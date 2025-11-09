Sociedad

Nubosidad variable y temperaturas cálidas para el Superclásico: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que cinco provincias están bajo alerta amarilla

El SMN indicó para hoy
El SMN indicó para hoy un día con nubes y presencia del sol (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y con nubosidad variable este domingo. El organismo señaló que el cielo estará entre parcial a mayormente nublado, con mayor nubosidad durante la tarde, pero sin riesgos de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 26°C y los 15°C.

De acuerdo con las previsiones, la mayor nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires se dará en momentos en que se dispute el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River.

El clima extendido en el
El clima extendido en el AMBA.

Para mañana, comenzará un leve aumento de la temperatura, ya que la máxima se ubicará en los 27°C, el pico más alto de la semana. Y con una nubosidad que empezará parcial en la madrugada, para después despejarse casi en su totalidad.

Sin embargo, la inestabilidad dirá presente el martes, ya que, si bien se aguarda que a la mañana se mantengan las mismas condiciones climatológicas del día anterior, en la tarde y noche se pronostican chaparrones.

En las primeras horas del miércoles y hasta el mediodía, con un firmamento mayormente nublado, podrían caer algunas precipitaciones, debido a las mínimas chances de lluvias. Pero a la tarde, la nubosidad será parcial.

Entre el jueves y el viernes, el cielo pasará de algo a parcialmente nublado, pero sin lluvias a la vista. Y con una temperatura cálida entre los 15°C y los 27°C.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para las primeras horas del miércoles, habrá nubosidad variable en toda la provincia, con menor presencia del sol en localidades del centro y del este, con lloviznas en Pinamar y Villa Gesell.

Para mañana, estará algo nublado en toda la provincia, en lo que serán condiciones favorables para el desarrollo de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde habrá un aumento de la nubosidad en el suroeste y oeste.

El martes será el día más inestable, ya que se prevén tormentas aisladas y fuertes en la mañana en el oeste y suroeste, desde General Villegas hasta Necochea. En la tarde, la tormenta ampliará su rango, tanto en la zona costera (hasta Punta Indio) y el norte (San Nicolás de los Arroyos).

Desde el miércoles hasta el viernes, la nubosidad será variable, con mayor presencia casi absoluta del sol para el jueves, donde muchas ciudades tendrán días soleados, con cielos despejados.

Las alertas amarillas para hoy.
Las alertas amarillas para hoy.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rigen alertas amarillas por tormentas en La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estos casos se recomienda:

  • No saques la basura.
  • Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, hay alerta amarilla por fuertes vientos en Tierra del Fuego e Islas Malvinas, por lo cual se pide evitar las actividades al aire libre y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

Las alertas por tormentas para
Las alertas por tormentas para mañana.

Para mañana, el frente tormentoso se trasladará hacia el sur y, además de mantenerse en las provincias mencionadas, también afectará a Chubut.

El SMN califica a las alertas amarillas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El auge del celibato: cada vez más jóvenes eligen estar solos y redefinen el amor moderno