Crimen y Justicia

Un ladrido de perros frustró un robo en Don Torcuato: persecución caliente hasta Villa Urquiza

Cuatro hombres terminaron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad. Su kit de herramientas y el video de la carrera

Video: la persecución y la detención de los cuatro sospechosos

En la madrugada del jueves, un operativo conjunto entre el Comando de Patrullas de Tigre y la Policía de la Ciudad terminó con el arresto de cuatro sospechosos tras una persecución de casi 20 kilómetros, que comenzó con un intento de robo a una casa de Don Torcuato, y terminó en Villa Urquiza.

La víctima fue una mujer venezolana de 46 años que, en plena noche, oyó a sus perros ladrar, excitados. Ocurrió en la zona de Reynoso y Ruta Provincial 202.

Alarmada, se despertó. Los cuatro sospechosos intentaban entrar a su casa, apoyados en una pequeña escalera, un clásico escruche.

Al ver a la mujer, comenzaron a huir. En paralelo, un móvil del Comando de Patrullas llegaba al lugar; los policías vieron el auto de los acusados, un Fiat Cronos sin patentes.

Así, los ladrones escaparon a toda velocidad. Tomaron Panamericana hacia territorio porteño, mientras la Bonaerense alertaba a la fuerza de CABA. Llegaron a Donado y Monroe, donde perdieron el control del Cronos y chocaron. Ninguno de ellos resultó herido.

Los cuatro acusados tras ser
Los cuatro acusados tras ser detenidos

Tras forcejear un poco, los cuatro fueron esposados en la vereda por personal de la Comisaría 12C, con una causa en su contra a cargo del Juzgado N°60 por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

Luego, los policías revisaron el Cronos. Las patentes estaban en el baúl; los primeros chequeos indicaron que el auto no tenía pedido de secuestro por robo. También, estaba su kit de herramientas varias: llaves, pinzas, tenazas y dos discos de amoladora.

Finalmente, los acusados se identificaron. Resultó ser un grupo curioso de hampones, una mezcla de novatos y veteranos de la delincuencia.

Las herramientas de los delincuentes
Las herramientas de los delincuentes halladas dentro del Fiat Cronos

Quiénes son los sospechosos

Jonathan R., de 31 años, con domicilio en San Justo, se había registrado en enero de este año en el rubro de venta de artículos de bazar de ARCA. Ex empleado de una empresa de lencería y una firma de lácteos, cobraba una Asignación Universal dos años atrás. Carlos T., de 55 años, es un supuesto ex carnicero de la zona de Martín Coronado.

Valentín T., de 20 años, pariente de Carlos, tiene domicilio en la zona de Garín. Javier A., de 42, dijo ser de Avellaneda: tiene un domicilio porteño, de acuerdo a sus registros, y estuvo preso en un penal federal años atrás.

Quedará para la Justicia determinar qué los unió para salir a robar, y por qué eligieron a la mujer venezolana como blanco.

