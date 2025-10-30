El tren Sarmiento no parará en Liniers por obras de señalización: los días y horarios pautados

La interrupción temporal del servicio en la estación Liniers de la línea Sarmiento afectará a miles de usuarios durante este próximo fin de semana.

De acuerdo con la información proporcionada por Trenes Argentinos, el tren Sarmiento no realizará paradas en la estación Liniers durante el día de mañana, entre las 10 y las 15 horas.

Por su parte, el día sábado 1, la formación no se detendrá allí desde las 6 de la mañana, sentido Moreno, y desde las 9 horas, en dirección hacia Once. El día domingo 2, no frenará durante toda la jornada, en ambos sentidos.

La información proporcionada por Trenes Argentinos

Según informó la empresa, esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de señalización que buscan mejorar la seguridad operacional y reducir las fallas recurrentes en el sistema.

Las tareas se realizarán entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad y evitar las fallas que actualmente afectan al mecanismo de control.

Las obras contemplan el corte escalonado de energía sobre las cuatro vías para permitir el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento. Esta intervención técnica es fundamental para modernizar la infraestructura y garantizar un funcionamiento más confiable del servicio ferroviario.

Entre el 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo el montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito

En paralelo a las tareas en Liniers, se prevé que durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se lleve a cabo el montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito. Por este motivo, los servicios del ramal Once-Moreno operarán de manera limitada, circulando únicamente entre Liniers y Moreno, sin llegar a la terminal porteña de Once.

La seguridad de los pasajeros también es motivo de atención. Los asientos ubicados cerca de las puertas suelen estar más expuestos a corrientes de aire y al constante movimiento de personas, lo que incrementa la posibilidad de robos, frenadas bruscas o accidentes.

La línea Sarmiento, que conecta la estación Once en el barrio porteño de Balvanera con Moreno, Lobos y Mercedes en el oeste del Gran Buenos Aires, transporta diariamente a más de 300.000 pasajeros, consolidándose como uno de los medios de transporte más utilizados en el área metropolitana.

Modificaciones en la Línea Roca

La jornada del domingo 2 de noviembre presentará importantes modificaciones en el servicio de la Línea Roca, ya que los trenes que habitualmente conectan Plaza Constitución con Bosques (vía Quilmes) solo llegarán hasta Berazategui.

Esta alteración responde a la ejecución de obras de renovación de vías en el tramo comprendido entre Ranelagh y Sourigues, según informó Trenes Argentinos.

La decisión de limitar el recorrido se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que impulsa una serie de intervenciones para optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del servicio.

Las tareas previstas incluyen la instalación de dovelas de hormigón y la reposición de un nuevo tendido de rieles con durmientes de hormigón, elementos que permitirán una mejora sustancial en la calidad y confiabilidad del trayecto.

Durante el mismo domingo, entre las 0 y las 8 de la mañana, se producirá una interrupción total de los servicios en el sector afectado. Esta suspensión temporal obedece al corte de energía de la catenaria, el sistema encargado de suministrar electricidad a las formaciones.

El corte resulta imprescindible para llevar a cabo tanto la evaluación técnica como las obras complementarias, entre las que destacan la instalación de ascensores y la construcción de un túnel peatonal en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.