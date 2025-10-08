Crimen y Justicia

Volcó un patrullero y un policía murió durante una persecución a los tiros por una zona turística en Tucumán

El conductor del patrullero perdió el control y volcó en un camino de ripio y curvas pronunciadas. Los sospechosos lograron escapar hacia Cafayate

Un policía murió tras una intensa persecución con disparos en la frontera de Tucumán, Salta y Catamarca (El Tribuno)

Un policía murió y otros agentes resultaron heridos tras el vuelco de un patrullero, durante una persecución con intercambio de disparos en Colalao del Valle, en el límite entre Tucumán, Salta y Catamarca. El hecho ocurrió en el marco del Operativo Lapacho, un despliegue destinado a combatir el avance del crimen en los Valles Calchaquíes.

El incidente se desencadenó cuando una patrulla intentó detener un vehículo que circulaba a alta velocidad. La situación, que en principio parecía un procedimiento habitual, escaló rápidamente hasta convertirse en una persecución a lo largo de caminos de ripio y curvas pronunciadas. Durante la huida, se produjo un intercambio de disparos que puso en riesgo tanto a los agentes como a quienes transitaban la ruta.

Según informó El Tribuno, en medio de la persecución, el patrullero de la Policía de Tucumán perdió el control y volcó, lo que provocó la muerte inmediata de uno de los efectivos. Los demás ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a centros de salud cercanos, donde recibieron atención por lesiones de diversa gravedad.

Un vecino de la zona, que observó parte de la persecución, relató: “Se escuchaban tiros y gritos, después vimos el patrullero dado vuelta”.

El operativo se extendió por varios kilómetros y culminó con un amplio despliegue policial en busca de los sospechosos, quienes, según las primeras informaciones, lograron escapar hacia una zona montañosa en dirección a Cafayate.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron oficialmente la identidad del agente fallecido. La Fiscalía de turno dispuso la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias tanto del tiroteo como del siniestro vial. Se realizaron peritajes sobre el vehículo y se ordenaron análisis balísticos en la escena del hecho.

El aumento del crimen en la zona de los Valles Calchaquíes

Los Valles Calchaquíes es una región reconocida por su atractivo natural y su creciente actividad turística, pero también afectada por el contrabando, el narcotráfico y la insuficiencia de recursos policiales.

En los últimos meses, el Gobierno de Tucumán intensificó el combate al contrabando y comercio ilegal mediante el Operativo Lapacho, que originalmente se enfocaba en el narcotráfico y el narcomenudeo, pero ahora abarca el transporte de mercadería sin documentación.

Durante 2025, la Policía de Tucumán incautó mercadería valuada en 40 millones de dólares, el doble de lo decomisado el año anterior, de acuerdo con datos oficiales. El gobernador Osvaldo Jaldo precisó hace unos meses que, desde 2022, el transporte ilegal de soja aumentó un 900%, los muebles y artículos del hogar un 300%, los alimentos no perecederos un 90% y los materiales de construcción un 80%.

El operativo se extiende a rutas nacionales, provinciales y caminos secundarios, incluyendo corredores de Alta Montaña como Choromoro, Rearte y Gonzalo, donde se intenta eludir los controles. En las rutas más transitadas, como la Ruta Nacional 9 y el sector de 7 de Abril, se detectó una evasión fiscal de 460 millones de dólares, principalmente en repuestos de automotores y vehículos desarmados que ingresaban sin documentación.

Jaldo detalló que la mercadería incautada circulaba sin remito, facturación ni documentación, lo que genera una competencia desleal para los comercios que cumplen con las normas. Además, la policía identificó vehículos y motocicletas de alta cilindrada completamente desarmadas, transportadas en piezas dentro de las bodegas de colectivos.

El gobernador destacó la incorporación de escáneres de mano para revisar las bodegas de los colectivos, permitiendo detectar drogas, hojas de coca, marihuana o partes de vehículos. Según Jaldo, el mayor tráfico ilegal de mercaderías y sustancias ilegales actualmente se realiza en los colectivos de larga distancia.

