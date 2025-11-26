Sociedad

Protesta y demoras en Retiro por un piquete de las dos CTA: el Metrobús estuvo interrumpido

Las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina se movilizan frente a la Secretaría de Trabajo. La protesta coincidió con el paso de una comitiva oficial lo que complicó el tránsito en la zona. Las líneas de colectivos debieron modificar su trayecto pero ya se reestableció el servicio

Guardar
La manifestación de las CTA en Retiro (TN)

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma se concentra frente a la Secretaría de Trabajo, en avenida Leandro N Alem al 600, y provocó un caos vehicular en la zona de Retiro.

Las facciones, encabezadas por Julio Cordero y Hugo ‘Cachorro’ Godoy, protestan en respuesta a la convocatoria oficial para la reunión del Consejo del Salario, que, según los dirigentes sindicales, debió haberse realizado hace tres meses.

Esta manifestación coincidió el desplazamiento de la comitiva oficial en pleno centro de Buenos Aires generando un bloqueo total en la circulación y obligando a desviar el tránsito y el transporte público en la zona.

La protesta coincidió con el
La protesta coincidió con el paso de la comitiva oficial desde Casa Rosada

La presencia de la comitiva oficial, identificada por las camionetas y una ambulancia que cerraba el convoy, atravesó el área mientras los manifestantes avanzaban hacia la sede ministerial, en medio de un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal.

La movilización, que hasta ese momento se encontraba en la plaza ubicada en la intersección de Tucumán y Alem, decidió cortar parcialmente la circulación en la mano de Alem con sentido a Retiro, algo inusual en estos últimos tiempos. Ahora el tránsito volvió a la normalidad pero está cortado parcialmente en sentido a Casa de Gobierno.

El servicio de Metrobús, que permanecía operativo inicialmente, se vio interrumpido por la llegada de los manifestantes y su desplazamiento hacia la sede de Trabajo. Minutos después se reestableció el servicio.

Por su parte, el operativo policial buscó encauzar la protesta para evitar que los manifestantes realizaran un giro en U frente al Ministerio, lo que habría agravado la congestión vehicular. Finalmente, la policía logró persuadir a los participantes para que continuaran su marcha por Alem en dirección a la Casa Rosada, con la expectativa de que, una vez completado el cruce, se normalizara el tránsito, tanto en el Metrobús como en la mano de la avenida Alem hacia Retiro.

Todas las líneas de colectivos que circulan habitualmente por el Metrobús debieron modificar su trayecto, generando demoras y confusión entre los pasajeros. La avenida 9 de Julio se presentó como una de las alternativas recomendadas para evitar la zona afectada por la protesta.

Reunión clave de la ATE en San Luis

El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se prepara para una jornada decisiva en San Luis, donde la dirigencia sindical podría acordar nuevas medidas de fuerza en respuesta a la inminente discusión de la reforma laboral en el Congreso.

La cita, que reunirá a representantes de las 24 provincias y de las 191 seccionales del país, se desarrollará este jueves 27 de noviembre desde las 10 en el Hotel Visit de la capital puntana.

Durante aproximadamente diez horas, los secretarios generales y el Secretariado Nacional, encabezado por Rodolfo Aguiar, debatirán sobre el contexto político y las problemáticas que afectan a los trabajadores estatales en cada región.

Entre los temas centrales figura la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que, según ATE, se promueve sin un proceso de diálogo genuino y contempla modificaciones profundas en las condiciones de trabajo.

El sindicato alertó que el Ejecutivo nacional aguarda la renovación parlamentaria para avanzar con un proyecto que prevé, entre otros aspectos, la extensión de la jornada laboral a doce horas, el fraccionamiento de las indemnizaciones, la negociación de acuerdos laborales por empresa en vez de por actividad y la implementación de aumentos salariales vinculados a la productividad.

Frente a este escenario, la organización no descarta la realización de manifestaciones y cortes de ruta durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La cuestión salarial también ocupará un lugar destacado en la agenda. ATE reclamó la reapertura inmediata de las paritarias y denunció que el ajuste salarial se ha profundizado en 2025, con un incremento de apenas 13,6% frente a una inflación acumulada de 24,8% en lo que va del año.

Temas Relacionados

Salario mínimo Central de Trabajadores de la Argentina Hugo Godoy Julio Cordero CTA-Autónoma Secretaría de Trabajo Argentina Buenos Aires Sindicatos Consejo del Salario

Últimas Noticias

El duro relato del hermano del joven asesinado por su novia de 16 años en Lanús: “Llegamos a buscarlo y estaba muerto”

El crimen ocurrió en la madrugada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. La principal sospechosa está prófuga

El duro relato del hermano

Luego de ser suspendida, la policía de los videos hot apuntó contra la conducción de la fuerza

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde además apuntó contra la Justicia. También acusó acoso y casos de presunta corrupción dentro de la fuerza. Su posteo

Luego de ser suspendida, la

Cómo fortalecer los controles a los conductores de micros en los viajes de egresados

Diego Molina, cofundador de Conduciendo a Conciencia, propuso medidas para reforzar la prevención en los viajes de fin de curso

Cómo fortalecer los controles a

Horror en Lanús: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó

Ocurrió esta madrugada en una casa de la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. La sospechosa dijo que el joven se lastimó con una reja y después se fue del lugar

Horror en Lanús: una adolescente

Quién es el jardinero detenido por el crimen de la psiquiatra en su casa de La Plata

Javier Echeveguren, de 38 años, fue capturado este martes, luego de 10 días de investigación. Las imágenes de una cámara de seguridad fueron clave para identificarlo

Quién es el jardinero detenido
DEPORTES
Se dieron a conocer los

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

TELESHOW
L-Gante habló de su vínculo

L-Gante habló de su vínculo actual con Wanda Nara y sorprendió al responder si volvería a salir con ella

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

INFOBAE AMÉRICA

Ordenaron el arresto de cuatro

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles

Von der Leyen pidió presionar a Rusia hasta lograr una paz “justa” en Ucrania y seguridad para Europa

Tailandia ordenó el arresto de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

La presión de China sobre Japón es una táctica conocida que podría prolongarse