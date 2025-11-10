Sociedad

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria: “Le estamos dando de comer a los chinos cuando acá hay desempleo”

Con posiciones enfrentadas sobre la apertura comercial, el empresario textil y Santiago Migone, ex subsecretario de Producción, debatieron sobre el impacto de las plataformas chinas, el rol del Estado y las diferencias estructurales que dificultan la competitividad de la industria local

Guardar
Claudio Drescher, presidente de la Camara Argentina de Indumentaria: "Le estamos dando de comer a los chinos cuando aca hay desempleo"

En el marco de un debate sobre el impacto de las plataformas chinas y la apertura comercial en la industria nacional, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, y Santiago Migone, exsubsecretario de Producción, compartieron visiones enfrentadas en una entrevista conjunta en Infobae en vivo. El eje de la discusión giró en torno al avance de plataformas como Shein y Temu, y sus consecuencias sobre el empleo, los precios y la producción local.

Le estamos dando de comer a los chinos cuando acá hay desempleo, desocupación y suspensiones en forma permanente”, disparó Drescher, al referirse al crecimiento de las compras internacionales y al modelo de consumo impulsado por las plataformas asiáticas. En su análisis, el fenómeno se inserta en un contexto de apertura comercial que —según expresó— no encuentra correlato en la política económica de las principales potencias. “Cuando el mundo se globaliza, nosotros nos cerramos, y cuando todo el mundo comienza a cuidarse y proteger su producción nacional, nos abrimos”, advirtió.

El empresario apuntó que la producción nacional textil atraviesa una situación crítica frente al ingreso masivo de prendas importadas, y puso el foco en el componente fiscal como uno de los factores que impiden competir en igualdad de condiciones. “Nuestra cámara paga todos los impuestos, el 50% del valor de las prendas argentinas es solo de impuestos”, remarcó. A su vez, calificó como “competencia desleal” a las condiciones en las que operan firmas como Shein y Temu: “Están apoyadas por el Estado chino, no tienen leyes laborales, los horarios los establecen las empresas, no tienen democracia”.

Claudio Drescher cuestionó que mientras
Claudio Drescher cuestionó que mientras otros países protegen su industria, Argentina flexibiliza las importaciones

Del otro lado, Santiago Migone ofreció una lectura distinta. En primer lugar, sostuvo que las compras internacionales ya están reguladas en Argentina: “Hoy por hoy solo se pueden hacer cinco compras al año, tienen que pagar IVA, y hay un monto máximo de 3.000 dólares por envío”, detalló, y explicó que el país es el único de la región que cobra este impuesto a los consumidores finales en este tipo de operaciones. “Venimos de la nada, por eso hay un furor de las compras internacionales”, señaló, en referencia a los años de restricciones previas.

Mientras Drescher argumentó que la apertura está generando el cierre de empresas —mencionó que 18 mil pymes bajaron sus persianas— y la pérdida de 250 mil empleos normales, Migone relativizó el impacto del comercio exterior en la industria textil. “El problema más grande lo tienen hoy las empresas constructoras, y no tiene nada que ver con las importaciones”, dijo. Además, aseguró que hay firmas del sector textil que siguen exportando y tienen buenos resultados, y que la clave está en la capacidad de adaptación y competitividad de cada empresa. “Un sector no va a desaparecer por las importaciones”, afirmó.

A la hora de hablar del rol del Estado, Drescher cuestionó con dureza la falta de políticas activas que protejan la industria nacional. “Gobernar es generar empleo, que la gente lo pase lo mejor posible”, dijo. Y agregó: “Un país sin industria no funciona, y el Gobierno no menciona a la industria… olvidate de la textil, no hay proyecto industrial”.

Para Migone, en cambio, el Gobierno tiene claro que antes de avanzar hacia una mayor apertura comercial debe encarar una reforma fiscal y laboral. “Elimina trabas para importar, pero también lo hace para las empresas que necesitan insumos y máquinas”, explicó. “Los sectores se van a adaptar, algunos mejor que otros, pero eso tiene que ver con las empresas”, insistió.

