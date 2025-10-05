Una nena de tres años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

La nena se encontraba con su madre cuando ocurrió el accidente

Una de 3 años fue traslada de urgencia hacia el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, luego de que fuera atropellada por una formación del Ferrocarril Mitre mientras caminaba junto a su madre por el costado de las vías. De acuerdo al parte médico, había sufrido lesiones y se encontraba en observación.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de las calles Juan José Paso y Chaco, en la zona noroeste de la ciudad, cuando la víctima, identificada como Mailun G., fue impactada por el tren. De inmediato, la madre y la abuela de la menor la llevaron de manera particular al hospital pediátrico.

Por esta razón, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, constataron que tanto la niña como su madre ya no se encontraban allí. Asimismo, informaron que la nena sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante, mientras que la mujer resultó ilesa en el siniestro.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la reconstrucción de los hechos se basó en el testimonio de la abuela de la menor, quien relató a la policía que su hija y su nieta transitaban junto a las vías cuando el tren pasó por el sector.

La menor de edad se encuentra bajo observación

Por motivos que aún no han sido esclarecidos, uno de los vagones o el propio tren impactó a la niña, lo que motivó su traslado urgente al centro de salud. La intervención médica inmediata y la atención hospitalaria resultaron determinantes para estabilizar a la paciente tras el accidente, no obstante, dispusieron que la menor quedara internada en observación.

Una adolescente de 16 años denunció haber sido explotada sexualmente por años en Santa Fe

La denuncia de una adolescente de 16 años permitió a las autoridades de Santa Fe desarticular una situación de explotación sexual y violencia que se extendió durante casi cinco años. La intervención policial, que culminó con la detención de tres personas en el barrio Abasto, se desencadenó luego de que la joven lograra escapar de su captor y buscara ayuda en la vía pública, acompañada de su bebé.

La investigación se inició cuando una mujer, al cruzarse con la adolescente en estado de shock y junto a su hijo pequeño, decidió asistirla y acompañarla a radicar la denuncia ante las autoridades. Según detalló LT10, la joven relató que huía de su marido, un joven de 19 años, quien la mantenía secuestrada junto a su bebé desde hacía cinco años.

En ese momento, la adolescente le confesó que no era la primera vez que intentaba escapar, pero que en esta ocasión aprovechó un descuido del hombre, quien olvidó asegurar la puerta de entrada. Además, denunció que durante el tiempo que permaneció en cautiverio, la adolescente denunció haber sido víctima de explotación sexual y violencia física.

La zona donde se encontraba secuestrada la adolescente junto a su bebé

Según su testimonio, el hombre no solo la agredía a ella, sino que también quemaba a su bebé con cigarrillos y espirales. Tras lograr huir, la joven y su hijo recibieron refugio en la casa de la mujer que los asistió, donde pudieron alimentarse y asearse antes de que se contactara a la Policía de Santa Fe.

A raíz de esto, la fuerza policial logró identificar el domicilio donde se encontraban las víctimas gracias a la descripción de un toldo azul en la fachada de la vivienda, ubicada en la calle Tobas al 10.000, detrás del Mercado de Abasto. El operativo, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género, permitió la detención de tres adultos presentes en el inmueble.

De acuerdo con la información confirmada por Aire de Santa Fe, durante el procedimiento se incautaron armas de fuego, un arma blanca, drogas y elementos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación. La fiscal Vivian Galeano ordenó que los detenidos fueran notificados formalmente como imputados en la causa, mientras que la adolescente y su bebé se encuentran fuera de peligro y bajo protección de las autoridades.