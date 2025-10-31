Parque Chas: el barrio laberíntico que celebra Halloween y desafía a sus visitantes a recorrerlo sin perderse

Fantasmas, calabazas y calaveras predominan en la ambientación de Parque Chas (Foto: Maximiliano Luna)

Podría decirse que en Parque Chas, el temor le dio paso a la celebración del terror. Este viernes, como desde hace cinco años, este laberíntico barrio porteño amaneció ambientado para el festejo de Halloween, actividad que nació en plena pandemia gracias a la iniciativa de vecinos que buscaban alegrar a los niños que padecían el encierro.

Telarañas, fantasmas, bolsas mortuorias y las infaltables calabazas predominan entre los motivos elegidos en las casas y locales que decidieron vestirse para la ocasión.

Lo que nació como un plan de unos pocos, con el paso de los años fue creciendo en trascendencia, por lo que ya en este 2025 se esperan las visitas de vecinos de otros barrios y hasta del conurbano bonaerense que desean pasar una Noche de Brujas diferente.

Eso sí, el crecimiento de la cantidad de espectadores de las escenografías propuestas obliga a que el esmero de los locales a la hora de decorar aumente de manera proporcional.

Hasta los árboles se sumaron a la tétrica iniciativa (Foto: Maximiliano Luna)

Desde la cuenta de Instagram @parquechas_, creada y manejada por vecinos del barrio, invitaron al público en general a recorrer las “calles del terror”. Incluso publicaron un “Mapa de casas halloweenescas”, con el detalle de las direcciones en las que encontrar las mejores decoraciones.

Entre los domicilios marcados, están Barzana 1115, Campillo 3102, Barzana entre Campillo y Llerena (x4) y Altolaguirre 1500 - 1530.

Esta casa simula tener tumbas en su jardín (Foto: Maximiliano Luna)

“Y muchas más, porque Parque Chas es descubrir”, desafía la publicación, en la que se reproduce un laberinto circular, que representa al barrio en el que cualquiera que haya entrado al menos una vez se perdió.

Varios vecinos comentaron la publicación y aportaron otras direcciones en las que los niños podrán acercarse para pedirles y advertirles a los anfitriones “dulce o truco”.

El famoso andén 9 3/4 de Harry Potter y un grupo de arañas en una pared de Parque Chas (Foto: Maximiliano Luna)

Se estima que la celebración por las calles de Parque Chas comenzará pasadas las 17, cuando padres e hijos comiencen a recorrer los lugares ambientados con esmero por sus dueños.

Varios fueron los bares y confiterías que se sumaron a la iniciativa, con una mezcla de buena onda y sentido de la oportunidad para atraer clientes.

Algunos vecinos hasta ambientaron sus vehículos (Foto: Maximiliano Luna)

En Parque Chas, las calles curvilíneas con nombres de ciudades europeas crean un verdadero laberinto que lo vuelven un lugar especial. Es por ello que el desafío para los visitantes será doble: sobrevivir a los sustos de la Noche de Brujas y poder salir del barrio para contarlo.

Entre los motivos elegidos en las decoraciones, se pudieron observar citas a Harry Potter, It y El extraño mundo de Jack, entre otras obras de ficción.

La historia de Parque Chas, el laberinto que se hizo barrio

Bares y confiterías también lucen decoraciones especiales (Foto: Maximiliano Luna)

El barrio cuenta con una calle diagonal, General Benjamín Victorica (antes conocida como Vicente Chas y más atrás en el tiempo como La Internacional), que atraviesa su centro y conserva su nombre en la plazoleta/fuente central que sí se denomina Vicente Chas en homenaje a quien fuera propietario de las tierras en las que se desarrolló este original proyecto urbanístico.

La historia de este trazado de 60 manzanas se remonta a 1925, cuando la familia Chas decidió subdividir los terrenos y contrató a los ingenieros Armando Frehner y Adolfo Guerrico para diseñar el barrio. Se decidieron por un esquema radiocéntrico de calles curvas y una plazoleta central, un modelo urbanístico inglés de finales del siglo XIX conocido como “Ciudad Jardín”.

Las confiterías ofrecen menúes alegóricos (Foto: Maximiliano Luna)

El barrio cuenta con peculiaridades como la calle Berlín, que forma un círculo completo, y la esquina de Bauness y Bauness, donde una calle se cruza a sí misma. También destaca un punto donde convergen seis esquinas y una ochava es compartida por dos casas en la intersección de Gándara y Ginebra.

Las primeras 20 casas y chalets que formaron parte de este singular barrio se construyeron para obreros. También, en 1925, estaba aprobado el proyecto para modificar el trazado de las calles. Después llegaron los loteos de G.G. Grosso, conocido rematador de quien hasta el día de hoy se desconocen sus nombres de pila, que anunciaba el gran remate inicial de noviembre de 1927: “Barrio Parque Chas, único en Sudamérica”.

Algunos de los muñecos que se pueden cruzar los visitantes este viernes (Foto: Maximiliano Luna)

Tanto como su original diseño, caracteriza al barrio la nomenclatura de sus calles. Al realizarse el proyecto, se respetaron los nombres de las calles existentes. Pero también debían ser denominadas muchas vías nuevas. Así fue como en 1933 el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza destinada a suplir la falta de nombre de las calles recientemente abiertas. Algunos de los nombres elegidos fueron Ginebra, La Haya, Dublín, Tréveris, Turín, Moscú, Belgrado, Bucarest y La Internacional (hoy Victorica).

Actualmente, los límites del barrio son La Pampa, avenida Triunvirato, avenida Combatientes de Malvinas, Chorroarín y avenida de los Constituyentes.