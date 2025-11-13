Fin de semana caluroso e inestable en Buenos Aires: se esperan 31° y tormentas el domingo

El SMN señaló que hoy habrá día soleado (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá hoy un día soleado y sin precipitaciones. Además, siete provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos.

Para este jueves, el cielo estará completamente despejado, con muy pocas presencia de nubes en la noche y sin probabilidades de lluvias. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 27°C.

“El viento del sudoeste rotará al sur en las próximas horas y favorecerá una mayor estabilización de las condiciones en la región que permitirán el retorno de condiciones menos nubosas. Para el jueves, el viento irá rotando hasta posicionarse del noreste,en una jornada que promete mucho sol sobre el AMBA y máximas entre 27 y 28 °C nuevamente“, argumentaron desde Meteored.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Para este viernes habrá un aumento de la temperatura, ya que se ubicará entre los 30°C y los 18°C. Si bien habrá muy pocas nubes en el cielo, el sol tendrá el protagonismo, lo que dará condiciones estables para la realización de actividades al aire libre.

En Meteored señalaron: “Para el día viernes persistirán sin cambios las condiciones en la región, con vientos predominantes del nor-noreste y cielo mayormente despejado. La temperatura mínima en la ciudad se estima en 17 °C, en tanto que la máxima podría alcanzar el umbral de 30 °C tanto en la ciudad como en distintos sectores del conurbano".

Sin embargo, el fin de semana estará un poco inestable. El sábado será el día más caluroso de la semana, ya que la máxima se ubicará en los 31°C. Por la mañana, el firmamento estará parcialmente nublado, mientras que a la tarde y a la noche estará mayormente nublado, con una mínima probabilidad de lluvias del 10%.

“El sábado será una nueva jornada de inflexión en Buenos Aires, bajo condiciones prefrontales que favorecerán un rápido aumento de la temperatura, pero también de la inestabilidad. En este rango de valores estamos hablando ya de bastante calor para los valores habituales que suele mostrar noviembre en Buenos Aires, cuyas marcas promedio se sitúan en 16 °C y 26 °C en cuanto a la mínima y máxima, respectivamente", fundamentaron desde Meteored.

El domingo empezará directamente con tormentas y una temperatura en los 18°C, mientras que a la tarde estará mayormente nublado, con una muy baja posibilidad de lluvias. Pero con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, la provincia de Buenos Aires amaneció soleada. Mientras que, por la tarde y hacia la noche, apenas habrá nubes en el sector sur. Para el viernes, las condiciones se repetirán, pero con mayor presencia de nubes en el norte, donde estará parcialmente nublado en la tarde.

El sábado tendrá nubosidad variable, con mayor densidad en el suroeste, este y parte del centro, donde estará nublado. Sin embargo, en la tarde dichos sectores desmejorarán, ya que tendrán tormentas.

El domingo, el frente tormentoso se trasladará en la mañana hacia el este y afectará tanto al norte como a la costa atlántica (desde Miramar hasta Punta Indio). Por la tarde, la nubosidad será variable en todo el territorio bonaerense.

Las alertas amarillas para hoy, con tormentas en el norte y fuertes vientos al sur.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rige alerta amarilla por tormentas en Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza. En estos casos se recomienda:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, también hay alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz. Por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

Las alertas amarillas para mañana, con tormentas en el norte y centro y lluvias y vientos en el sur.

Para mañana, la alerta amarilla por tormentas se mantendrá en Salta, Santiago del Estero y la región de Cuyo. Y se sumarán La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Por lluvias, estarán afectadas Tierra del Fuego, la zona cordillerada de Santa Cruz y las Islas Malvinas. Y por vientos continuará la alerta en Santa Cruz, a la cual se sumará Chubut.