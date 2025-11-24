Sociedad

Un niño de 5 años cayó de un camión en movimiento en Córdoba y está internado con un traumatismo de cráneo

Sucedió ayer domingo al mediodía cuando el rodado giraba en una rotonda en el Barrio Los Boulevares, de la capital provincial

Un hecho que generó alarma se produjo en Barrio Los Boulevares ayer domingo al mediodía, cuando un niño de 5 años cayó desde la cabina de un camión mientras circulaba por una rotonda.

El episodio ocurrió cerca de las 13.15, en una de las principales arterias del barrio, según informaron fuentes policiales.

El vehículo involucrado es un camión Mercedes Benz azul, que transitaba normalmente hasta que, durante un giro en la rotonda, se abrió una de las puertas del lado del acompañante. De acuerdo con la versión del conductor, un hombre mayor de edad y padrastro del menor, ambos circulaban en el camión cuando, de forma accidental, el niño accionó el mecanismo de la puerta y cayó al pavimento.

De acuerdo a lo informado por el portal CBA24, el golpe alertó a automovilistas y transeúntes, quienes rápidamente solicitaron asistencia médica. Un servicio de emergencias acudió al lugar y brindó los primeros auxilios al pequeño. Los profesionales médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo con herida cortante y escoriaciones por fricción, aunque destacaron que el estado general del paciente era estable al momento de la evaluación.

Tras el diagnóstico inicial, el personal sanitario determinó que el niño debía ser trasladado al Hospital de Niños, centro de referencia para la atención pediátrica en la ciudad. El procedimiento se realizó en ambulancia, acompañado por familiares y bajo supervisión médica, asegurando su llegada en condiciones óptimas para continuar con los estudios y tratamientos necesarios.

En el centro de salud, los médicos continuaron con los controles y procedimientos de rutina para descartar lesiones internas de mayor gravedad. Según el último parte, el paciente se encontraba fuera de riesgo vital y en observación, según comunicaron desde el hospital.

El incidente fue notificado a la Unidad Judicial correspondiente, que quedó a cargo del expediente para determinar posibles responsabilidades o actuaciones preventivas ante situaciones similares. No se informó de la existencia de antecedentes o de elementos que agraven la situación legal del conductor, quien permaneció en el lugar tras el accidente y colaboró en todo momento con los equipos de emergencia y la autoridad policial.

Una nena de 3 años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

A principios del mes de octubre, una menor de 3 años fue traslada de urgencia hacia el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, luego de que fuera atropellada por una formación del Ferrocarril Mitre mientras caminaba junto a su madre por el costado de las vías. De acuerdo con el parte médico, había sufrido lesiones y se encontraba en observación.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan José Paso y Chaco, en la zona noroeste de la ciudad, cuando la víctima, identificada como Mailun G., fue impactada por el tren. De inmediato, la madre y la abuela de la menor la llevaron de manera particular al hospital pediátrico.

Por esta razón, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, constataron que tanto la niña como su madre ya no se encontraban allí. Asimismo, informaron que la nena sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante, mientras que la mujer resultó ilesa en el siniestro.

La reconstrucción de los hechos se basó en el testimonio de la abuela de la menor, quien relató a la policía que su hija y su nieta transitaban junto a las vías cuando el tren pasó por el sector.

Por motivos que aún no han sido esclarecidos, uno de los vagones o el propio tren impactó a la niña, lo que motivó su traslado urgente al centro de salud. La intervención médica inmediata y la atención hospitalaria resultaron determinantes para estabilizar a la paciente tras el accidente, no obstante, dispusieron que la menor quedara internada en observación.

