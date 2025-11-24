Un niño de 5 años cayó de un camión en movimiento en Córdoba y está internado con un traumatismo de cráneo

Un menor de 5 años se encuentra internado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de que cayera de un camión en movimiento (NA)

Un hecho que generó alarma se produjo en Barrio Los Boulevares ayer domingo al mediodía, cuando un niño de 5 años cayó desde la cabina de un camión mientras circulaba por una rotonda.

El episodio ocurrió cerca de las 13.15, en una de las principales arterias del barrio, según informaron fuentes policiales.

El vehículo involucrado es un camión Mercedes Benz azul, que transitaba normalmente hasta que, durante un giro en la rotonda, se abrió una de las puertas del lado del acompañante. De acuerdo con la versión del conductor, un hombre mayor de edad y padrastro del menor, ambos circulaban en el camión cuando, de forma accidental, el niño accionó el mecanismo de la puerta y cayó al pavimento.

De acuerdo a lo informado por el portal CBA24, el golpe alertó a automovilistas y transeúntes, quienes rápidamente solicitaron asistencia médica. Un servicio de emergencias acudió al lugar y brindó los primeros auxilios al pequeño. Los profesionales médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo con herida cortante y escoriaciones por fricción, aunque destacaron que el estado general del paciente era estable al momento de la evaluación.

Tras el diagnóstico inicial, el personal sanitario determinó que el niño debía ser trasladado al Hospital de Niños, centro de referencia para la atención pediátrica en la ciudad. El procedimiento se realizó en ambulancia, acompañado por familiares y bajo supervisión médica, asegurando su llegada en condiciones óptimas para continuar con los estudios y tratamientos necesarios.

En el centro de salud, los médicos continuaron con los controles y procedimientos de rutina para descartar lesiones internas de mayor gravedad. Según el último parte, el paciente se encontraba fuera de riesgo vital y en observación, según comunicaron desde el hospital.

El incidente fue notificado a la Unidad Judicial correspondiente, que quedó a cargo del expediente para determinar posibles responsabilidades o actuaciones preventivas ante situaciones similares. No se informó de la existencia de antecedentes o de elementos que agraven la situación legal del conductor, quien permaneció en el lugar tras el accidente y colaboró en todo momento con los equipos de emergencia y la autoridad policial.

El hecho ocurrió ayer domingo al mediodía en una rotonda del Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba (Policía de Córdoba)

