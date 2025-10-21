Sociedad

Volcó un camión en el Acceso Oeste y hay demoras en el tránsito

Ocurrió sobre el kilómetro 41,5 en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Hay un herido grave

Volcó un camión en Acceso Oeste y complica la circulación

Un grave accidente tuvo lugar en las primeras horas de la mañana en el Acceso Oeste, donde un camión volcó y quedó lateralizado sobre la calzada. Como resultado, hay un herido de gravedad.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en el kilómetro 41,5, a la altura de la salida hacia Reja Grande, en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Debido al accidente, la banquina y parte de la salida se encuentran reducidas.

Desde Autopistas del Oeste confirmaron a Infobae que la persona herida fue trasladada a un hospital de Moreno. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Además, reiteraron el pedido a los conductores para que circulen con extrema precaución. En la zona se realizó un operativo policial.

Noticia en desarrollo

