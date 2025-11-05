Violencia escolar en La Plata: “Antes había sanciones, pero ahora los chicos pueden hacer lo que quieren”, advirtió una preceptora del Colegio Normal 2

Mónica, una de las preceptoras del Colegio Normal 2 de La Plata, denunció falta de sanciones

El Colegio Normal 2 de La Plata fue escenario de un violento enfrentamiento entre estudiantes, que incluyó la irrupción de un joven ajeno a la institución y finalizó con una muer herida.

En ese contexto, Mónica, preceptora de la escuela mencionada, apuntó contra el sistema de castigo hacia los alumnos y el cambio de época: “Antes había amonestaciones y sanciones, pero ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, pueden romper lo que sea y nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados”.

Antes de ingresar a la institución, Mónica relató que el conflicto empezó el martes a la mañana, cuando uno de los alumnos tomó un palo de escoba y lo rompió. “Ahí buscó a uno de sexto y se originó todo”, agregó.

Entre los involucrados se encontraban un alumno de sexto año y otro joven ya expulsado de la escuela. Respecto del exalumno, la preceptora comentó: “Él ingresó porque estaba el portero. Siempre la puerta está abierta al principio de la mañana. (El conflicto) empezó desde que ingresó él, empezó a dar vueltas por todos lados y los chicos lo siguen mucho”.

“No tuve explicaciones porque yo puse en el grupo de nuestra institución ‘está dando vueltas, hagan algo. ¿Están esperando una tragedia?’. Eso lo puse a las ocho y cuarenta. Y después pasó“, afirmó la preceptora, en relación con el ingreso del exalumno al colegio.

Mónica, preceptora del Colegio Normal 2.

A su vez, confirmó que el joven había sido expulsado el año pasado por ausentismo en el aula y por “buscar conflictos”. Y que, incluso, desde noviembre a diciembre, se presentaron inspectores escolares “para apoyar y ver la situación”, pero sin resultados aparentes.

Sobre las nuevas disposiciones de seguridad para la institución educativa, Mónica confirmó: “Solamente dijeron que iba a haber una policía afuera y que después que iba a haber charlas de convivencia. Me siento desamparada ante todo, nadie te ayuda”.

Por último, la preceptora señaló que estos hechos violentos también suceden en otros colegios, donde los alumnos “se juntan diciendo ‘bueno, vamos a pelear’”. Y acusó que desde las familias de los chicos “no se habla” del tema, incluso con el aviso previo del cuerpo docente.

Previo a entrar a su lugar de trabajo, Mónica concluyó: “No quiero entrar porque me da tanta tristeza lo que está pasando como institución; y no es solamente esta escuela, es la mayoría de las escuelas que están pasando con esta situación. Y me da bronca, porque uno viene a trabajar, quiere trabajar y así no se puede estar, con miedo constantemente”.

El caso

La mañana de este martes, la comunidad educativa del Colegio Normal 2 de La Plata se vio sacudida por un episodio de violencia que involucró a estudiantes y a un joven ajeno a la institución, dejando como saldo a una preceptora herida.

Las imágenes que circularon posteriormente captaron el momento en que la situación se desbordó: se observa a varios alumnos y al joven externo intercambiando golpes de puño y patadas, mientras una preceptora intenta intervenir para frenar la pelea.

Violencia en un colegio de La Plata

El incidente tuvo su origen en el patio cerrado del colegio, donde una discusión entre varios jóvenes escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física. Entre los participantes se encontraba un alumno de sexto año y otro joven que, según testigos citados por el medio local 0221, había sido previamente expulsado de la escuela y vestía una campera blanca. Este último, de acuerdo con los relatos recogidos por el mismo medio, intentó abandonar el lugar, pero fue interceptado de manera violenta por otro joven que se encontraba sin remera.

La confrontación se intensificó cuando los golpes y empujones comenzaron a involucrar a más alumnos. En ese contexto, una preceptora, identificada por su camisola marrón, intervino para separar a los estudiantes. Durante su intento por controlar la situación, tomó del brazo a uno de los jóvenes, pero la fuerza ejercida por otro participante la arrastró al suelo, provocándole una caída que resultó en un corte visible en la frente. El impacto de la caída y la herida sangrante en la preceptora generaron alarma tanto entre el personal docente como entre los estudiantes presentes.

La preceptora herida, tras intentar frenar una pelea entre alumnos de una escuela de La Plata.

En una de las imágenes difundidas tras el hecho, se observa a la preceptora recostada en el piso, siendo asistida por colegas y alumnos, con sangre en la frente que evidencia la gravedad de la lesión. Mientras el personal docente procuraba restablecer el orden, padres y miembros de la comunidad educativa manifestaron su inquietud ante la reiteración de episodios violentos en el colegio.

Según informó el medio platense 0221, la directora del establecimiento no notificó de inmediato a la Policía Bonaerense, lo que generó cuestionamientos entre los padres, quienes reclamaron la implementación de protocolos de seguridad más estrictos. Ante la magnitud de los hechos, el personal docente solicitó la presencia policial y demandó una respuesta institucional urgente. De acuerdo con información obtenida por Infobae, no se presentó una denuncia formal ante la Policía por el conflicto.