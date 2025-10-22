Sociedad

Canning: denunciaron que un grupo de hombres golpeó brutalmente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

Los vecinos del barrio Lares hicieron la presentación tras la viralización de las imágenes. El animal fue asistido por personal del área de Fauna del municipio de Ezeiza, que lo sedó y trasladó por una herida profunda en el cráneo

Un grupo de trabajadores fue denunciado por vecinos del barrio privado Lares, en Canning, partido de Ezeiza, por haber golpeado a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico. Según el testimonio de los residentes y las imágenes registradas con celulares, al menos tres hombres—un obrero y dos jardineros vinculados a una empresa de mantenimiento tercerizada—habrían perseguido al animal con un fierro, lo habrían golpeado reiteradamente, intentado ahorcar con una soga y pretendido subirlo a una camioneta.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana y fue presenciado por varios vecinos, quienes comenzaron a gritarles a los agresores desde sus casas para que detuvieran el ataque. Algunos filmaron la escena y compartieron los videos, que rápidamente comenzaron a circular. Las imágenes, difundidas por la agencia Noticias Argentinas, muestran a los trabajadores desplazándose por uno de los lotes del country con un palo de metal, mientras el carpincho intentaba refugiarse.

“Les estoy gritando que dejen al animal porque lo están terminando de ahorcar y le vuelven a pegar con un palo. El de la seguridad mira y no hace absolutamente nada”, se escucha decir en uno de los videos grabados por un matrimonio que presenció lo ocurrido desde su vivienda.

Una residente del barrio cerrado relató que todo comenzó cuando escucharon gritos provenientes del jardín. Salieron a ver qué sucedía y se encontraron con la escena. “Vimos a tres personas en uno de los lotes que linda con mi casa en la parte de atrás, mientras agredían al capibara con un palo de metal muy grande y muy pesado”, contó.

La misma vecina aseguró que los trabajadores golpearon al animal en reiteradas ocasiones. “Le pegaron en el lomo, muchísimas veces en la cabeza, en su carita, en la nuca. Les gritamos para que no lo hagan más, que no había razón para hacerlo. Los obreros también lo filmaron. No les importó nada porque lo querían matar y subirlo a una camioneta que tenían”, explicó a NA.

Según su testimonio, no solo intentaron matarlo a golpes, sino que también utilizaron una soga para sujetarlo del cuello con la intención de arrastrarlo.

“No conforme con lastimarlo y dejarlo casi muerto en el piso, trajeron una soga, se la pusieron al cuello y lo querían arrastrar hacia el vehículo”, relató. Luego, agregó que personal municipal le indicó que “posiblemente se lo quería llevar para comerlo”.

Los vecinos aseguran que los trabajadores pertenecen a una empresa tercerizada que realiza tareas de mantenimiento en distintos lotes del barrio. El episodio, según calcularon, se extendió durante unos 20 minutos. Durante ese lapso, los hombres se habrían movido libremente entre propiedades privadas, sin autorización, lo que generó inquietud en la comunidad. “Traspasaron propiedad privada, fue terrible y me da mucho miedo vivir en un lugar donde este tipo de gente está rodeándonos”, expresó la misma residente.

Tras recibir los avisos de los vecinos, el administrador del barrio, Matías Bernal, se contactó con la Secretaría de Bienestar de la Municipalidad de Ezeiza, que envió al director del área junto a un veterinario. El animal fue sedado en el lugar y trasladado para recibir atención especializada.

Según informó Bernal, el pronóstico es reservado. “Nos dijo que no tenía muchas chances de supervivencia porque lo habían lastimado en el cráneo con una herida profunda que comprometió el conocimiento”, indicó.

En cuanto a las medidas adoptadas por la administración del country, Bernal confirmó que se tomó contacto con la empresa de jardinería tercerizada para notificar lo ocurrido. Además, señaló que se impedirá el ingreso del obrero identificado y que se realizará una denuncia penal. “Aportamos todos los datos a la municipalidad y nos informaron que es primordial la salud del animal. Vamos a evaluar la posibilidad de hacer una denuncia de manera autónoma”, sostuvo.

El caso generó conmoción en el barrio y reavivó el debate sobre la convivencia con especies silvestres en áreas urbanizadas del conurbano bonaerense. Por el momento, el carpincho continúa bajo la custodia del área de Fauna de Ezeiza, mientras se espera una evolución favorable tras las heridas sufridas.

