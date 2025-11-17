Un enfrentamiento armado tras una persecución policial en Villa Celina dejó un muerto y tres detenidos

Uno de los detenidos yace sobre el suelo, en Villa Celina.

Un operativo de la Policía Federal y Policía de la Ciudad sobre la colectora de General Paz, a la altura de Chilavert y Bustamante, mano al sur, en Villa Celina, culminó con una persecución y posterior enfrentamiento armado, que resultó en la detención de cuatro personas. El hecho ocurrió durante la mañana, alrededor de las 09:42.

De acuerdo con fuentes policiales, agentes detectaron un vehículo con pedido de secuestro activo y, al intentar detenerlo, los ocupantes iniciaron la fuga. El intento de evasión derivó en una persecución que finalizó en la zona bonaerense mencionada, donde se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y el personal policial.

Según el parte oficial, los cuatro ocupantes del vehículo, identificados inicialmente como NN por la policía, fueron finalmente aprehendidos. Dos de ellos sufrieron heridas por arma de fuego, y uno falleció poco después del hecho debido a la gravedad de las lesiones. El personal policial que intervino en el operativo no sufrió lesiones.

Las fuentes destacaron que el procedimiento evitó daños a los agentes y permitió la detención de todos los involucrados, aunque aún no se difundieron identidades ni antecedentes de los aprehendidos. La circulación por la zona se encuentra restringida como parte de las pericias en curso.

Cayó una banda narco que vendía droga en Villa Celina

A comienzos de julio, un operativo de la Policía bonaerense desarticuló una organización dedicada a la venta minorista de drogas en el asentamiento Las Achiras de Villa Celina, partido de La Matanza, según informaron fuentes policiales a Infobae.

En el procedimiento, de acuerdo con las fuentes consultadas, efectivos detuvieron a cuatro personas: tres hombres y una mujer, quienes afrontan cargos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la organización y tenencia ilegal de arma de guerra”.

La intervención contó con la participación de la UFI Temática de Estupefacientes y el Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza. Los detenidos fueron identificados como Brian N., de 31 años, Micaela M., de 31, Adolfo D., de 30, y Luis R., también de 30.

La causa se originó el 5 de mayo, tras la denuncia sobre el funcionamiento de un punto de venta de drogas en las inmediaciones del barrio Las Achiras, donde los compradores accedían a través de sus pasillos internos. Los investigadores lograron establecer que la estructura operaba con participación de hombres y mujeres residentes del propio barrio del oeste del conurbano.

A partir de tareas de investigación territorial, que incluyeron filmaciones aéreas con drones, fotosecuencias, testimonios y otras medidas, los agentes reunieron pruebas que derivaron en órdenes de allanamiento en cuatro domicilios señalados.

Durante los procedimientos, los efectivos concretaron las detenciones y el secuestro de un “ladrillo” de pasta base de 1.050 kilogramos, un medio ladrillo de 450 gramos, 450 envoltorios de pasta base por un total de 380 gramos, 320 envoltorios de cocaína con un peso de 305 gramos, siete trozos compactos de polvo blanco por 270 gramos y dos trozos de marihuana que sumaban 160 gramos.

Golpe a un taller clandestino en Villa Celina

En junio, una serie de allanamientos realizados en Villa Celina permitió desbaratar una organización que se dedicaba a la falsificación de indumentaria deportiva. Durante los procedimientos se detectó la presencia de 44 personas que eran sometidas a explotación laboral. Como resultado, se registraron cinco detenidos y el secuestro de más de 5.600 prendas apócrifas.

La causa estuvo a cargo de la Dirección de Delitos Económicos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, que también incautó maquinaria textil y materiales de estampado, con un valor estimado superior a 216 millones de pesos.

El procedimiento se enmarca en una causa por infracción a la Ley de Marcas bajo la jurisdicción del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, cuyo titular es el juez Juan Manuel Culotta, y con la intervención de la Secretaría N°11, a cargo de Leonardo Julián Cano.