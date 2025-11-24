Sociedad

Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció en Palermo el sábado por la noche

Benjamín fue visto por última vez en el edificio donde vive. El joven está bajo tratamiento psiquiátrico y toma une medicación

Benjamín fue visto por última vez el sábado por la noche en el barrio de Palermo (NA)

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires intensifican la búsqueda de Benjamín, un adolescente de 17 años que desapareció el sábado por la noche en el barrio de Palermo.

La gravedad de la situación es mayor debido a que el joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. La familia y organismos oficiales refuerzan el pedido de información y difundieron su imagen y características para agilizar la localización.

La Agencia Noticias Argentinas confirmó que la Policía de la Ciudad activó el protocolo de búsqueda de menores en cuanto se hizo la denuncia formal.

Desde el primer momento, allegados y amigos colaboran con las autoridades recopilando datos y aportando cualquier pista posible.

El barrio de Palermo fue escenario de la última aparición confirmada: Benjamín fue visto por última vez en el edificio donde reside, luego de encontrarse con un amigo. Desde entonces, no regresó ni se tuvo contacto con él.

La desaparición de Benjamín genera especial inquietud entre sus familiares y en la comunidad. Su madre, Daniela, expresó a los medios la magnitud del momento: “Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué. Él toma medicación psiquiátrica”.

La familia explicó que “no es la primera vez que Benjamín desaparece”. El caso presenta antecedentes dramáticos: en 2022, cuando fue encontrado con un disparo en la cabeza. Tras el hecho, estuvo internado en terapia intensiva y sobrevivió, una situación que redobla el peso de la búsqueda actual.

El adolescente suele manifestar episodios de angustia y ansiedad, de acuerdo con lo declarado por sus padres.

Tras la denuncia, la Policía de la Ciudad comenzó a relevar cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el desplazamiento de Benjamín en Palermo. Tecnologías de rastreo y monitoreo integran el dispositivo de rastreo, del cual también participan otras fuerzas especializadas en hallazgos de personas ausentes.

Desde el gobierno de la
Desde el gobierno de la Ciudad se activó el protocolo para la búsqueda de personas

Fuentes oficiales señalaron que el joven contaba con teléfono celular, pero desde la noche del sábado el dispositivo aparece apagado o sin batería, factor que dificulta las tareas.

El rastreo se extiende también a hospitales, paradas de colectivos y subtes, además de áreas frecuentemente visitadas por adolescentes y jóvenes en la ciudad.

Para dar con su paradero, los padres de Benjamín difundieron una descripción precisa del joven al momento de su desaparición. Vestía bermuda clara hasta las rodillas, buzo negro y zapatillas Topper blancas. Entre las características distintivas, la familia señaló que tiene un piercing en la nariz (lado izquierdo) y otro en la ceja derecha.

Las fuerzas de seguridad solicitan a la ciudadanía comunicarse de inmediato ante cualquier indicio o testimonio que contribuya a su localización. Las redes sociales y los grupos barriales también se sumaron en las últimas horas a la campaña de búsqueda.

El testimonio de Daniela, madre de Benjamín, resalta la preocupación y el pedido de ayuda: “Lo más importante es que aparezca y pueda estar bien. Pedimos por favor que si alguien tiene información llame al 911 o se acerque a la comisaría más cercana”.

El protocolo de búsqueda para menores desaparecidos permanece activo en la Ciudad de Buenos Aires, y la investigación se mantiene en curso hasta dar con el paradero del joven. Todos los datos aportados por quienes hayan podido verlo pueden marcar la diferencia en el desenlace del caso.