Santiago Migone aseguró que muchas
Santiago Migone aseguró que muchas empresas textiles continúan exportando y son competitivas en el mercado internacional

Drescher, en tanto, volvió sobre la imposibilidad de competir con China: “Es inexorable, con China no se puede competir porque tienen reglas diferentes”. En ese sentido, comparó la situación con lo que sucede en Estados Unidos y Europa.

Hoy nuestro aliado estratégico, que es Estados Unidos, pone aranceles a las importaciones. ¿Por qué hace eso Trump? Porque necesita que su gente tenga trabajo”, argumentó. También mencionó que China acaba de comprar la planta de Ford en Brasil, lo que —en su visión— podría anticipar un avance industrial del país asiático en la región.

Ambos coincidieron en un punto: nunca compraron en Shein. Migone contó que sí lo hizo en Amazon. Drescher fue tajante: “Conozco los productos porque pasan con la Cámara y son de malísima calidad y tóxicos, por eso nunca compraría”.

Finalmente, el empresario hizo una reflexión que sintetizó su postura: “No es cerrar o abrir, pero un país sin industria no tiene futuro. Nos estamos comiendo los dólares con esta locura de las importaciones”. Migone, por su parte, cerró con un ejemplo: “Chile nunca tuvo nuestra industria, pero creció más que nosotros en los últimos 25 años por su apertura sostenida y bajos impuestos”.

Temas Relacionados

Claudio DrescherCámara Argentina de IndumentariaSantiago MigoneSheinTemuInfobae en vivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbilli por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

Leandro Ginóbili fue acusado por ser el presidente del club al momento de la tragedia. La decisión del fiscal alcanza a la jefa del departamento Habilitaciones del municipio y se pidió la ampliación de la indagatoria de un ingeniero

Imputaron al hermano de Emanuel

Tragedia en una competencia de natación en Córdoba: qué dijo la médica que atendió al nadador que murió

Marcelo Chiapero, de 73 años, oriundo de Casilda, Santa Fe, falleció el domingo tras descompensarse durante el Torneo Master de Natación en Córdoba. La Justicia hará una autopsia para determinar las causas de muerte

Tragedia en una competencia de

Juicio por la muerte de Diego Maradona: dos acusadas apelaron la decisión del nuevo tribunal

Fueron Agustina Cosachov y Nancy Forlini. Ambos planteos coinciden en pedir la suspensión de la audiencia fijada para el miércoles y del debate programado para el 17 de marzo hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva de forma definitiva los recursos interpuestos

Juicio por la muerte de

Santa Fe: una nena de dos años murió aplastada por una reja en un club de San Genaro

La menor se encontraba jugando en el sector gastronómico del Club Sportivo Rivadavia cuando el portón metálico corredizo cayó sobre ella por causas que aún no fueron determinadas por las autoridades

Santa Fe: una nena de

Accidente fatal en La Plata: un hombre murió tras perder el control de su moto y chocar contra un camión

La víctima, de 55 años, falleció este lunes en el hospital tras el brutal siniestro que ocurrió en la intersección de avenida 122 y 60

Accidente fatal en La Plata:
DEPORTES
Riestra se enfrenta a Independiente

Riestra se enfrenta a Independiente por el Torneo Clausura con el objetivo de meterse en puestos de Copa Libertadores

La euforia de Leandro Paredes en una famosa disco tras el triunfo de Boca en el Superclásico: los gestos a un hincha de River

El argentino Nico Varrone inició su trabajo con su equipo de Fórmula 2, la antesala de la F1: las tareas que realizó

Duelo entre padre e hijo: los detalles del choque entre los Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Vélez

Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbilli por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

TELESHOW
Gimena Accardi compartió una jugada

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

María Belén Ludueña compartió la emoción por su embarazo y reveló el sexo del bebé: “Voy a ser mamá de un varón”

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio viaja a Canadá

Marco Rubio viaja a Canadá para impulsar los planes de paz de Trump en la reunión de cancilleres del G7

Comerciantes uruguayos advierten por problemas sanitarios y falta de controles en el ingreso de productos de TEMU

Operativo policial en Río de Janeiro: un informe reveló que ninguna víctima mortal de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia

Ucrania destapó una red de corrupción en el sector nuclear en plena crisis energética

Purga en Cuba: la dictadura llevará a juicio al ex ministro de Economía Alejandro Gil por supuestos delitos de espionaje y corrupción