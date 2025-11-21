Sociedad

Un camión sin frenos atropelló a dos hombres en las afueras de Rosario

Ocurrió en la bajada de Circunvalación para acceder a la ruta 34. Un helicóptero sanitario trasladó a los heridos. Hubo cortes en la zona

El lugar donde el camión
El lugar donde el camión perdió los frenos y atropelló a dos hombres en Rosario (Google Maps)

La noche del último miércoles la zona de Circunvalación y el acceso a Ruta 34 en Rosario presentó un escenario de tensión y movilización insólita.

La jornada laboral acababa de finalizar para dos hombres que se desplazaban a pie rumbo a sus hogares. Un camión que perdió el control mientras tomaba la bajada de Circunvalación los embistió, dejando como saldo dos heridos de distinta gravedad y provocando una respuesta de emergencia con helicóptero sanitario y cortes de tránsito.

La escena reunió a personal sanitario, fuerzas de seguridad y trabajadores de la Agencia de Seguridad Vial, quienes debieron coordinar la asistencia médica, el orden del flujo vehicular y las tareas preliminares para esclarecer el origen del incidente.

La rápida intervención de los equipos de rescate fue posible gracias a la coordinación entre servicios de emergencia y las autoridades viales, según informó el portal Rosario3.

Mientras tanto, la circulación se vio alterada no solo por la presencia de los patrulleros, ambulancias y el helicóptero, sino también por los desvíos impuestos a vehículos de gran porte, que debieron tomar caminos alternativos cerca de la ruta en dirección a Ibarlucea.

El camión involucrado se quedó sin frenos en el momento de la maniobra para acceder a la Ruta 34 y golpeó a un automóvil antes de atropellar a los dos hombres. Ambos acababan de terminar su jornada laboral y transitaban por el área cuando fueron alcanzados por el vehículo.

Uno de los trabajadores sufrió heridas significativas en una de sus piernas, mientras que el otro presentó golpes en el rostro y la región craneal. Los equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) arribaron al lugar junto a un helicóptero sanitario para estabilizar a las víctimas y proceder a su traslado hacia centros médicos de mayor complejidad.

La gravedad de las lesiones y la necesidad de actuar con premura determinaron la participación de personal especializado en rescates en ruta. Fuentes del operativo indicaron que el uso del helicóptero respondió a la urgencia de evitar riesgos adicionales durante el traslado en los horarios de mayor tráfico en la Circunvalación.

El tránsito en la zona de Circunvalación y el acceso a Ruta 34 permaneció restringido durante varias horas, mientras personal de la Agencia de Seguridad Vial y las fuerzas policiales desplegaban retenes y organizaban desvíos. Equipos del SIES y bomberos colaboraron con la evacuación y el retiro de los heridos, así como con la revisión del camión para descartar riesgos adicionales.

Voceros de la Agencia señalaron que la presencia de vehículos pesados en recorridos alternativos generó demoras y concentraciones inusuales en colectoras y entradas a caminos rurales.

Los primeros resultados de la investigación confirmaron que el camión solo sufriría daños menores. El camionero, quien salió ileso del accidente, quedó estacionado en las inmediaciones a la espera de los peritajes. Previamente, ofreció su testimonio a la Policía de Santa Fe, cuyos agentes trabajaron para reconstruir la secuencia del siniestro y recabar información de los testigos.

La información oficial coincide en que la falla de frenos sería la hipótesis principal detrás del episodio. El camión fue inspeccionado en el mismo lugar del impacto, y se realizarán estudios mecánicos adicionales para determinar con precisión su estado.

Por el hecho hubo grandes
Por el hecho hubo grandes demoras en el tránsito de la zona (@MinSegSF)

Un camión perdió el control en Flores, atropelló a una mujer y chocó a cuatro autos estacionados

Días atrás, otro camión protagonizó un fuerte accidente. En esa oportunidad, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) donde el rodado de gran porte luego de chocar contra cuatro autos estacionados, atropelló a una transeúnte, quien resultó gravemente herida.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo de Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, en sentido hacia la avenida Gaona, en el barrio porteño de Flores. Según indicaron fuentes policiales, el chofer realizó una maniobra fallida, perdió el control del vehículo y a partir de allí se desencadenó la serie de choques.

En la misma secuencia, impactó contra cuatro autos estacionados sobre la avenida y atropelló a una mujer que cruzaba la calle, dejándola inconsciente por el golpe.

Tras el impacto, oficiales de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos asistieron a la víctima, una mujer de 42 años, y dispusieron su traslado al hospital Álvarez, donde posteriormente fue operada por un traumatismo de cráneo. La intervención quirúrgica fue exitosa, de acuerdo con lo que pudo saber este medio.

En tanto, el test de alcoholemia realizado al conductor del camión arrojó un resultado negativo. Pese a ello, el hombre de 35 años quedó detenido y alojado en la Alcaidía policial, a disposición de la magistratura.

Los vehículos dañados por el impacto fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208. La zona permaneció con consigna policial, ya que por disposición judicial los autos debieron quedar en el lugar para la realización de las pericias correspondientes, antes de ser retirados por una grúa.

