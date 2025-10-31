Un chofer de ómnibus dio positivo en un test de alcoholemia en la previa de un viaje estudiantil de Bariloche a Villa La Angostura

En la previa de un viaje estudiantil en Bariloche, un chofer dio positivo en un control de alcoholemia (LMNeuquén)

La terminal de ómnibus de Bariloche fue el escenario de un operativo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que impidió la partida de un micro escolar hacia Villa La Angostura.

Durante los controles, uno de los choferes asignados a un contingente de 48 estudiantes que participaban de un viaje educativo registró 0,17 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmó la CNRT. El resultado activó el protocolo vigente para estos casos, lo que obligó a posponer la salida y designar de inmediato a otro conductor habilitado.

La noticia fue confirmada por fuentes del organismo que destacó la rápida intervención de los inspectores para apartar al chofer y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El procedimiento se realizó antes del inicio del viaje, de acuerdo con la normativa que regula el transporte de menores y contingentes especiales en todo el país. De este modo, la máxima autoridad nacional de control evitó poner en riesgo a los 48 alumnos y sus acompañantes.

El resultado del test de alcoholemia se encuadra en la política de tolerancia cero implementada para el transporte público y de carga.

Toda detección de alcohol en sangre implica la inmediata inhabilitación temporal del conductor como lo establece la legislación en materia de seguridad vial. La CNRT labró el acta de infracción correspondiente y la unidad quedó fuera de servicio hasta que se asignó un chofer en condiciones reglamentarias.

Las autoridades de la CNRT informaron que el operativo en Bariloche forma parte de una estrategia de control intensificada durante la temporada alta de viajes estudiantiles y turísticos en la Patagonia.

Según informó el portal LMNeuquén, solo en lo que va del año, la delegación regional ya realizó más de 80.000 controles a vehículos de carga y transporte de pasajeros. Estas inspecciones incluyen la comprobación de documentación, revisión técnica de las unidades y testeos de alcoholemia a los conductores.

El equipo de la CNRT enfatizó la importancia de reforzar estas medidas especialmente en destinos turísticos donde convergen contingentes educativos, como Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia.

La CNRT subrayó que la política de alcoholemia cero no admite excepciones en ninguna jurisdicción y se orienta a reducir la incidencia de accidentes vinculados al consumo de alcohol u otras sustancias entre choferes profesionales. Además, se recuerda que el incumplimiento de la normativa implica no solo la inhabilitación, sino también sanciones administrativas para la empresa responsable del servicio.

El procedimiento que se activó en la terminal de Bariloche es el mismo que rige en todo el territorio nacional. Cuando un test detecta cualquier nivel de alcohol en sangre en conductores profesionales, el chofer es retirado de inmediato y reemplazado por otro habilitado. La CNRT explicó ue la unidad solo puede retomar el servicio una vez que se restablecen todas las condiciones de seguridad y legalidad.

La entidad reiteró que los operativos sorpresa continuarán tanto en terminales como en rutas nacionales de toda la región sur, con el propósito de sostener altos estándares en el transporte de pasajeros. Las autoridades prevén que, a medida que avance el calendario turístico y educativo, se mantenga la frecuencia de estos controles para minimizar riesgos.

Un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el auto estaba su esposa en el baúl

Días atrás, se registró un episodio fuera de lo común en Salta. En medio de un operativo de control de tránsito, agentes municipales detuvieron a un taxista que transitaba en sentido norte-sur. Al realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el conductor arrojó resultado positivo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo y encontraron algo inesperado: llevaba a su pareja en el baúl, porque quería vigilarlo.

El control que realizaba el personal de seguridad era sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

Lo que sucedió llamó la atención de los inspectores. Los agentes frenaron al hombre y decidieron realizarle el test, pero nunca esperaron lo que sucedería luego de que el resultado sea positivo.

Al revisar el automóvil, los oficiales decidieron abrir el baúl y, para sorpresa de todos, hallaron en su interior a una mujer. Ante la inesperada escena, uno de los inspectores consultó al taxista sobre la identidad de la persona encontrada. La respuesta fue inmediata: “Es mi señora”.

No satisfecho, el agente se dirigió a la joven para averiguar el motivo por el que permanecía allí, recibiendo como respuesta: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La mujer, de 18 años, explicó que se introdujo en el baúl por propia decisión. Según relató, la sospecha de una posible infidelidad llevó a que optara por esa particular forma de control. De acuerdo a su testimonio, deseaba cerciorarse de las actividades de su pareja mientras este se encontraba trabajando como taxista durante la noche.

En las imágenes del video se puede escuchar que la mujer asiente, que ella estaba vigilando al hombre y que son pareja. También se puede ver cómo la mujer estaba tapada con lo que aparenta ser una manta, además de estar encerrada en el baúl.

La situación derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja, al momento del control, viajaba oculta en el baúl, indicó el medio salteño.

El episodio generó incertidumbre en el personal de tránsito y dejó un episodio inédito. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se viralizó por la singularidad de la explicación que dieron sobre la presencia de la chica en el auto.