Choque fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto

El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá y provocó el corte total de la circulación hacia Córdoba (Rosario 3)

Un accidente fatal ocurrió este viernes por la tarde, pasadas las 14, en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 335,5 y a unos 100 metros del acceso a la localidad santafesina de Carcarañá. El choque involucró a una camioneta Nissan Frontier y un camión en la mano ascendente, sentido a Córdoba, justo antes de la intersección con la ruta provincial 26.

El siniestro, calificado como un choque por alcance entre ambos vehículos, provocó el fallecimiento en el lugar de un hombre de aproximadamente 40 años, indicó Rosario 3. Ni las autoridades ni los medios locales revelaron la identidad de la víctima ni de los demás involucrados.

En el punto del accidente trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes realizaron las pericias de rigor para tratar de esclarecer la mecánica del hecho. Además, los Bomberos Voluntarios de Carcarañá acudieron para colaborar en la asistencia y remover los vehículos afectados.

A raíz del choque, la circulación se vio completamente interrumpida en el acceso a Carcarañá, mano a Córdoba, con un corte total dispuesto por las autoridades viales y policiales. El tránsito fue desviado hacia la vieja Ruta 9 en dirección a San Jerónimo Sud, lo que obligó a modificar la circulación habitual y generó complicaciones para quienes transitaban por el corredor.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia santafesina, solicitó acatar las indicaciones de los agentes presentes en la zona y circular con precaución mientras continuaban los operativos para normalizar la situación.

Otro siniestro fatal, en la Ruta 51

En otro siniestro, un transportista murió tras una colisión entre un camión y una camioneta en la Ruta Provincial 51 (El Orden de Pringles)

Un accidente mortal conmocionó la Ruta Provincial 51 durante la madrugada del viernes pasado por la colisión entre un camión y una camioneta, episodio que le costó la vida a Cristian Roberto Fenske, de 41 años, transportista reconocido de Pedro Luro. El impacto se produjo cerca de las 6, a unos 30 kilómetros de Coronel Pringles camino a Laprida, en un tramo conocido como “Los Pitufos”.

Las autoridades encargadas de la investigación informaron que estuvo involucrado un camión Iveco con acoplado, que transportaba aparentemente fruta, aunque su destino no había sido confirmado en las primeras diligencias. El conductor murió tras quedar atrapado entre los restos de la cabina, el vehículo terminó volcado sobre una de las banquinas.

En sentido contrario viajaba M.G.M., de 61 años, al volante de una Toyota Hilux, acompañado de M.G., de 62, ambos residentes en Adrogué, según consignaron medios locales.

La violencia del choque dejó la camioneta detenida sobre el asfalto, con destrozos importantes en su frente. Los dos ocupantes sufrieron heridas y debieron ser trasladados al hospital, donde los primeros informes médicos descartaron lesiones de gravedad.

Al sitio arribaron con rapidez dotaciones de Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles, personal de salud y agentes policiales.

El jefe de dotación, Carlos Imanoni, relató la intervención a El Diario de Pringles: “Recibimos un llamado por un accidente en la ruta y al llegar encontramos la camioneta sobre la calzada, con una persona con heridas leves y otra sin lesiones. En la banquina estaba el camión, con una persona fallecida”, explicó.

El escenario exigió la intervención inmediata para socorrer a los heridos, proteger la escena y controlar el tránsito, que permaneció cortado varias horas debido al rescate, las tareas periciales y la limpieza de la calzada.

Bomberos y policía organizaron la remoción de los vehículos y regularon la circulación en ese corredor vial que suele registrar un flujo constante de camiones y autos.

La Toyota Hilux quedó en el lugar hasta la finalización de las pericias, mientras que el Iveco fue apartado de la banquina horas más tarde por el servicio de auxilio.

Paralelamente, la justicia ordenó custodiar diversos elementos para avanzar con el peritaje técnico que permita determinar las causas del siniestro. La investigación quedó a cargo de la autoridad judicial, responsable de esclarecer las circunstancias exactas de la colisión.