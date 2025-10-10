Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

El accidente fatal ocurrió cerca de Coronel Pringles y provocó el corte total de la ruta (El Orden de Pringles)

Un accidente fatal sacudió la Ruta Provincial 51 durante la madrugada del viernes, cuando un fuerte impacto entre un camión y una camioneta costó la vida de Cristian Roberto Fenske, de 41 años, reconocido transportista oriundo de Pedro Luro. El choque ocurrió cerca de las 6, a unos 30 kilómetros de Coronel Pringles, en dirección hacia Laprida, en un tramo conocido por la señalización como “Los Pitufos”.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades a cargo de la investigación, el siniestro vial involucró a un camión Iveco, provisto de acoplado y cargado presuntamente con fruta, cuyo destino aún no había sido confirmado al momento de los primeros peritajes. El conductor perdió la vida tras quedar atrapado entre los restos del vehículo, volcado en una de las banquinas.

Por el otro carril, un hombre de 61 años identificado como M.G.M. conducía una camioneta Toyota Hilux, acompañado por otro hombre, M.G. de 62 años, ambos con domicilio en la localidad de Adrogué, indicaron medios locales.

Como consecuencia del violento impacto, la camioneta terminó detenida sobre la cinta asfáltica, exhibiendo daños severos en su frente. Los ocupantes de la Toyota resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital local, aunque los primeros reportes médicos descartaron lesiones de gravedad.

Bomberos, policía y personal sanitario trabajaron en el rescate y la remoción de los vehículos (El Orden de Pringles)

Al lugar concurrieron rápidamente unidades de Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles, personal sanitario y efectivos de la policía.

El jefe de dotación, Carlos Imanoni, relató la intervención a El Diario de Pringles: “Recibimos un llamado por un accidente en la ruta y al llegar encontramos la camioneta sobre la calzada, con una persona con heridas leves y otra sin lesiones. En la banquina estaba el camión, con una persona fallecida”, señaló.

El escenario del siniestro exigió la rápida actuación para asistir a los heridos, preservar la escena y regular el tránsito, que permaneció interrumpido varias horas debido a las maniobras de rescate, los trabajos de los peritos y la limpieza de la calzada.

Bomberos y policías coordinaron la remoción de los vehículos y la contención de la circulación a lo largo de un corredor vial que concentra un flujo sostenido de camiones y autos particulares.

La Toyota Hilux permaneció en el sitio hasta que concluyeron las pericias, mientras que el Iveco accidentado fue removido de la banquina horas después por personal de auxilio.

El conductor del camión quedó atrapado y falleció en el lugar del siniestro (El Orden de Pringles)

Paralelamente, se dispuso preservar distintos elementos en el lugar para avanzar con el relevamiento técnico y poder establecer las causas que derivaron en el trágico episodio. La investigación quedó en manos de la autoridad judicial competente, con la obligación de determinar las circunstancias exactas de la colisión.

Otro grave accidente en la Ruta 51

Cinco personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras un accidente vehicular ocurrido en horas tempranas de este martes sobre la Ruta Provincial N 51. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 718, en jurisdicción del partido de Bahía Blanca, y estuvo protagonizado por un Ford Falcon verde metalizado y un Chevrolet Meriva. Por motivos aún bajo investigación, los automóviles impactaron de frente, provocando que el Meriva se incendiara completamente sobre la banquina opuesta.

En el Ford Falcon viajaba únicamente R.R., de 40 años, quien conducía el vehículo y tuvo que ser derivado, en primera instancia, en estado crítico al hospital Penna, de acuerdo con información recogida por La Nueva.

El choque frontal entre un Ford Falcon y un Chevrolet Meriva provocó el incendio total de uno de los vehículos (La Nueva)

Dentro del Chevrolet Meriva se encontraban cuatro ocupantes: el conductor R.L., de 34 años, con heridas leves; dos mujeres, S.A., de 60 años, y S.T., de 83, ambas gravemente heridas; y J.M., de 63 años, quien sólo presentó lesiones de menor entidad.

De acuerdo con La Nueva, este miércoles, S.A., S.T. y J.M. todavía se encontraban siendo atendidos en el Penna. S.A. fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del policlínico regional. Las dos personas restantes permanecen “compensadas y en observación”. Por su parte, R.R., conductor del Ford Falcon, fue derivado al Hospital Privado del Sur.

A la escena acudieron rápidamente integrantes del Servicio Siempre, junto a personal de Defensa Civil y agentes del Destacamento de Seguridad Vial. El tránsito por la Ruta 51 fue suspendido de manera preventiva para facilitar tanto el trabajo de rescate como la actuación de los peritos de la Policía Científica. La circulación permaneció bloqueada hasta la conclusión de las tareas de los equipos de auxilio, que se prolongaron durante varias horas.

No se han informado aún las causas precisas del choque, que continúan bajo análisis.