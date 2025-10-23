Qué pasó con el carpincho brutalmente golpeado por un grupo de hombres en un country de Canning

Denuncian que golpearon a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico en un country de Canning

El carpincho agredido en un country de Canning permanece en proceso de recuperación en la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), tras haber sido golpeado por un grupo de trabajadores en el barrio privado Lares, en Canning, partido de Ezeiza.

Según indicó El Diario Sur, el animal logró superar la etapa crítica marcada por cuidados intensivos. El incidente salió a la luz después de que imágenes de maltrato animal circularan en redes sociales, lo que despertó la atención y preocupación de los vecinos de la zona.

Según detallaron trabajadores de Protección y Bienestar Animal de Ezeiza, quienes participaron en el operativo de rescate, el animal, de aproximadamente dos años, fue hallado en estado de shock y presentaba lesiones graves: una contusión en la cabeza, una herida cortante de al menos 10 centímetros, hematoma encefálico y sangrado nasal.

El carpincho se recupera y fue trasladado a un centro para continuar con la rehabilitación (Diario Sur)

La situación inicial era delicada, con pronóstico reservado y pocas esperanzas de supervivencia, de acuerdo a la evaluación veterinaria realizada en las horas posteriores al hallazgo. Durante cinco días, el carpincho permaneció bajo atención permanente, recibiendo tratamiento para estabilizar su cuadro clínico.

Contra los pronósticos, mostró una recuperación favorable y, una vez concluida la primera etapa de rehabilitación, fue trasladado a la ECAS. Allí, el equipo de profesionales especialistas en fauna silvestre continuará trabajando para completar su restablecimiento en un ámbito controlado y seguro.

Representantes de Protección y Bienestar Animal informaron que se realizaron las denuncias correspondientes contra los responsables del ataque, en cooperación con organismos competentes.

Así quedó el animal tras la golpiza (Diario Sur)

De acuerdo con el testimonio de los vecinos y las imágenes captadas con teléfonos móviles que acompañan esta nota, al menos tres personas -un obrero y dos jardineros de una firma de mantenimiento contratada- habrían perseguido al carpincho utilizando una barra metálica, lo agredieron en varias ocasiones, intentaron ahorcarlo con una cuerda y luego quisieron subirlo a una camioneta.

Además, en el video compartido por la agencia Noticias Argentinas, muestran a los trabajadores en uno de los terrenos del country portando un palo metálico, mientras el animal buscaba escapar.

El animal fue rescatado en estado crítico y permanece bajo cuidado en la Estación de Conservación de Animales Silvestres

El episodio tuvo lugar el pasado viernes por la mañana y varios residentes fueron testigos directos. Mientras ocurría, algunos vecinos les gritaban a los agresores desde sus hogares para que detuvieran el ataque.

En uno de los videos realizados por una pareja desde su vivienda, se escucha: “Les estoy gritando que dejen al animal porque lo están terminando de ahorcar y le vuelven a pegar con un palo. El de la seguridad mira y no hace absolutamente nada”.

Una de las residentes del barrio privado narró que todo comenzó cuando oyeron gritos provenientes del jardín, por lo que salieron para averiguar qué ocurría. “Vimos a tres personas en uno de los lotes linderos a mi casa en la zona trasera, mientras agredían al capibara con un elemento de metal de gran tamaño y peso”, relató.

Esa misma vecina aseguró que los hombres golpearon muchas veces al animal. “Lo lastimaron en el lomo, varias veces en la cabeza, la cara y la nuca. Les pedimos que se detuvieran, que no había ninguna justificación para hacerlo. Ellos mismos registraron todo en video. No les preocupó porque su objetivo era matarlo y trasladarlo en una camioneta”, contó a NA.

La administración del country prohibió el ingreso a los responsables y colabora con la investigación

Según este testimonio, los trabajadores no solo recurrieron a la violencia física, sino que también usaron una cuerda para sujetarlo del cuello y arrastrarlo.

“No conforme con lastimarlo y dejarlo casi muerto en el piso, trajeron una soga, se la pusieron al cuello y lo querían arrastrar hacia el vehículo”, señaló. Después añadió que un empleado municipal le mencionó que probablemente intentaban llevárselo para consumo.

Quienes viven en el barrio aseguran que los sujetos forman parte de una firma contratada para mantenimiento en distintos lotes. El episodio se habría prolongado unos 20 minutos. Durante ese lapso, los hombres se desplazaron por varias propiedades privadas sin permiso, lo que despertó temor en la comunidad. “Entraron en predios privados, fue espantoso y me inquieta la idea de vivir en un lugar donde sujetos así circulan”, expresó la misma vecina.

Por las advertencias de los habitantes, el administrador del barrio, Matías Bernal, se comunicó con la Secretaría de Bienestar de la Municipalidad de Ezeiza, que envió al director del área y un veterinario. El animal fue sedado allí mismo y trasladado para atención veterinaria especializada.

Según lo explicado por Bernal, el estado del animal es delicado. “Nos comunicaron que las posibilidades de recuperación son bajas porque presentaba una herida profunda en el cráneo, afectando su conciencia”, detalló. Finalmente, la recuperación del animal va por buen camino.

En relación con las medidas tomadas por la administración del country, Bernal indicó que establecieron comunicación con la empresa tercerizada para informar lo sucedido. También confirmó que se prohibirá el ingreso al obrero identificado y que se realizaría una denuncia penal.

“Aportamos todos los datos a la municipalidad y nos informaron que es primordial la salud del animal. Vamos a evaluar la posibilidad de hacer una denuncia de manera autónoma”, afirmó.