Un hombre de 60 años trabajaba limpiando un techo en Córdoba, perdió el equilibrio y murió

La Policía de Córdoba investiga las causas del accidente fatal ocurrido en una vivienda de la calle Jacinto Ríos al 200

Un lamentable accidente ocurrió este martes al mediodía en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de 60 años perdió la vida tras un accidente mientras trabajaba. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle Jacinto Ríos al 200, donde la víctima se encontraba realizando tareas de limpieza en el techo de chapa del inmueble.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía de Córdoba, el hombre estaba en una estructura ubicada a unos diez metros de altura. En un momento, por causas que aún están bajo investigación, perdió el equilibrio y cayó hacia un patio interno que limita con un edificio vecino.

Algunos testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia y a la Policía, que se presentó en el lugar poco después del incidente. El personal del servicio de emergencias médicas, tras llegar al sitio, constató el fallecimiento del hombre. Las circunstancias exactas del accidente todavía permanecen bajo análisis.

Un joven de 28 años perdió la vida en Chajarí al ser aplastado por paneles de mármol de 300 kilos durante una descarga laboral

Esta no fue la única muerte de un operario durante la semana. Un joven de 28 años murió el último lunes tras un accidente laboral en el parque industrial de la ciudad de Chajarí, mientras participaba en la descarga de materiales con otros empleados.

La información de medios locales señala que el episodio ocurrió durante la manipulación de paneles de mármol de aproximadamente 300 kilos cada uno. Repentinamente, parte de la carga cedió y cayó sobre la víctima, lo que provocó heridas que le costaron la vida en el acto.

La noticia causó fuerte conmoción tanto entre los trabajadores del predio como en la comunidad local. Al recibir la alerta, acudió personal de la Comisaría Mandisoví, apoyado por efectivos de Criminalística y el fiscal en turno, quienes impulsaron las primeras diligencias en el lugar. Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la ciudad de Concordia, donde se llevará a cabo la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Según lo informado por Chajarí al Día, se activó un despliegue policial para recabar testimonios y realizar los peritajes correspondientes, con la intención de conocer si hubo fallas en las condiciones de seguridad o irregularidades en el manejo de los materiales pesados. Los compañeros de trabajo y vecinos del sector industrial manifestaron una profunda tristeza tras el hecho.

Tragedia en un frigorífico de La Plata

Sergio Paruchevki, operario de 53 años, falleció por una descompensación en el frigorífico Gorina de La Plata durante tareas de desposte

Un operario del frigorífico Gorina perdió la vida días atrás dentro del área de desposte, situada en la intersección de las calles 501 y 159, en las afueras de La Plata, cerca de Melchor Romero y Gonnet.

La persona fallecida fue identificada como Sergio Paruchevki, de 53 años, casado y domiciliado en La Plata. Paruchevki llevaba a cabo tareas relacionadas con el procesamiento de carne vacuna cuando, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar y fuentes consultadas, sufrió una descompensación de forma inesperada.

El episodio salió a la luz gracias al testimonio de Luciano Romero, también trabajador de la planta, quien contó que al ingresar al sector encontró a Paruchevki inconsciente, acostado en el suelo. Posteriormente, el enfermero del establecimiento intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no consiguió revertir la situación.

Una ambulancia del servicio SUM S.A. de La Plata llegó pocos minutos después al sitio y su equipo confirmó el fallecimiento, sin hallar signos de violencia en el cuerpo.

Al ser informada, la Fiscalía Nº7 de La Plata, encabezada por Virginia Bravo, dispuso que se resguarde la zona, se realicen peritajes y que intervengan el Juzgado de Garantías Nº6 junto con la UFD Nº12, con la finalidad de investigar en profundidad y aclarar las circunstancias del suceso. La causa fue catalogada como “Averiguación causales de muerte”.

Durante la madrugada, especialistas de la Policía Científica llevaron a cabo tareas técnicas, verificando también que no hay cámaras privadas instaladas en ese sector. Mientras se espera el resultado de la autopsia, la investigación se orienta principalmente a un fallecimiento natural por descompensación, aunque la pesquisa continúa abierta a otras hipótesis.