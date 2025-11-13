Sociedad

El Boleto Estudiantil Universitario ya está disponible en Ciudad de Buenos Aires: quienes son los beneficiarios y cómo gestionarlo

El sistema permite a estudiantes de hogares vulnerables realizar hasta cuatro trayectos diarios en subte, siempre que cumplan con la regularidad académica y no reciban otros subsidios de transporte

Guardar
El Boleto Estudiantil Universitario fue
El Boleto Estudiantil Universitario fue aprobado por la Legislatura porteña (@TarjetaSUBEok).

El acceso al boleto estudiantil universitario ya es una realidad para los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes pueden viajar en el subte con un descuento total del 100%. Este beneficio, que se implementó tras superar diversas demoras técnicas, está dirigido a estudiantes de nivel superior que cumplan con una serie de requisitos específicos.

La Ley 6770, aprobada en diciembre del año pasado por la Legislatura porteña, estableció el marco legal para este beneficio, aunque su reglamentación definitiva se concretó recién en septiembre. El proceso de implementación requirió resolver cuestiones técnicas, como la vinculación de la tarjeta Sube de cada usuario, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El Boleto Educativo Universitario permite realizar hasta 96 viajes mensuales y un máximo de cuatro por día en todas las líneas del subte de la ciudad, con una bonificación total de la tarifa.

El beneficio está disponible de lunes a sábados, entre las 5 y las 23.59, y excluye domingos y feriados. Además, solo puede utilizarse durante el período lectivo informado por la institución educativa y se limita a los días en que el estudiante tenga cursada presencial, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Fuera de los días y horarios establecidos, el sistema de transporte cobra la tarifa habitual.

¿A quiénes está dirigido?

El acceso al boleto está reservado para estudiantes del Nivel Superior Terciario, Universitario y de Formación Técnico Profesional que residan en la Ciudad de Buenos Aires y pertenezcan a hogares clasificados como “pobres”, de “clase media vulnerable” o de “clase media frágil”, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos porteño. Según los datos más recientes, esto implica que los ingresos familiares conjuntos no superen los $1.997.378 mensuales.

Además, los beneficiarios deben cursar en instituciones educativas locales o nacionales asentadas en la ciudad, ya sean de gestión pública, social o privada, con subsidio estatal total.

Sólo se podrá utilizar el
Sólo se podrá utilizar el Boleto Estudiantil Universitario en horarios de cursada presencial (Télam).

Para ser considerado alumno regular, los requisitos varían según el nivel y el avance en la carrera. Los ingresantes deben estar inscriptos activamente en materias presenciales para el ciclo lectivo en curso. Los universitarios avanzados deben haber aprobado al menos tres materias en los últimos doce meses, incluyendo una en el último cuatrimestre o semestre. En el caso de los terciarios avanzados, se exige haber aprobado todas las materias del año académico anterior, con un mínimo de tres. Para quienes cursan formación técnica profesional, se requiere inscripción activa en módulos, trayectos o capacitaciones laborales.

El beneficio tiene una duración sujeta a verificación periódica cada cuatrimestre, según informó el Ministerio de Educación porteño. El estudiante podrá conservar el boleto siempre que mantenga la regularidad académica, progrese en la carrera dentro de los plazos previstos por el plan de estudios —o hasta un año adicional como excepción—, no posea un título terciario o universitario, y no reciba una beca específica para transporte universitario ni otro subsidio estatal con el mismo fin.

Cómo gestionar el boleto

Para tramitar el boleto, el estudiante debe presentar el DNI, el Certificado Boleto Educativo CABA emitido por la institución educativa y los comprobantes de ingresos del grupo familiar. Esto incluye el recibo de sueldo o constancia de monotributo de cada miembro con ingresos, y la certificación negativa de ANSES para quienes no los tengan. El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual es necesario contar con un usuario y contraseña en la plataforma miBA.

El trámite para su gestión
El trámite para su gestión se realiza de forma online.

El proceso de solicitud se inicia en el sitio oficial del gobierno porteño sobre dicho tema, donde se deben cargar todos los datos y documentos requeridos. Las autoridades explicaron: “Una vez realizada la solicitud del boleto, tu beneficio pasará por un proceso de validación. En esta etapa podríamos pedirte información adicional para confirmar los datos y avanzar con la asignación del beneficio”.

Además, agregaron: “La implementación del beneficio se hará a través del uso de sistemas electrónicos de identificación, acreditación o validación, interoperables con los medios de pago en el sistema de transporte público”.

Y concluyeron: “Al momento de realizar el trámite es importante que te asegures de que los datos y documentación que suministrás sea correcta, que ya tendrá carácter de declaración jurada“.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCABATransporte públicoBoleto estudiantil

Últimas Noticias

Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

Los videos y las fotos

Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y se registran al menos 20 heridos

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Más de 20 dotaciones de bomberos intentan extinguir las llamas

Múltiples explosiones en Ezeiza: se

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Video: un camión quedó varado

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Una mujer denunció que su

La maniobra de los policías acusados de sacar a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en Tucumán

El ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial fueron imputados por varios delitos. La Justicia les dictó la prisión preventiva

La maniobra de los policías
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que demandará a

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares por la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar