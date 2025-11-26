Protesta y demoras en Retiro por un piquete de las dos CTA: el Metrobús estuvo interrumpido

La manifestación de las CTA en Retiro (TN)

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma se concentra frente a la Secretaría de Trabajo, en avenida Leandro N Alem al 600, y provocó un caos vehicular en la zona de Retiro.

Las facciones, encabezadas por Julio Cordero y Hugo ‘Cachorro’ Godoy, protestan en respuesta a la convocatoria oficial para la reunión del Consejo del Salario, que, según los dirigentes sindicales, debió haberse realizado hace tres meses.

Esta manifestación coincidió el desplazamiento de la comitiva oficial en pleno centro de Buenos Aires generando un bloqueo total en la circulación y obligando a desviar el tránsito y el transporte público en la zona.

La protesta coincidió con el paso de la comitiva oficial desde Casa Rosada

La presencia de la comitiva oficial, identificada por las camionetas y una ambulancia que cerraba el convoy, atravesó el área mientras los manifestantes avanzaban hacia la sede ministerial, en medio de un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal.

La movilización, que hasta ese momento se encontraba en la plaza ubicada en la intersección de Tucumán y Alem, decidió cortar parcialmente la circulación en la mano de Alem con sentido a Retiro, algo inusual en estos últimos tiempos. Ahora el tránsito volvió a la normalidad pero está cortado parcialmente en sentido a Casa de Gobierno.

El servicio de Metrobús, que permanecía operativo inicialmente, se vio interrumpido por la llegada de los manifestantes y su desplazamiento hacia la sede de Trabajo. Minutos después se reestableció el servicio.

Por su parte, el operativo policial buscó encauzar la protesta para evitar que los manifestantes realizaran un giro en U frente al Ministerio, lo que habría agravado la congestión vehicular. Finalmente, la policía logró persuadir a los participantes para que continuaran su marcha por Alem en dirección a la Casa Rosada, con la expectativa de que, una vez completado el cruce, se normalizara el tránsito, tanto en el Metrobús como en la mano de la avenida Alem hacia Retiro.

Todas las líneas de colectivos que circulan habitualmente por el Metrobús debieron modificar su trayecto, generando demoras y confusión entre los pasajeros. La avenida 9 de Julio se presentó como una de las alternativas recomendadas para evitar la zona afectada por la protesta.

Reunión clave de la ATE en San Luis

El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se prepara para una jornada decisiva en San Luis, donde la dirigencia sindical podría acordar nuevas medidas de fuerza en respuesta a la inminente discusión de la reforma laboral en el Congreso.

La cita, que reunirá a representantes de las 24 provincias y de las 191 seccionales del país, se desarrollará este jueves 27 de noviembre desde las 10 en el Hotel Visit de la capital puntana.

Durante aproximadamente diez horas, los secretarios generales y el Secretariado Nacional, encabezado por Rodolfo Aguiar, debatirán sobre el contexto político y las problemáticas que afectan a los trabajadores estatales en cada región.

Entre los temas centrales figura la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que, según ATE, se promueve sin un proceso de diálogo genuino y contempla modificaciones profundas en las condiciones de trabajo.

El sindicato alertó que el Ejecutivo nacional aguarda la renovación parlamentaria para avanzar con un proyecto que prevé, entre otros aspectos, la extensión de la jornada laboral a doce horas, el fraccionamiento de las indemnizaciones, la negociación de acuerdos laborales por empresa en vez de por actividad y la implementación de aumentos salariales vinculados a la productividad.

Frente a este escenario, la organización no descarta la realización de manifestaciones y cortes de ruta durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La cuestión salarial también ocupará un lugar destacado en la agenda. ATE reclamó la reapertura inmediata de las paritarias y denunció que el ajuste salarial se ha profundizado en 2025, con un incremento de apenas 13,6% frente a una inflación acumulada de 24,8% en lo que va del año.