Sociedad

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Un compañero de trabajo lo encontró descompensado e intentó reanimarlo con maniobras de RCP

Guardar
La Fiscalía Nº7 de La
La Fiscalía Nº7 de La Plata investiga el fallecimiento en el frigorífico bajo la carátula de "Averiguación causales de muerte"

Un empleado del frigorífico Gorina falleció por la noche del miércoles en el sector de desposte, ubicado en la intersección de calle 501 y 159, en las afueras de La Plata, cerca de Melchor Romero y Gonnet.

La víctima, identificada como Sergio Paruchevki, de 53 años, casado y domiciliado en La Plata, se encontraba realizando tareas vinculadas al procesamiento de carne vacuna cuando, de acuerdo con fuentes calificadas y testimonios recabados en el lugar, se descompensó de manera súbita.

El episodio se conoció tras el relato de Luciano Romero, también empleado de la planta, quien precisó haber encontrado a Paruchevki inconsciente y tendido sobre el suelo al ingresar al sector. A continuación, el enfermero de la empresa efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no logró revertir el cuadro.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio SUM S.A. de La Plata, cuyo equipo constató el fallecimiento del trabajador en el sitio, sin observar signos de violencia.

Notificada la Fiscalía Nº7 de La Plata, conducida por Virginia Bravo, se dispuso la preservación del área del hecho, el despliegue de pericias y la intervención del Juzgado de Garantías Nº6 junto con la UFD Nº12 para profundizar la investigación y esclarecer las circunstancias del deceso. El caso quedó caratulado como “Averiguación causales de muerte”.

Peritos de la Policía Científica se presentaron durante la madrugada para realizar tareas específicas y constataron que no existen cámaras privadas en el sector donde ocurrió el episodio. A la espera del resultado de la autopsia, se investiga como principal hipótesis una muerte natural por descompensación, aunque no se descartan otras posibilidades.

Otra muerte ocurrida en un frigorífico

En septiembre, otro trabajador murió
En septiembre, otro trabajador murió en el frigorífico Rafaela de Casilda tras un accidente mientras reparaba un ascensor en una cámara frigorífica

En septiembre pasado, un grave accidente laboral provocó la muerte de un trabajador de mantenimiento que se encontraba realizando tareas de reparación en un ascensor dentro de una cámara frigorífica.

El hecho sucedió este martes en las instalaciones del Frigorífico Rafaela, ubicadas en el kilómetro 744 de la Ruta Nacional 33, en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. El episodio conmocionó al personal del establecimiento, que alertó al 911 tras advertir la gravedad de lo ocurrido.

Al recibir el aviso, personal de la Unidad Regional IV del departamento Caseros, acompañado de agentes médicos, se hizo presente en el lugar. A las 15:55, constataron el fallecimiento del operario.

Según detallaron fuentes oficiales, el hombre, cuyo nombre no trascendió públicamente, llevaba adelante una intervención en uno de los ascensores del frigorífico cuando sufrió el accidente fatal en el interior de la cámara frigorífica.

La médica policial presente corroboró el deceso y dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se estipularon realizar la autopsia, según indicaron medios locales el día del hecho. En el lugar, la conmoción entre los compañeros y testigos directos era evidente, mientras las autoridades iniciaban el protocolo correspondiente.

El fiscal de turno, Juan Pablo Oggero Gentinetta, miembro del Ministerio Público de la Acusación, ordenó preservar la zona afectada para asegurar la cadena de custodia de la evidencia. Además, la Policía Científica realizó un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el frigorífico, recopilando imágenes que resultarán centrales en la investigación.

Simultáneamente, la policía entrevistó a los testigos y la Comisaría 1ª efectuó tanto la inspección ocular como el croquis del sector involucrado. Para permitir futuras pericias mecánicas, las autoridades clausuraron las puertas y tableros eléctricos vinculados al ascensor.

El expediente permanece cargado bajo la carátula provisoria de “averiguar causal de muerte”, mientras prosiguen las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Temas Relacionados

La PlataFrigoríficoFrigorífico GorinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

Roberto Chávez tenía 56 años y era un operario con 21 años de trayectoria en la Sociedad de Transporte mendocina. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de las calles San Martín Sur y Cipolletti

Mendoza: realizaba tareas en el

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué sigue preso el abogado de Emerenciano Sena al que le secuestraron el celular

Lo detuvieron durante la segunda audiencia, acusado de haber filmado a los candidatos a jurados por el femicidio. Será indagado este viernes. A qué se enfrenta

Caso Cecilia Strzyzowski: por qué

Cerró el boliche de Lanús donde ocurrió un violento enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y patovicas

El fin de semana pasado un grupo que asistía a un cumpleaños familiar fue echado del lugar, arrojó piedras al local y denunció agresión por parte de los miembros de la seguridad del local. El comunicado del lugar tras los incidentes

Cerró el boliche de Lanús

El Gobierno porteño desalojó “la Galería del Terror”, un ex centro comercial usurpado desde hace 20 años

Está ubicado en Nueva Pompeya, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Las instalaciones estaban tomadas por más de 100 personas y hubo un operativo de las fuerzas de seguridad ordenado por la Justicia para recuperar los locales

El Gobierno porteño desalojó “la

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

La víctima es una mujer de 74 que recibió heridas de gravedad. La Justicia bonaerense ordenó la detención del adolescente, quien además circulaba sin papeles

Colón: un joven realizaba maniobras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operaron con éxito al intendente

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

La inteligencia artificial imperfecta: una mirada ética y emocional sobre el periodismo contemporáneo

Juicio por YPF: luego de la tensa apelación, Burford exigió que Argentina entregue de inmediato chats y mails de funcionarios

Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

INFOBAE AMÉRICA
La central sindical de Uruguay

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

El G7 lanzó una alianza para contrarrestar el control chino sobre las tierras raras

TELESHOW
María Becerra revolucionó sus redes

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa