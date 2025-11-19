De qué se trata Devconnect, la feria internacional que reúne a expertos cripto en Buenos Aires: “Argentina es un polo de referencia mundial”

Santiago Siri aseguró que se trata de un evento "histórico" para el país.

Desde este lunes y hasta el 22 de noviembre, Buenos Aires es el epicentro mundial de las criptomonedas. La ciudad vive la llegada de Devconnect, el evento más relevante del ecosistema cripto que reúne a expertos, desarrolladores y referentes de 80 países.

"Es una economía nueva, pero dentro de esa nueva economía, Argentina es un polo de referencia mundial“, aseguró al respecto Santiago Siri, emprendedor y divulgador tecnológico.

En diálogo con Infobae en Vivo, el presidente de la ONG Democracy Earth Foundation calificó como un hecho “histórico” la elección de la CABA para albergar la feria mundial de Ethereum.

Con unos 17.000 asistentes en esta edición, el evento itinerante ya pasó por ciudades como Osaka, Praga, Shanghái y Londres. Por primera vez se realiza en Buenos Aires. Entre los participantes figuran Vitalik Buterin, además de emprendedores, financistas, hackers y otros especialistas del ecosistema.

Según Siri, uno de cada cuatro argentinos usa o ha usado criptomonedas.

“Este es un país que, por la inflación y controles de capital, ha generado mucha adopción en el uso de esta tecnología. Uno de cada cuatro argentinos usa o ha usado criptomonedas de alguna forma”, precisó Siri, en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

También reveló que el ecosistema local ronda los 10 millones de usuarios. El año pasado, se movieron alrededor de 93.000 millones de dólares en criptodivisas, una cifra equivalente a casi un sexto del PBI argentino.

En esa línea, agregó el especialista: “Argentina también es productora de este tipo de sistemas que se conocen como contratos inteligentes o protocolos par a par o redes descentralizadas. Somos de los principales productores de tecnologías para este tipo de sistemas“.

Además, Siri opinó que parte del éxito en la adopción de las criptodivisas se explica por el nivel de formación de los ciudadanos argentinos: “El hecho de que tengamos las universidades que tenemos, las carreras de grado que hay, de formación en informática, ciencias exactas y de la computación. Argentina tiene muy buen talento”.

Vitalik Buterin, creador de Ethereum.

También, señaló, influye el número de argentinos que trabajan para el exterior y buscan traer sus ganancias al país, recurriendo a las criptodivisas para hacerlo.

“Creo que es un trabajo constante para la comunidad demostrar que estas herramientas, bien usadas, le dan a un montón de gente un instrumento contra la inflación, contra los controles de capital, la posibilidad de comerciar con el mundo, la posibilidad de recuperar la privacidad a través de internet”, añadió.

La feria Devconnect

El evento nació como propuesta de la comunidad global de Ethereum y se diseñó para facilitar el encuentro de perfiles técnicos, gestores de proyectos y usuarios del ecosistema descentralizado. La edición porteña incluye más de 50 eventos y actividades autogestionadas donde distintas organizaciones y equipos dedicaron jornadas específicas a debatir avances en tecnología, nuevas aplicaciones, seguridad, innovación y cultura.

Según Vitalik Buterin, la elección de Buenos Aires se vinculó con “la energía y creatividad” de la comunidad argentina y el lugar de referencia que el país ocupa dentro de la innovación blockchain global. El desarrollador valoró la capacidad de actores locales para impulsar proyectos con impacto internacional y subrayó “la importancia de compartir aprendizajes para fortalecer el sector”.

El evento será hasta el 22 de noviembre.

“Ethereum puede convertirse en la base de un mundo más libre, abierto y colaborativo, construido sobre tecnología accesible para todos y una seguridad descentralizada que no depende de intermediarios”, remarcó Buterin.

“Podemos llamarlo global, cosmopolita o usar cualquier otra palabra similar, pero la idea es la misma: Ethereum nació para tener impacto real en el mundo. Pensemos entonces en Ethereum como la ‘computadora mundial’. Una plataforma abierta, accesible y resistente a la censura, diseñada para que cualquiera pueda construir aplicaciones verdaderamente descentralizadas”, explicó.

Buterin insistió en que los avances en escalabilidad serán clave para permitir que Ethereum soporte aplicaciones masivas sin comprometer la descentralización. Señaló que la modularidad será un pilar central para que distintos componentes del ecosistema puedan evolucionar de forma independiente y eficiente.

Se esperan asistentes de 80 países.

“¿Qué viene para el futuro de Ethereum? En términos generales, nuestro objetivo es mantener una red segura, sólida, liviana, verdaderamente global y resistente a la censura,una red con las características que entusiasman a la comunidad desde los inicios del proyecto”, explicó Buterin.

Y precisó: “Al mismo tiempo, dentro de esas condiciones, necesitamos que Ethereum sea rápido y escalable, para que las aplicaciones que quieran aprovechar esas propiedades puedan hacerlo de manera real, con el espacio y la capacidad necesarios para crecer”.

Buterin celebró el crecimiento de la comunidad local y destacó el rol de Argentina en la adopción y experimentación tecnológica dentro de la región. Consideró que Buenos Aires es hoy uno de los polos más activos de desarrolladores, emprendedores y proyectos Web3. Resaltó que el talento técnico local y la cultura de innovación del país representan “una oportunidad única” para que la región se posicione como referente global en infraestructura descentralizada.

