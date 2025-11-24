Sociedad

Un voraz incendio se desató en un depósito de plásticos en Lomas de Zamora

Las llamas, de casi dos metros de altura, comenzaron alrededor de las 2 de la mañana en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson. El fuego ya fue contenido por varias dotaciones de bomberos que trabajan en el lugar. Persisten densas columnas de humo

Las llamas comenzaron cerca de las 04.30 horas de este lunes. Varios vecinos fueron evacuados

Un feroz incendio se desató en un depósito de plásticos durante esta madrugada de este lunes en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Incendio en Lomas de Zamora

En consecuencia del siniestro, unas 16 dotaciones de bomberos (procedentes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Tristán Suárez y Lanús Oeste) trabajan en el lugar. Las llamas ya fueron contenidas y, con antelación, las autoridades evacuaron a varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

El incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora (TN)

Las llamas se desataron alrededor de las 2 de la mañana en las calles Gabriela Mistral y Emerson y se extendieron rápidamente. Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del origen del fuego.

Las llamas se desataron en las inmediaciones de las calles Gabriela Mistral y Ameghino

En cuestión de minutos, las imágenes del siniestro -ocurrido a una cuadra del Cementerio Municipal de Lomas de Zamora- se difundieron en las redes sociales. En ellas, se podía ver la magnitud del incendio y la gran columna de humo, que se apoderó del cielo de la zona y aún persiste.

Noticia en desarrollo...

