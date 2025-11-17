Sociedad

Chubut declaró una alerta roja por vientos de hasta 150 km/h: se suspendieron las clases y hay cortes de rutas

El aviso oficial abarca zonas de la Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde se pide a la población extremar las precauciones. También se reportaron cortes de agua en algunas localidades por caída de árboles

Guardar
Fuertes vientos en Chubut

El Gobierno de Chubut actualizó hoy el sistema de alertas meteorológicas y declaró la alerta roja por fuertes vientos en distintas zonas del territorio provincial. El aviso, difundido en las últimas horas por Protección Ciudadana, alcanza a la Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, y tiene vigencia para el 17 de noviembre de 2025.

En este sentido, el gobierno chubutense, por medio del Ministerio de Educación, emitió un comunicado donde confirmó el cierre preventivo de escuelas y colegios, como también la suspensión de clases “en todos los niveles y modalidades”.

Las restricciones no se limitaron al ámbito educativo. Por conducto de la Secretaría de Salud, el gobierno dispuso la aplicación de un protocolo especial para el funcionamiento de hospitales y centros de atención médica. Solo se mantuvieron las guardias mínimas y urgencias, posponiéndose consultas y procedimientos no esenciales, favoreciendo así la seguridad tanto del personal sanitario como de los pacientes.

Fuertes vientos en Chubut

Además, el Ejecutivo emitió directivas a los distintos organismos provinciales para que se suspendiera el trabajo presencial del personal no esencial, con la finalidad de reducir la circulación en las rutas y calles, evitando exposición a los embates del clima. En la misma línea, se exigió paralizar todas las tareas al aire libre desarrollados por entes públicos, empresas contratistas u organismos descentralizados.

En tanto, las condiciones de viento obligaron a restringir la circulación de vehículos en varias rutas nacionales que atraviesan Chubut. El tránsito quedó vedado en los siguientes corredores: Ruta Nacional N° 3 en el tramo Trelew-Límite con Santa Cruz, Ruta Nacional N° 26 desde Comodoro Rivadavia hasta los empalmes, Ruta Nacional N° 40 y sus conexiones, así como la Ruta Nacional N° 260 hacia el Límite con Chile. Desde el Gobierno provincial aclararon que la reapertura de estos corredores depende estrictamente de la variación de las condiciones meteorológicas y se evaluará a lo largo del día.

En Comodoro Rivadavia, la situación se vio agravada desde las primeras horas del lunes debido a la interrupción total del suministro de agua. De acuerdo con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el servicio fue cortado a partir de las 13:00, tras la caída de árboles sobre una línea de media tensión de 33 kV que alimenta el sistema de acueductos principal de la ciudad. El Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistemas de Acueductos y Acuíferos reportaron que el desperfecto eléctrico provocó el cese completo del bombeo hacia los barrios, dejando a miles de personas sin acceso al agua corriente.

La SCPL hizo un llamado a la ciudadanía para que realice un uso prudente de las reservas almacenadas en los tanques, mientras los equipos técnicos trabajaban en restablecer el abastecimiento. Además, remarcaron que las novedades sobre la recuperación del servicio serán comunicadas a medida que se avance en las reparaciones eléctricas y se garantice la seguridad del personal ante los riesgos por el viento extremo.

Hay caída de árboles en
Hay caída de árboles en algunas zonas que provocaron el corte de agua para algunos barrios

La alerta roja corresponde al nivel más alto dentro de la escala establecida para fenómenos meteorológicos en la provincia. Según la información oficial, se utilizan las categorías rojo (excepcionales), naranja (peligrosos), amarillo (capacidad de daño) y gris (sin riesgo), siendo la primera la de mayor gravedad.

Protección Ciudadana informó que la decisión responde a la previsión de vientos de intensidad inusual que afectarían las regiones mencionadas, y solicitó a la población permanecer atenta a las actualizaciones oficiales y tomar medidas preventivas para minimizar riesgos.

El comunicado oficial recomienda que ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 0800-666-2447 de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. El sistema de alertas rige exclusivamente sobre la Meseta de Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde se concentra la mayor probabilidad de afectación.

Por precaución, se cortó el
Por precaución, se cortó el tránsito en las rutas que cruzan la provincia

Según informó Crónica, la ciudad de Comodoro Rivadavia ya “enfrenta un temporal de viento con ráfagas que pueden alcanzar los 150 km/h”. También señalaron que se registraron voladuras de techos, roturas en múltiples hogares y establecimientos a lo largo de la localidad desde antes del mediodía. “La intensidad de las ráfagas ha convertido a este evento en uno de los temporales de viento más fuertes experimentados en el último tiempo en Comodoro Rivadavia”, advirtieron desde dicho medio local.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una alerta naranja en toda la Patagonia por vientos. Las provincias de Chubut y Santa Cruz eran las principales afectadas, mientras que en Tierra del Fuego, Río Negro y el sur del Neuquén, las advertencias eran menores. Según el organismo, en este tipo de casos se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChubutClimaSMNVientosalerta roja

Últimas Noticias

Las sorprendentes imágenes satelitales que muestran los efectos del devastador incendio en Ezeiza

El material aéreo, captado por la empresa Satellogic, permite entender la magnitud del siniestro que se desató el viernes por la noche

Las sorprendentes imágenes satelitales que

Un enfrentamiento armado tras una persecución policial en Villa Celina dejó un muerto y tres detenidos

Agentes de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires interceptaron un vehículo que era buscado. En ese contexto se produjo una fuga y un feroz tiroteo

Un enfrentamiento armado tras una

10 pueblos cerca de CABA para hacer una escapada el fin de semana largo de noviembre

Varios destinos cercanos cobran protagonismo para el turismo interno, con propuestas que incluyen historia, actividades al aire libre y sabores típicos

10 pueblos cerca de CABA

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas, pedirán el certificado de defunción con causa de muerte “femicidio”

El Equipo de Fiscales Especiales de Chaco señaló que el fallo contra el clan Sena y sus cómplices “marcó un antes y un después en la Justicia y en la sociedad”

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas,

Misiones: murió un nene de 4 años que recibió una descarga eléctrica en un accidente doméstico

El hecho ocurrió Posadas. El niño falleció al tomar contacto con un alargue conectado a la corriente mientras intentaba lavarse las manos en una pileta de plástico

Misiones: murió un nene de
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Pampita habló del duro cuestionamiento

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

Daniela Christiansson ya preparó el bolso para el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Un buen comienzo”

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

INFOBAE AMÉRICA

“Negociar es parte de la

“Negociar es parte de la cultura peruana, por eso nuestro modelo tuvo un encaje perfecto”

Viajar en tren será tendencia: 13 rutas internacionales debutan en 2026

El Museo del Louvre cerró una galería tras detectar una fragilidad estructural en las vigas del edificio histórico

Tragedia en la ruta sagrada: al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús en Arabia Saudita

La COP30 entra en una fase crítica con negociaciones estancadas