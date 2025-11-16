Sociedad

Trágico vuelco en Jujuy: murieron tres militares y otros tres resultaron heridos

El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 34, a la altura del departamento El Carmen. El conductor perdió el control de la Renault Kangoo, que dio varias vueltas y terminó al costado de la cinta asfáltica

Guardar

Tres militares retirados del Ejército murieron y otros tres resultaron heridos como consecuencia de un vuelco ocurrido en la provincia de Jujuy, a la altura del departamento El Carmen.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18 sobre la ruta nacional N°34, sentido San Pedro – Perico, cerca de la localidad San Juancito y a pocos metros del cruce con la ruta nacional N°66.

Según fuentes consultadas por el medio local El Tribuno Jujuy, en el interior del rodado, una Renault Kangoo, viajaban seis hombres, todos mayores de edad. Por motivos que forman parte de la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó dando vueltas y volcado al costado de la ruta.

Instantes después del siniestro, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia. Efectivos policiales y personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) arribaron rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Al llegar, los paramédicos constataron el fallecimiento de tres de los hombres, uno tenía 57 años, otro 61 y el último 64, mientras que los otros tres presentaban heridas de distinta gravedad. Estas últimas debieron ser trasladadas con urgencia al hospital Zabala de ciudad Perico. Este domingo, el estado de salud de los lesionados era reservado.

Equipos de Seguridad Vial se abocaron a ordenar el tránsito, mientras que especialistas del departamento de Criminalística desarrollaron las pericias de rigor con el objetivo de precisar las circunstancias que originaron el accidente.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fatales fueron derivados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro. El utilitario, clave en la investigación, fue secuestrado para inspecciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los ocupantes del vehículo eran retirados del Ejército Argentino y regresaban de participar en una reunión de camaradería, realizada en la ciudad de San Pedro.

Las actuaciones complementarias quedaron bajo la órbita de los efectivos policiales de la Seccional 21°, quienes intervinieron por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Otro accidente fatal que también dejó heridos en el interior

En Río Negro, una mujer
En Río Negro, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras chocar en moto contra una rotonda

Una mujer perdió la vida la noche del viernes pasado tras un accidente en la provincia de Río Negro, mientras que un hombre resultó gravemente herido en el incidente.

El hecho ocurrió poco después de las 23:30, en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional 151. De acuerdo con medios locales, las víctimas viajaban en una motocicleta; la mujer iba como pasajera y el hombre conducía el vehículo.

Al pasar por la zona próxima a una estación de servicio en la localidad de Barda del Medio, el piloto perdió el control y ambos se estrellaron contra una rotonda.

Vilma Ríos, quien dirige el área de tránsito en Cipolleti, explicó que los involucrados eran un hombre de 37 años y una mujer de 43. Ambos partieron desde Cinco Saltos con destino a El Chañar.

Pocos minutos después del accidente, arribaron agentes policiales y servicios médicos, quienes trasladaron a los heridos al hospital de Cinco Saltos. No obstante, a su llegada al establecimiento de salud, se constató la muerte de la acompañante.

El conductor sufrió una lesión grave, una fractura expuesta, según detalló la jefa de Tránsito al diario local Río Negro. Por la seriedad de la situación, lo derivaron al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo participación de otros vehículos. Por este motivo, se inició una investigación destinada a esclarecer las circunstancias del siniestro, y el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para analizar la secuencia del hecho.

Temas Relacionados

El CarmenAccidenteJujuyAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras el fuego en Ezeiza, las aseguradoras inspeccionan las empresas afectadas: “Parece una zona de guerra”

Este domingo, los inspectores empezaron a trabajar sobre algunos de los galpones del Polígono Industrial donde el viernes un incendio arrasó con todo. Las perdidas se cuentan de a millones de dólares. El testimonio de uno de los empresarios que tiene su compañía en el lugar

Tras el fuego en Ezeiza,

Se fugó con la ayuda de un grupo comando, pero no pudo dejar de robar: la última tentación de un pirata del asfalto

Juan Manuel Montauti fue detenido en las últimas horas. Supo integrar las filas de la banda que robaba caudales bajo el mando del Gordo Valor y luego se abrió camino solo. Así cayó preso en 2023, pero fue rescatado cuando era trasladado a un hospital por el Servicio Penitenciario Bonaerense

Se fugó con la ayuda

Cortarán las autopistas Dellepiane y Lugones para continuar con las obras de remodelación: cuándo será

El cierre se realizará durante la noche para avanzar con los arreglos que se están ejecutando para colocar el puente peatonal Piedra Buena y el puente Labruna

Cortarán las autopistas Dellepiane y

Secuestraron y abusaron de una mujer en el Parque Pereyra Iraola: detuvieron a un policía como principal sospechoso

Sargento de la Bonaerense, los investigadores están convencidos de que fue quien abordó a la víctima en su auto en City Bell y la retuvo durante tres horas. Al momento del arresto iba en un coche robado

Secuestraron y abusaron de una

Brutal choque múltiple en Córdoba: una conductora tuvo que ser rescatada y dos mujeres terminaron internadas

El hecho ocurrió en la avenida Juan B. Justo cuando un auto intentó doblar y fue impactado por otros dos coches. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar

Brutal choque múltiple en Córdoba:
DEPORTES
River Plate iguala ante Vélez

River Plate iguala ante Vélez con la obligación del triunfo para soñar con la clasificación a la Libertadores

Preocupación en River Plate por la lesión de Fabricio Bustos: la historia del juvenil que hizo debutar Gallardo en su lugar

Diego Martínez habló del cruce con Benedetto en Boca y contó la verdad detrás del “noches alegres, mañanas tristes”

La frase con la que Kevin Lomónaco puso en duda su futuro en Independiente: en qué club grande de la Argentina suena

Billie Jean King Cup: Argentina cayó frente a Suiza y no pudo obtener el boleto a los Qualifiers

TELESHOW
La intimidad de la celebración

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

Bizarrap hizo historia en el Bernabéu junto a Daddy Yankee: actuaron en el primer partido de la NFL en España

La boda soñada de Coco Sily y Chimi Meza: emoción, amigos famosos y una fiesta inolvidable

Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

El duro comentario de Melody Luz sobre un arreglo estético de la China Suárez: “Me hacen mal”

INFOBAE AMÉRICA

El impactante momento en que

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros

La familia de Norman Rockwell alza la voz contra el uso político de sus icónicas pinturas