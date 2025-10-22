Sociedad

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

La Policía de la Ciudad concretó el desalojo de una vivienda ubicada en Amenábar 2200 y sumó así un nuevo operativo a los 462 inmuebles recuperados

Guardar
El Gobierno de la Ciudad recuperó en Belgrano una casa tomada hace siete años

Un operativo encabezado por la Policía de la Ciudad, con respaldo judicial y participación de distintas áreas del gobierno porteño, puso fin a la ocupación de una casa en el corazón de Belgrano, que llevaba más de siete años usurpada. La propiedad, situada a pocas cuadras de la avenida Cabildo, fue recuperada y devuelta a sus dueños, en el marco de una política de la gestión actual que ya acumula más de 460 inmuebles restituidos. La intervención se dio en medio de una serie de acciones similares en distintos barrios porteños.

La medida fue dispuesta este lunes por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3, a cargo del juez Sebastián Francisco Font, y se concretó con el apoyo de distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo incluyó la intervención de la Policía, la Guardia de Auxilio y la Red de Atención, y también contempló la clausura de dos accesos vecinos sin numeración.

Se trató de una acción coordinada en el marco de una política de recuperación de inmuebles impulsada por la actual gestión porteña.

El operativo en Belgrano fue
El operativo en Belgrano fue parte de una política que busca garantizar la propiedad privada en todos los barrios

Vamos a seguir garantizando que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad. Los porteños merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, una vez finalizada la intervención. “En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, escribió en un mensaje publicado este martes.

Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión actual, el Ejecutivo porteño recuperó y devolvió a sus propietarios un total de 462 inmuebles que se encontraban usurpados o en situación irregular. Entre ellos figuran antiguos hoteles en los barrios de Constitución y San Telmo, un PH en la avenida San Juan, a dos cuadras de la avenida 9 de Julio, y un galpón de grandes dimensiones donde funcionó el mercado frigorífico Canning, en el barrio de Palermo, que llevaba más de una década ocupado.

El desalojo en Belgrano se suma a una serie de operativos que apuntan a recuperar espacios públicos y privados dentro del territorio porteño. En ese sentido, el Gobierno local también avanzó con 11 megaoperativos para desalojar a unos 17 mil manteros que se encontraban instalados en diferentes puntos de la ciudad.

Estas acciones se realizaron en zonas de alta circulación como Once, Flores —particularmente en la avenida Avellaneda—, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

La vivienda recuperada estaba ubicada
La vivienda recuperada estaba ubicada a dos cuadras y media de la avenida Cabildo en el barrio de Belgrano

A estas intervenciones se suman otras realizadas sobre asentamientos precarios y ferias ilegales. En los últimos meses, fueron desarticuladas las ranchadas que funcionaban en las inmediaciones del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso de la Nación, así como también fue levantada una feria ilegal sobre la calle Perette, en el barrio de Retiro.

En todos estos casos, el argumento central del Gobierno porteño fue garantizar la libre circulación de los vecinos y permitir tareas de limpieza del espacio público.

Desde el Ejecutivo afirmaron que el objetivo de estas acciones es “proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y llevar tranquilidad a los vecinos”, una fórmula que se repite en cada uno de los comunicados oficiales. Además, destacaron que la presencia articulada de diferentes áreas del gobierno permite actuar de manera “rápida y eficaz”.

Con el foco puesto en desalojos, clausuras y liberación de espacios públicos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ejecutando medidas que se enmarcan dentro de una estrategia sostenida desde los primeros días de la actual gestión.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadGobierno de la Ciudad de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresJorge MacriDesalojosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

Alejandro Matías Fracaroli fue hallado en un arroyo tras desaparecer de la ciudad de Karlsruhe. El informe y las hipótesis que manejan las autoridades locales sobre la muerte del científico cordobés

Cómo es el bosque donde

Mar del Plata: presentaron un proyecto para crear una playa pública adaptada para personas neurodivergentes

La iniciativa ya fue presentada ante el Consejo Deliberante. Se necesitaría asegurar zonas libres de reducción de estímulos sonoros y visuales, preparar a guardavidas, entre otras cuestiones

Mar del Plata: presentaron un

El sospechoso mensaje que recibió un amigo de Mariana Lens, la argentina desaparecida en España

Ya pasaron ocho días sin novedades sobre el paradero de la joven que había viajado a Palma de Mallorca para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en la ciudad

El sospechoso mensaje que recibió

Se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja en Corrientes: por qué se tomó la decisión

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, anunció la postergación del principal evento local ante la necesidad de garantizar salud, educación e infraestructura comunitaria

Se suspendió la Fiesta Nacional

“Me pidió permiso para ser novio de mi hija de 11 años”: investigan a un gendarme hallado junto a dos menores

Sargento primero de la fuerza federal, fue pasado a disponibilidad. Cómo lo descubrieron cuando estaba en el Camping Municipal Puerto Panambí, Misiones, de noche y en compañía de las dos hermanas y qué dijo el papá de las nenas

“Me pidió permiso para ser
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el bosque donde

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

Mar del Plata: presentaron un proyecto para crear una playa pública adaptada para personas neurodivergentes

El gobierno porteño realizará capacitaciones sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

TELESHOW
Marita Monteleone, la voz de

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”