las víctimas identificadas con las iniciales D. G. A. y B. A. W.. De acuerdo a lo informado por Pereyra y recopilado por el personal policial en el sitio, desconocían el motivo por el que se habría iniciado el fuego y aguardaron el trabajo de los peritos para esclarecer el desencadenante del siniestro.

Los equipos de bomberos respondieron, pero ya las víctimas habían muerto

La intervención inmediata de los recursos de emergencia no logró evitar el desenlace. Los primeros efectivos en arribar colaboraron en las tareas de rescate mientras aguardaban el ingreso de los bomberos. Cuando lograron acceder, el fuego ya había dañado gran parte de la vivienda y las maniobras desplegadas no permitieron salvar con vida a los ocupantes del inmueble. Según informó personal del SAME, los decesos fueron constatados en el lugar tras el retiro de los cuerpos y su posterior traslado a la Morgue Judicial.

Los informes preliminares de Bomberos señalan que la hipótesis inicial apunta a un desperfecto eléctrico como posible origen de las llamas. El sitio fue preservado para el trabajo de la Policía Científica y los peritos especializados, encargados de recoger evidencias materiales que puedan confirmar o descartar esta primera conjetura.

Desde la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7, a cargo de las actuaciones, se dispuso la carátula de “averiguación de causales de muerte” y la intervención de todas las áreas técnicas correspondientes para llevar adelante la investigación en torno al trágico episodio.

Los investigadores apuntan a un desperfecto eléctrico

Murió un nene durante un incendio en su casa en La Plata

Un incendio fatal conmocionó al barrio de Los Hornos el pasado 8 de julio, cuando un niño de siete años, identificado como León Caneva, perdió la vida tras quedar atrapado dentro de su casa entre las llamas.

Pasadas las 17, vecinos de la zona alertaron a la Policía y a los bomberos tras percibir una densa columna de humo y escuchar gritos provenientes de una vivienda ubicada en calle 69 entre 138 y 139.

De esta manera, se puso en marcha un intenso operativo para contener la situación y poder salvar a las personas que se encontraban dentro. El despliegue incluyó la intervención de dotaciones de bomberos, efectivos de la Comisaría 3ra y personal del SAME.

Los equipos lograron sofocar las llamas tras varios minutos de trabajo, aunque la elevada temperatura y la presencia de materiales combustibles complicaron las tareas en el interior de la vivienda. Una vez controlada la situación, se procedió a revisar cada ambiente, hallando en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de la víctima.

Según informó el portal La Buena Info, las habitaciones afectadas por el fuego presentaban daños estructurales graves, lo que demoró el avance de las pericias y la remoción de escombros. Personal médico del SAME constató el fallecimiento del menor en el lugar de los hechos.