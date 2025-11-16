Trágico vuelco en Jujuy: murieron tres militares y otros tres resultaron heridos

Tres militares retirados del Ejército murieron y otros tres resultaron heridos como consecuencia de un vuelco ocurrido en la provincia de Jujuy, a la altura del departamento El Carmen.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18 sobre la ruta nacional N°34, sentido San Pedro – Perico, cerca de la localidad San Juancito y a pocos metros del cruce con la ruta nacional N°66.

Según fuentes consultadas por el medio local El Tribuno Jujuy, en el interior del rodado, una Renault Kangoo, viajaban seis hombres, todos mayores de edad. Por motivos que forman parte de la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó dando vueltas y volcado al costado de la ruta.

Instantes después del siniestro, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia. Efectivos policiales y personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) arribaron rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Al llegar, los paramédicos constataron el fallecimiento de tres de los hombres, uno tenía 57 años, otro 61 y el último 64, mientras que los otros tres presentaban heridas de distinta gravedad. Estas últimas debieron ser trasladadas con urgencia al hospital Zabala de ciudad Perico. Este domingo, el estado de salud de los lesionados era reservado.

Equipos de Seguridad Vial se abocaron a ordenar el tránsito, mientras que especialistas del departamento de Criminalística desarrollaron las pericias de rigor con el objetivo de precisar las circunstancias que originaron el accidente.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fatales fueron derivados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro. El utilitario, clave en la investigación, fue secuestrado para inspecciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los ocupantes del vehículo eran retirados del Ejército Argentino y regresaban de participar en una reunión de camaradería, realizada en la ciudad de San Pedro.

Las actuaciones complementarias quedaron bajo la órbita de los efectivos policiales de la Seccional 21°, quienes intervinieron por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Otro accidente fatal que también dejó heridos en el interior

En Río Negro, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras chocar en moto contra una rotonda

Una mujer perdió la vida la noche del viernes pasado tras un accidente en la provincia de Río Negro, mientras que un hombre resultó gravemente herido en el incidente.

El hecho ocurrió poco después de las 23:30, en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional 151. De acuerdo con medios locales, las víctimas viajaban en una motocicleta; la mujer iba como pasajera y el hombre conducía el vehículo.

Al pasar por la zona próxima a una estación de servicio en la localidad de Barda del Medio, el piloto perdió el control y ambos se estrellaron contra una rotonda.

Vilma Ríos, quien dirige el área de tránsito en Cipolleti, explicó que los involucrados eran un hombre de 37 años y una mujer de 43. Ambos partieron desde Cinco Saltos con destino a El Chañar.

Pocos minutos después del accidente, arribaron agentes policiales y servicios médicos, quienes trasladaron a los heridos al hospital de Cinco Saltos. No obstante, a su llegada al establecimiento de salud, se constató la muerte de la acompañante.

El conductor sufrió una lesión grave, una fractura expuesta, según detalló la jefa de Tránsito al diario local Río Negro. Por la seriedad de la situación, lo derivaron al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo participación de otros vehículos. Por este motivo, se inició una investigación destinada a esclarecer las circunstancias del siniestro, y el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para analizar la secuencia del hecho.