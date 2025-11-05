Sociedad

Robaron una camiseta de Newell’s que tenía la firma de Diego Maradona cuando la exhibían en un museo

La casaca pertenecía a un coleccionista de Córdoba que desde 2013 realiza una muestra dedicada al astro del fútbol mundial. “Alguien saltó el vallado y llegó hasta el altar que habíamos armado”, denunció uno de los organizadores

Todos los años, en la provincia de Córdoba, se realiza una muestra llamada “El Mes del Diego” donde se exhiben camisetas y objetos que alguna vez pasaron por las manos de Diego Armando Maradona. Sin embargo, este año, denunciaron que se robaron una camiseta de Newell’s que llevaba la firma del astro del fútbol mundial.

Los organizadores confirmaron la ausencia de la prenda, lo que generó el desconsuelo de la comunidad maradoniana que asistió al evento, que es conocido por reunir piezas vinculadas al histórico jugador. Esta vez, la exhibición se realizó en el Museo de la Industria de Córdoba.

En este marco, la denuncia del robo se produjo el pasado sábado. Gregorio Tatian, periodista y responsable de la exposición, explicó que la prenda había sido colocada en un espacio especial dedicado a Maradona. “Creemos que fue después de las 15.00, alguien saltó el vallado y llegó hasta el altar que habíamos armado”, señaló en conversación con medios locales como Cba24n. El organizador aclaró que la camiseta no fue utilizada en partidos por Maradona, aunque sí llevaba una dedicatoria y la firma del exjugador, lo que le otorga un valor sentimental incalculable para los seguidores del “Diez”.

Tatian insistió que es un artículo “difícil de vender porque todos saben que lo estamos buscando, su valor es más simbólico que económico”.

“Alguien saltó ese vallado y se llevó una camiseta de Newell’s no usada por él, pero sí firmada por él, con una publicidad de una marca muy conocida de fiambres. Sobre esa publicidad decía: ‘Con cariño, Leproso’, y la firma de Maradona. Estamos en tren de tratar de recuperarla. Así que todo registro, todo testimonio, filmación, especialmente los que estuvieron desde las dos hasta las cuatro, a nosotros nos sirve”, agregó en diálogo con Telefé de Córdoba.

El coleccionista que facilitó la camiseta es oriundo de Villa Carlos Paz y participa desde hace años del homenaje que realiza El Mes del Diego en la capital cordobesa. Cedió la casaca para la exposición motivado por la afinidad con la figura de Maradona y el valor testimonial del evento, que se celebra ininterrumpidamente desde 2013.

En su diálogo con Cba24n, Tatian enfatizó el peso identitario de la camiseta: “No es solo una camiseta, es parte de nuestra identidad popular”. Por esa razón, la organización difundió los canales de contacto disponibles para recibir información anónima o denuncias en caso de que la prenda sea ofrecida en venta o identificada en algún comercio especializado. Las personas interesadas en aportar datos pueden comunicarse por Instagram a la cuenta @elmesdeldiego o por WhatsApp al número 351-8606347.

El Mes del Diego lleva varios años reuniendo a amantes del fútbol, coleccionistas e hinchas de Maradona en Córdoba, con una convocatoria plural y nostálgica. Los organizadores destacaron que nunca se había producido un episodio similar desde la creación del evento.

Diego Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)
Se conoció la fecha del nuevo juicio por la muerte de Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha de inicio: comenzará el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana. Así lo resolvieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que quedaron a cargo del proceso luego de que el primer debate fuera declarado nulo por el escándalo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien esta semana enfrentará un juicio político por el hecho.

En el fallo, al que tuvo acceso Infobae, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

Para esto, los jueces primero tenían que resolver una serie de planteos presentados por las partes en estos meses. Uno de ellos era el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, el cual finalmente fue rechazado.

