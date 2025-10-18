Sociedad

Salta: un hombre prendió fuego su remera para evitar que agentes de Tránsito se quede con su moto

Los agentes de la Municipalidad habían secuestrado el vehículo a un menor de edad por circular sin papeles. Luego, el padre y la madre intentaron recuperarlo y provocaron el incidente

Salta: un hombre prendió fuego su remera para evitar que personal de Tránsito le secuestre la moto

En la ciudad de Orán, provincia de Salta, un operativo de seguridad vial se convirtió en el epicentro de un violento e insólito enfrentamiento. Tras el secuestro de una moto por diversas infracciones, un hombre acudió a recuperarla y prendió fuego su remera para evitar que se la quedaran las autoridades.

El episodio comenzó cuando el personal detuvo a un menor de edad que circulaba en el vehículo sin casco, sin licencia y sin seguro, en la intersección de Mitre y Eduardo Arias, donde agentes municipales de Tránsito llevaban adelante un control de rutina durante la jornada del viernes.

Tras constatar la falta, el joven decidió escapar del lugar, lo que motivó la inmediata labranza de las actas correspondientes.

El incidente se originó tras detener a un menor que circulaba sin casco, licencia ni seguro en la moto

Minutos después, la escena tomó un giro inesperado. Dos adultos, luego identificados como los padres del chico, se presentaron visiblemente alterados.

De inmediato, ambos empujaron a los agentes e intentaron llevarse la motocicleta por la fuerza. El forcejeo provocó la caída del rodado y agudizó la tensión en la vía pública.

En ese contexto, uno de los involucrados amenazó al personal mediante una advertencia directa: “Voy a prender fuego la moto y a ustedes”.

Según la comunicación oficial de la Municipalidad de Orán, el hombre no solo profirió amenazas, sino que se roció la camisa con nafta frente a los efectivos. Instantes más tarde, prendió fuego la prenda, la agitó en presencia de los agentes y vecinos, con la intención de evitar que el vehículo fuera secuestrado.

Ese mismo instante quedó registrado en el video que encabeza la nota, filmado por testigos que presenciaron todo el violento episodio. Se puede ver el momento exacto en el que saca el encendedor y le da mecha a su remera, aunque no se logra escuchar la amenaza que indicó la municipalidad.

El clima de tensión no cedió. Una comerciante del barrio señaló al medio local El Tribuno que “no había diálogo, solo gritos y amenazas” durante el enfrentamiento.

Autoridades locales señalaron que no es el primer caso de violencia durante controles de tránsito en la ciudad

Mientras el personal se enfocaba en reducir al hombre, la mujer que acompañaba al denunciante también se vio involucrada. Durante el altercado, sustrajo el arma de un oficial, aunque fue recuperada casi de inmediato.

Tras el incidente, se presentaron denuncias en la Comisaría 1.ª y la prenda empapada en combustible fue secuestrada como elemento de prueba.

Desde el Municipio repudiamos todo acto de violencia contra el personal que trabaja por la seguridad vial de todos”, señaló la Municipalidad de Orán en el comunicado.

De acuerdo con la información de medios locales, no es el único caso de violencia que se generó en la ciudad a raíz de los controles de tránsito que se están realizando.

De ninguna manera queremos que los controles se conviertan en un enfrentamiento entre nuestro personal y los vecinos. Entendemos que todo control que el estado plantee en muchos casos genera el rechazo inmediato y más si hablamos del tránsito”, aseguró José Ibarra, el titular de la Secretaria de Convivencia y Control de la Municipalidad de Orán, en diálogo con Radio Ciudad, levantadas por Orán Conectado.

“En el caso puntual de anoche, el hecho fue muy claro ya que el personal secuestró una moto que conducía un menor sin ninguna documentación y después aparecieron en el lugar los padres y se vivió todo lo que publicó en las redes sociales y por los medios de comunicación”, agregó el secretario sobre el hecho.

“Los controles los realizamos para cuidarle la vida a los vecinos y esta es una política de nuestra gestión. El vecino debe tener en claro que si porta toda la documentación que exigimos no tendrá ningún problema en seguir circulando”, cerró el funcionario.

