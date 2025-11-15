Crimen y Justicia

Río Negro: murió una mujer en un accidente sobre la Ruta 151 y hay un herido grave

Las víctimas circulaban a bordo de una moto cuando el conductor perdió el control y chocó en una rotonda

El hombre tuvo que ser
El hombre tuvo que ser derivado al hospital Castro Rendón, en Neuquén.

Una mujer murió este viernes por la noche tras un trágico accidente en la provincia de Río Negro. El siniestro, ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, también dejó a un hombre con heridas graves.

Según los medios locales, el hecho se registró minutos después de las 23:30 de ayer, a la altura del kilómetro 29,3 de la traza. Las víctimas viajaban en una moto: ella iba como acompañante y él al mando del vehículo.

Al llegar a la zona de una estación de servicio de la localidad de Barda del Medio, el conductor perdió el control y chocaron contra la rotonda.

En un primer momento, la
En un primer momento, la ambulancia trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos.

De acuerdo con lo informado por Vilma Ríos, jefa de Tránsito de Cipolleti, las personas involucradas son un vecino de 37 años y una mujer de 43, quienes circulaban desde Cinco Saltos rumbo a El Chañar.

Minutos después del accidente, arribaron al lugar policías y una ambulancia, que trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, al llegar al centro de salud se confirmó el fallecimiento de la acompañante.

Por su parte, el conductor presentó una lesión de extrema gravedad. Según detalló la jefa de Tránsito al diario Río Negro, sufrió una fractura expuesta y, debido a la complejidad del caso, fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, con el objetivo de establecer cómo se produjo la secuencia.

La tragedia ocurrió en la
La tragedia ocurrió en la Ruta Nacional 23.

Se desprendió el acoplado de un camión, embistió a un auto y murió un hombre

Semanas atrás, otra tragedia sacudió la Ruta Nacional 23 en la provincia de Río Negro, en una jornada con un saldo fatal que dejó conmocionada a la comunidad. A escasa distancia del paraje Nahuel Niyeu, se produjo un accidente que involucró a un camión cargado con fardos y un automóvil particular ocupado por dos personas. El desenlace fue inmediato: el conductor murió y su acompañante permanece grave.

En cuanto a la víctima fatal, se trata de Raúl Ernesto Vecini, oriundo de Laprida, localidad de la provincia de Buenos Aires, quien falleció casi en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba requirió traslado de urgencia y permanece en estado grave en una clínica de Viedma, capital de la provincia patagónica.

El episodio, que ocurrió el pasado 23 de octubre, presentó una cadena de hechos repentina e irreversible. El comisario Gustavo Rodríguez, quien esclareció los detalles ante Diario Río Negro, narró que todo comenzó cuando el camión involucrado perdió el acoplado.

Ese acoplado, una vez desprendido del camión, se cruzó al carril opuesto en el preciso instante en que se aproximaba el vehículo conducido por Vecini. Sin tiempo de prever la maniobra ni margen para esquivar el obstáculo, la colisión fue inevitable y devastadora.

El choque frontal generó un impacto violento, que resultó letal para Vecini, de 69 años. Su acompañante enfrentó lesiones graves y recibió atención médica de urgencia en la localidad de destino. El medio rionegrino señaló que la víctima fue internada en terapia intensiva, bajo observación médica permanente.

Desde el primer momento, la Unidad de Valcheta intervino en el operativo de emergencias y en labores periciales. El tramo en cuestión de la Ruta 23 es un corredor fundamental dentro de la provincia, atravesando zonas rurales y comunicando diferentes regiones del territorio.

Investigadores y autoridades judiciales buscan esclarecer si el desprendimiento obedeció a una falla mecánica fortuita o, en cambio, si hubo responsabilidad por parte del conductor del transporte de cargas, ya sea por falta de mantenimiento o errores en el enganche de la unidad. El dato resulta crucial para deslindar o atribuir responsabilidades, dada la magnitud del siniestro y su desenlace.

