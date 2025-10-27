Sociedad

Una mujer fue a votar y se enteró que otra persona había usado sus datos para sufragar en Córdoba

La ciudadana se acercó a la mesa correspondiente, pero los fiscales le mostraron que le habían entregado el troquel a otra persona

Guardar
Las elecciones fueron este domingo
Las elecciones fueron este domingo

Una mujer en Córdoba denunció un caso de usurpación de identidad luego de acercarse a la institución educativa, en donde le tocaba emitir su voto y se encontró con que ya habían sufragado en su nombre.

El episodio fue uno más de los insólitos momentos que se vivieron durante las Elecciones nacionales 2025 , y ocurrió en el IPET N°247 “Ing. Carlos A. Cassaffousth” del barrio Alberdi.

En la mesa asignada se sorprendieron al revisar los datos de la mujer y constataron que otro individuo había votado en su lugar usando su nombre y número de DNI. La ciudadana manifestó que “le habían entregado el troquel, figuraba la firma y el ejemplar B como votado”. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, ante la sorpresa, las autoridades presentes se dirigieron a los fiscales y convocaron a la Junta Electoral para resolver la situación.

Según relató al mismo medio, informó de inmediato la situación a su abogada y, tras una serie de gestiones entre ambas partes, le permitieron emitir su voto bajo la modalidad de voto recurrente. “Se demoró muchísimo porque la Junta Electoral decía una cosa y mi abogada otra. Pude votar con voto recurrente y en el anonimato, con el acuerdo de todos los fiscales”, detalló la mujer.

A su vez, las autoridades informaron que el voto emitido previamente en forma irregular sería anulado. “Dicen que el voto que esté de más lo van a anular, pero alguien votó con mi DNI”, reclamó con indignación. A su vez, añadió: “Ahora tengo que hacer la denuncia policial por usurpación de identidad para que no se siga usando mi documento”.

Mientras la Junta Electoral evaluaba los pasos a seguir para garantizar la validez del proceso y la protección de los datos personales de los votantes, la ciudadana adelantó que presentará la denuncia policial para formalizar el caso ante las autoridades competentes.

Las perlitas de la jornada electoral

Otras situaciones particulares se destacaron en diversos puntos, tales como en El Palomar, donde un hombre llegó a votar disfrazado como el personaje de historieta “El Joker”, lo que le resultó imposible de poder emitir su voto. El episodio, confirmado por la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) se produjo en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5. La delegada de mesa, María Alejandra Korol, indicó al elector que debía retirarse el maquillaje antes de presentarse para votar. El ciudadano se fue sin incidentes tras un breve intercambio con el personal de seguridad.

La madre del presidente Javier Milei se presentó a votar pero, en vez de llevar el DNI, mostró la licencia de conducir y debió esperar para completar el trámite. Por su parte, el mandatario votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la mesa 2211.

Un ciudadano fue vestido de
Un ciudadano fue vestido de personaje de historieta para votar

Todo esto ocurrió en el marco de los comicios electorales del 26 de octubre, donde la población eligió 127 diputados nacionales, lo que equivale al recambio de la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores nacionales, equivalentes a un tercio del Senado, en el marco del sistema argentino de renovación parcial de ambas cámaras que se da cada dos años.

En Córdoba, el electorado participó para elegir nueve representantes a la Cámara de Diputados, en un proceso que incorporó medidas orientadas a lograr mayor claridad y facilidad para el votante. Fueron 18 las listas que compitieron por los escaños de la provincia.

La Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 42,3% de los sufragios, en tanto que la Alianza Provincias Unidas obtuvo el 28,3%. Entre las demás agrupaciones que participaron se encuentran Acción para el Cambio, Ciudadanos, Córdoba Te Quiero, Defendamos Córdoba, Encuentro por la República, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Fe, Fuerza Patria y Frente Federal de Acción Solidaria, entre otras.

Temas Relacionados

elecciones legislativas 2025Córdobasufragioúltimas noticias

Últimas Noticias

La historia del tango “Mano a mano”: las dudas de Carlos Gardel sobre el compositor y la versión de la canción sin lunfardo

El Zorzal Criollo y José Razzano le pusieron música a los versos de Celedonio Flores. El poeta, con gran manejo del lunfardo, lo había creado cuando tenía apenas 24 años

La historia del tango “Mano

El terremoto “olvidado” de 1894 en San Juan: historias detrás del sismo más fuerte registrado en territorio argentino

La tarde del 27 de octubre la tierra tembló con epicentro en el noroeste de la provincia. El relato del matrimonio que sobrevivió a dos sismos con medio siglo de diferencia

El terremoto “olvidado” de 1894

“Me sacaron la libertad y me vaciaron económicamente”: Carlos Carrascosa prepara el juicio al Estado tras crimen de María Marta

Sus abogados ya presentaron un reclamo patrimonial contra la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora van por el planteo ante la Justicia local. Se cumplen 23 años del asesinato de su esposa

“Me sacaron la libertad y

Relación abierta y amor sin etiquetas: son bisexuales y se hicieron virales por sus reglas de sexo “prohibidas y permitidas”

Aaron Armeya tiene 23 años, es varón trans y está en pareja con Coni Ros, de 25, y mujer trans. Ambos son influencers LGBT y cuentan en sus redes la experiencia de vivir una relación poco convencional

Relación abierta y amor sin

Allanaron un búnker en Rosario y detuvieron a seis personas

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la calle Pelayo al 2400 de la localidad de Empalme Graneros. Encontraron un altar de San La Muerte

Allanaron un búnker en Rosario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las señales de reactivación del

Las señales de reactivación del empleo en el interior contrastan con la caída sostenida que se registra en el Gran Buenos Aires

Los cuadernos de las coimas: el “lawfare” y la primera jugada de Cristina Kirchner en el caso

¿Punto de inflexión?: hasta la elección de ayer, los bonos en pesos fueron los más favorecidos en la batalla por el dólar

Las entidades empresarias y la victoria oficial: varias eligieron no decir nada y otras esperan que el Gobierno “no se la crea otra vez”

Relación abierta y amor sin etiquetas: son bisexuales y se hicieron virales por sus reglas de sexo “prohibidas y permitidas”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump calificó de “no

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump partió hacia Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello