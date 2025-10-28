Mar del Plata: un hombre robó un perro y fue detenido cuando intentó venderlo por Facebook

El ladrón fue aprehendido en Avenida Colón y Arenales cuando intentaba concretar la venta del animal en Marketplace

Un insólito caso sacudió al barrio Villa Primera de Mar del Plata luego de una denuncia realizada por el robo de un perro que motivó el despliegue de un operativo que culminó con la aprehensión de un hombre de 46 años, quien quería vender al animal.

Todo comenzó durante el mediodía del lunes, cuando un hombre, ubicado en Victoriano Montes al 100, detectó la ausencia de su mascota, un caniche “Mini Toy” llamado Aquiles.

En su búsqueda, el propietario -un hombre de 35 años- revisó publicaciones en redes sociales y no tardó en hallar una oferta en la plataforma Marketplace que coincidía con las características de su mascota: un caniche blanco, raza Mini Toy, con el mismo nombre.

Tras comprobar que se trataba de su perro, el damnificado realizó la denuncia en la Comisaría Segunda. Oficiales acudieron rápidamente hasta Avenida Colón y Arenales, donde el implicado intentaba concretar la venta del animal, de acuerdo con fuentes policiales.

El sujeto fue aprehendido en el lugar por personal policial y quedó notificado del delito de encubrimiento.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia, dirigida por el fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso las actuaciones de rigor.

Siguiendo lo dispuesto por la fiscalía, el imputado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, en tanto que la víctima recuperó a Aquiles, quien fue puesto a resguardo tras el operativo.

Un ladrido de perros frustró un robo en Don Torcuato

La persecución policial tras el intento de escruche en Don Torcuato terminó con la captura de los delincuentes en Villa Urquiza

Una operación conjunta entre el Comando de Patrullas de Tigre y la Policía de la Ciudad acabó con la detención de cuatro personas tras una persecución de casi 20 kilómetros, semanas atrás. Todo comenzó con un intento de robo a una vivienda en Don Torcuato, frenado gracias a un perro, y terminó en Villa Urquiza.

La afectada, una mujer venezolana de 46 años, se despertó en medio de la noche al escuchar la inquietud de sus perros. Esto ocurrió en la intersección de Reynoso y Ruta Provincial 202.

Tras percatarse de la situación, la mujer advirtió a cuatro individuos que buscaban irrumpir en su domicilio valiéndose de una pequeña escalera, modalidad reconocida como escruche.

La presencia de la dueña desbarató el plan: los delincuentes optaron por huir. Al mismo tiempo, una patrulla del Comando llegaba al lugar y visualizaba el vehículo de estos hombres, un Fiat Cronos sin chapas identificatorias.

En ese momento, la banda escapó a gran velocidad hacia Panamericana en dirección a Capital, mientras la Bonaerense informaba a la fuerza porteña. El recorrido concluyó en la avenida Donado y Monroe, donde los acusados perdieron el dominio del auto y chocaron. Todos salieron ilesos.

Luego de un forcejeo con los policías, los cuatro fueron esposados en la acera por agentes de la Comisaría 12C y quedaron vinculados a una causa por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad bajo jurisdicción del Juzgado N°60.

Posteriormente, los efectivos inspeccionaron el Cronos. Encontraron las patentes en el baúl y, tras las primeras verificaciones, constataron que el auto no tenía pedido de captura por robo. Además, incautaron un juego de herramientas: llaves, pinzas, tenazas y dos discos de amoladora.

Al identificar a los acusados, apareció un grupo singular: mezcla de principiantes y veteranos en el delito. Jonathan R., de 31 años, domiciliado en San Justo, figura desde enero como vendedor de bazar en ARCA y tiene pasado como empleado de una empresa de lencería y otra de lácteos; dos años atrás cobró una Asignación Universal. Carlos T., de 55, presunto ex carnicero en Martín Coronado.

Valentín T., de 20 y pariente de Carlos, reside en Garín. Javier A., de 42, manifestó ser de Avellaneda, con domicilio porteño en sus registros y antecedentes de prisión federal.