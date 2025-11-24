¿Por qué es feriado hoy, 24 de noviembre, en Argentina?

El feriado del 24 de noviembre en Argentina responde al traslado del Día de la Soberanía Nacional para conformar un fin de semana largo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio del día, millones de personas en Argentina disfrutan de un día feriado nacional por el traslado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 24 de noviembre. De acuerdo con información oficial publicada por el Gobierno argentino, la jornada sumó un descanso adicional al habitual calendario laboral, gracias a un esquema excepcional que reorganizó la agenda de asuetos en 2025. Esta medida incrementó el tiempo de ocio y favoreció la logística del turismo en todo el país, permitiendo durante cuatro días corridos la pausa de buena parte de la actividad económica.

El cambio se fundamentó en la legislación vigente, que permite trasladar algunos feriados nacionales cuando coinciden con jornadas laborables dentro de la semana, con el objetivo de conformar fines de semana más prolongados. Dado que el Día de la Soberanía Nacional cae tradicionalmente el 20 de noviembre, este año esa fecha correspondió a un jueves. Por ese motivo, el gobierno resolvió trasladar el asueto al lunes siguiente, consolidando un fin de semana largo que comenzó el viernes 21, gracias también a la designación de ese día como no laborable con fines turísticos. Según el Gobierno nacional, la combinación de ambas fechas creó el último fin de semana extralargo del año.

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, un hito histórico de 1845 en la defensa argentina

El Día de la Soberanía Nacional evoca un suceso clave en la historia argentina: la Batalla de la Vuelta de Obligado, aquella resistencia de 1845 en la que tropas nacionales frenaron el avance del ejército anglo-francés sobre el territorio argentino. La defensa fue dirigida por Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla, e incluyó el respaldo estratégico del General José de San Martín desde el exterior.

El impacto de la traslación excede el descanso: implica modificaciones en la organización social, comercial y escolar. Además, para quienes debieron trabajar, la normativa estipula una remuneración doble, mientras que el viernes no laborable corresponde a un pago simple si se otorga descanso, o a la prestación habitual si se trabajó.

El calendario de feriados 2025 en Argentina permite un descanso de cuatro días gracias a la combinación de asueto nacional y puente turístico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es el próximo feriado en Argentina y fin de semana largo

El calendario oficial, consultable en argentina.gob.ar, indica que el feriado extendido de noviembre representa la última oportunidad de 2025 para acceder a un período de cuatro días continuos de descanso. La configuración de este fin de semana, formado por un feriado nacional trasladado y un puente turístico, resultó decisiva para amplios sectores turísticos y de servicios.

Sin embargo, el lunes 8 de diciembre es Día de la Inmaculada Concepción de María y ese feriado es inamovible, así que se formaría un fin de semana largo.

El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, facilitando el último fin de semana extralargo del año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María. Inamovible.

Jueves 25 de diciembre: Navidad. Inamovible.

La diferencia legal entre feriado nacional y día no laborable impacta en los derechos laborales y la organización empresarial en Argentina - (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia entre un día no laborable y un feriado

Como aclara el Gobierno, existe una distinción legal clave entre un feriado nacional y un día no laborable. Los feriados nacionales implican una pausa obligatoria para toda la población trabajadora y estudiantil, salvo excepciones contempladas en regímenes especiales. Quienes presten servicios en esas fechas deben cobrar el doble de la remuneración habitual correspondiente a su jornada.

En cambio, los días no laborables, denominados también puentes turísticos cuando se vinculan al fomento del turismo interno, quedan bajo la decisión de cada empleador. Las empresas pueden decidir si otorgan el día libre, en cuyo caso se abona el salario simple, o si requieren la presencia de sus empleados, quienes no perciben recargo adicional.

Para 2025, la última designación de un día no laborable recayó en el viernes 21 de noviembre, marcando el cierre de este tipo de asuetos promovidos por el Estado para incentivar la movilidad nacional.